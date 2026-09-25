Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Crystal Palace affronta il Nottingham Forest domenica 11 ottobre 2026 a Selhurst Park, a Londra.
I recenti precedenti tra le due squadre sono stati molto equilibrati, con quattro delle ultime cinque sfide di campionato terminate sull'1-1. L'atmosfera di Selhurst Park rappresenterà un banco di prova importante, mentre entrambe le formazioni cercheranno di conquistare tutti e tre i punti.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?
Crystal Palace-Nottingham Forest si gioca a Selhurst Park, a Londra, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.
Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?
Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest a Selhurst Park, segui questi canali ufficiali e le opzioni dei marketplace secondari:
1. Canali ufficiali del club (acquisto primario)
- Iscrizione ufficiale richiesta: I biglietti per le partite casalinghe di Premier League raramente vengono messi in vendita generale. Per acquistare direttamente dal Crystal Palace, in genere è necessaria una Crystal Palace Adult or International Membership attiva.
- Ticket Exchange ufficiale: Se la partita va esaurita, gli abbonati del Palace che non possono partecipare rivendono i propri posti al valore nominale esclusivamente ad altri membri attraverso il Crystal Palace Ticket Exchange ufficiale.
- Settore ospiti (tifosi del Nottingham Forest): I sostenitori del Forest devono acquistare i biglietti del settore ospiti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Nottingham Forest, che richiede anch'esso un'iscrizione ufficiale al club e un numero sufficiente di punti fedeltà.
2. Hospitality per il giorno della partita (nessuna iscrizione richiesta)
Se non sei membro del club o la partita è sold out nei posti a capienza ordinaria, puoi acquistare Official Hospitality Packages direttamente dal Crystal Palace.
Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?
I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest a Selhurst Park variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di biglietteria.
Prezzi ufficiali del club (valore nominale)
Acquistando direttamente tramite il Crystal Palace (iscrizione richiesta), le categorie standard dei biglietti per i posti a capienza ordinaria a Selhurst Park rientrano generalmente in queste fasce:
- Adulti: da £35 a £60 (a seconda del settore e del livello del posto)
- Ridotti (Over 65 e giovani adulti 18-21): da £25 a £42
- Junior (Under 18): da £18 a £30
- Tifosi ospiti (settore Nottingham Forest): £30 (tetto massimo stabilito dal regolamento della Premier League per i normali biglietti ospiti)
Pacchetti hospitality
I pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, come Legends Restaurant o Executive Lounges, sono disponibili anche per chi non è membro.
- Prezzo di partenza: Circa £190-£250+ a persona
Marketplace secondari di biglietti
Se i biglietti a capienza ordinaria sono esauriti attraverso i canali ufficiali, sui ticket exchange e sulle piattaforme di rivendita come StubHub i prezzi oscillano in base alla domanda, alla posizione del posto e alla disponibilità.
- Biglietti più economici/in prezzo di partenza: Circa £60-£80
- Prezzo medio del biglietto: Circa £160-£180
Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League: tutto quello che c'è da sapere
Stato di forma di Crystal Palace e Nottingham Forest
Le ultime cinque partite del Crystal Palace hanno prodotto due vittorie e tre sconfitte. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-2 in trasferta sul campo del Fulham in Premier League il 5 settembre, arrivata però dopo la sconfitta per 4-1 contro il Manchester City e quella per 2-0 contro l'Everton. Le due vittorie della serie sono arrivate entrambe contro il Fulham, compreso l'1-2 in amichevole precampionato. Il Palace ha subito molti gol nell'arco di queste cinque partite, con anche la sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Friburgo all'interno della sequenza.
Le ultime cinque partite del Nottingham Forest hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato lo 0-0 sul campo del Tottenham Hotspur il 5 settembre, dopo il 2-2 con il Liverpool e le sconfitte consecutive contro il Leeds United in Premier League e in Carabao Cup. L'unica vittoria del Forest nella serie è arrivata in amichevole precampionato, un 2-0 contro il Brest. La squadra ha mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle cinque partite.
Crystal Palace-Nottingham Forest: precedenti recenti
L'incrocio più recente tra questi due club risale a febbraio 2026, quando Nottingham Forest e Crystal Palace hanno pareggiato 1-1 al City Ground in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette, tutte giocate in Premier League, quattro sono terminate 1-1, con il Nottingham Forest capace di ottenere l'unico risultato decisivo, la vittoria interna per 1-0 dell'ottobre 2024. Nessuna delle due squadre è riuscita a vincere nessuno dei tre confronti più recenti.
Testa a testa
Classifica di Crystal Palace e Nottingham Forest
Nella classifica di Premier League, il Crystal Palace occupa attualmente il 13° posto, mentre il Nottingham Forest è 16°.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
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|5
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|1
|16
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|+11
|10
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|3
|0
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|4
|+6
|9
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|5
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|+4
|9
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D
D
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|+3
|9
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|+3
|9
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D
D
V
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|2
|2
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|+2
|8
S
D
D
V
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|2
|2
|1
|9
|9
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|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
V
V
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|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
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S
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|5
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|2
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|1
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|6
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|1
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|3
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|4
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|6
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|0
|4
|1
|10
|-9
|3
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|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
D
D
S
S
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|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
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D
S
S