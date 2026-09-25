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Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Crystal Palace
Nottingham Forest
Premier League

Il Crystal Palace affronta il Nottingham Forest in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Crystal Palace affronta il Nottingham Forest domenica 11 ottobre 2026 a Selhurst Park, a Londra.

I recenti precedenti tra le due squadre sono stati molto equilibrati, con quattro delle ultime cinque sfide di campionato terminate sull'1-1. L'atmosfera di Selhurst Park rappresenterà un banco di prova importante, mentre entrambe le formazioni cercheranno di conquistare tutti e tre i punti.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?

Crystal Palace-Nottingham Forest si gioca a Selhurst Park, a Londra, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato sopra.

crest
Premier League - Game Week 6
Selhurst Park

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest a Selhurst Park, segui questi canali ufficiali e le opzioni dei marketplace secondari:

1. Canali ufficiali del club (acquisto primario)

  • Iscrizione ufficiale richiesta: I biglietti per le partite casalinghe di Premier League raramente vengono messi in vendita generale. Per acquistare direttamente dal Crystal Palace, in genere è necessaria una Crystal Palace Adult or International Membership attiva.
  • Ticket Exchange ufficiale: Se la partita va esaurita, gli abbonati del Palace che non possono partecipare rivendono i propri posti al valore nominale esclusivamente ad altri membri attraverso il Crystal Palace Ticket Exchange ufficiale.
  • Settore ospiti (tifosi del Nottingham Forest): I sostenitori del Forest devono acquistare i biglietti del settore ospiti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Nottingham Forest, che richiede anch'esso un'iscrizione ufficiale al club e un numero sufficiente di punti fedeltà.

2. Hospitality per il giorno della partita (nessuna iscrizione richiesta)

Se non sei membro del club o la partita è sold out nei posti a capienza ordinaria, puoi acquistare Official Hospitality Packages direttamente dal Crystal Palace.

Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest a Selhurst Park variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di biglietteria.

Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Acquistando direttamente tramite il Crystal Palace (iscrizione richiesta), le categorie standard dei biglietti per i posti a capienza ordinaria a Selhurst Park rientrano generalmente in queste fasce:

  • Adulti: da £35 a £60 (a seconda del settore e del livello del posto)
  • Ridotti (Over 65 e giovani adulti 18-21): da £25 a £42
  • Junior (Under 18): da £18 a £30
  • Tifosi ospiti (settore Nottingham Forest): £30 (tetto massimo stabilito dal regolamento della Premier League per i normali biglietti ospiti)

Pacchetti hospitality

I pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, come Legends Restaurant o Executive Lounges, sono disponibili anche per chi non è membro.

  • Prezzo di partenza: Circa £190-£250+ a persona

Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti a capienza ordinaria sono esauriti attraverso i canali ufficiali, sui ticket exchange e sulle piattaforme di rivendita come StubHub i prezzi oscillano in base alla domanda, alla posizione del posto e alla disponibilità.

  • Biglietti più economici/in prezzo di partenza: Circa £60-£80
  • Prezzo medio del biglietto: Circa £160-£180

Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Crystal Palace e Nottingham Forest

Le ultime cinque partite del Crystal Palace hanno prodotto due vittorie e tre sconfitte. L'uscita più recente è stata una vittoria per 3-2 in trasferta sul campo del Fulham in Premier League il 5 settembre, arrivata però dopo la sconfitta per 4-1 contro il Manchester City e quella per 2-0 contro l'Everton. Le due vittorie della serie sono arrivate entrambe contro il Fulham, compreso l'1-2 in amichevole precampionato. Il Palace ha subito molti gol nell'arco di queste cinque partite, con anche la sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Friburgo all'interno della sequenza.

Le ultime cinque partite del Nottingham Forest hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato lo 0-0 sul campo del Tottenham Hotspur il 5 settembre, dopo il 2-2 con il Liverpool e le sconfitte consecutive contro il Leeds United in Premier League e in Carabao Cup. L'unica vittoria del Forest nella serie è arrivata in amichevole precampionato, un 2-0 contro il Brest. La squadra ha mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle cinque partite.

CRY

CRY - Forma

FUL
V2-3
MID
V3-0
IPS
S2-3
LCH
V4-0
LEE
D0-0
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
NFO

NFO - Forma

LEE
S0-2
LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
V1-2
COV
S0-1
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Crystal Palace-Nottingham Forest: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi due club risale a febbraio 2026, quando Nottingham Forest e Crystal Palace hanno pareggiato 1-1 al City Ground in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette, tutte giocate in Premier League, quattro sono terminate 1-1, con il Nottingham Forest capace di ottenere l'unico risultato decisivo, la vittoria interna per 1-0 dell'ottobre 2024. Nessuna delle due squadre è riuscita a vincere nessuno dei tre confronti più recenti.

Testa a testa

Crystal PalacePareggioNottingham Forest
0
4
1
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Crystal Palace e Nottingham Forest

Nella classifica di Premier League, il Crystal Palace occupa attualmente il 13° posto, mentre il Nottingham Forest è 16°.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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