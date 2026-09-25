Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Crystal Palace affronta il Nottingham Forest domenica 11 ottobre 2026 a Selhurst Park, a Londra.

I recenti precedenti tra le due squadre sono stati molto equilibrati, con quattro delle ultime cinque sfide di campionato terminate sull'1-1. L'atmosfera di Selhurst Park rappresenterà un banco di prova importante, mentre entrambe le formazioni cercheranno di conquistare tutti e tre i punti.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?

Crystal Palace-Nottingham Forest si gioca a Selhurst Park, a Londra, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.

Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 Selhurst Park

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest a Selhurst Park, segui questi canali ufficiali e le opzioni dei marketplace secondari:

1. Canali ufficiali del club (acquisto primario)

Iscrizione ufficiale richiesta: I biglietti per le partite casalinghe di Premier League raramente vengono messi in vendita generale. Per acquistare direttamente dal Crystal Palace, in genere è necessaria una Crystal Palace Adult or International Membership attiva.

Ticket Exchange ufficiale: Se la partita va esaurita, gli abbonati del Palace che non possono partecipare rivendono i propri posti al valore nominale esclusivamente ad altri membri attraverso il Crystal Palace Ticket Exchange ufficiale.

Settore ospiti (tifosi del Nottingham Forest): I sostenitori del Forest devono acquistare i biglietti del settore ospiti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Nottingham Forest, che richiede anch'esso un'iscrizione ufficiale al club e un numero sufficiente di punti fedeltà.

2. Hospitality per il giorno della partita (nessuna iscrizione richiesta)

Se non sei membro del club o la partita è sold out nei posti a capienza ordinaria, puoi acquistare Official Hospitality Packages direttamente dal Crystal Palace.

Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest a Selhurst Park variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di biglietteria.

Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Acquistando direttamente tramite il Crystal Palace (iscrizione richiesta), le categorie standard dei biglietti per i posti a capienza ordinaria a Selhurst Park rientrano generalmente in queste fasce:

Adulti: da £35 a £60 (a seconda del settore e del livello del posto)

Ridotti (Over 65 e giovani adulti 18-21): da £25 a £42

Junior (Under 18): da £18 a £30

Tifosi ospiti (settore Nottingham Forest): £30 (tetto massimo stabilito dal regolamento della Premier League per i normali biglietti ospiti)

Pacchetti hospitality

I pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, come Legends Restaurant o Executive Lounges, sono disponibili anche per chi non è membro.

Prezzo di partenza: Circa £190-£250+ a persona

Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti a capienza ordinaria sono esauriti attraverso i canali ufficiali, sui ticket exchange e sulle piattaforme di rivendita come StubHub i prezzi oscillano in base alla domanda, alla posizione del posto e alla disponibilità.

Biglietti più economici/in prezzo di partenza: Circa £60-£80

Prezzo medio del biglietto: Circa £160-£180

Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Crystal Palace e Nottingham Forest

Le ultime cinque partite del Crystal Palace hanno prodotto due vittorie e tre sconfitte. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-2 in trasferta sul campo del Fulham in Premier League il 5 settembre, arrivata però dopo la sconfitta per 4-1 contro il Manchester City e quella per 2-0 contro l'Everton. Le due vittorie della serie sono arrivate entrambe contro il Fulham, compreso l'1-2 in amichevole precampionato. Il Palace ha subito molti gol nell'arco di queste cinque partite, con anche la sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Friburgo all'interno della sequenza.

Le ultime cinque partite del Nottingham Forest hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato lo 0-0 sul campo del Tottenham Hotspur il 5 settembre, dopo il 2-2 con il Liverpool e le sconfitte consecutive contro il Leeds United in Premier League e in Carabao Cup. L'unica vittoria del Forest nella serie è arrivata in amichevole precampionato, un 2-0 contro il Brest. La squadra ha mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle cinque partite.

Crystal Palace-Nottingham Forest: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi due club risale a febbraio 2026, quando Nottingham Forest e Crystal Palace hanno pareggiato 1-1 al City Ground in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette, tutte giocate in Premier League, quattro sono terminate 1-1, con il Nottingham Forest capace di ottenere l'unico risultato decisivo, la vittoria interna per 1-0 dell'ottobre 2024. Nessuna delle due squadre è riuscita a vincere nessuno dei tre confronti più recenti.

Classifica di Crystal Palace e Nottingham Forest

Nella classifica di Premier League, il Crystal Palace occupa attualmente il 13° posto, mentre il Nottingham Forest è 16°.