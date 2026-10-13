Il Crystal Palace ospita il Newcastle United domenica 25 ottobre 2026 al Selhurst Park di Londra.

Il Newcastle United va a Londra in cerca di continuità dopo la vittoria per 2-1 contro l'Hull City nella sua precedente partita di Premier League. Nell'ultimo confronto di campionato al Selhurst Park, nell'aprile 2026, il Crystal Palace si è imposto di misura per 2-1 grazie a un rigore segnato nel finale da Jean-Philippe Mateta.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Crystal Palace-Newcastle United, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Crystal Palace-Newcastle United di Premier League?

Crystal Palace-Newcastle United si gioca domenica 25 ottobre 2026 al Selhurst Park di Londra.

Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Selhurst Park

Come acquistare i biglietti di Crystal Palace-Newcastle United di Premier League?

Per acquistare i biglietti di Crystal Palace-Newcastle United al Selhurst Park ci sono diverse possibilità, a seconda che tu cerchi biglietti venduti direttamente dai club, pacchetti premium per il giorno della partita o piattaforme di rivendita.

1. Biglietteria ufficiale del club

Iscrizione al Crystal Palace: Il modo più sicuro e diretto per acquistare biglietti ordinari nei settori di casa è il sito ufficiale del Crystal Palace. In genere, per accedere alle varie fasi di vendita serve un'iscrizione a pagamento attiva per adulti o ragazzi.

Settore ospiti (tifosi del Newcastle United): I biglietti del settore ospiti vengono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale del Newcastle United agli abbonati e ai soci del club che ne hanno diritto, in base ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Su piattaforme di rivendita come StubHub si trovano spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire da quelli nominali.

Quanto costano i biglietti di Crystal Palace-Newcastle United in campionato?

I prezzi dei biglietti di Crystal Palace-Newcastle United variano a seconda che vengano acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita.

1. Prezzi nominali ufficiali

Biglietti standard per adulti: I biglietti ordinari per adulti al Selhurst Park costano generalmente tra 46 £ e 80 £ , a seconda della categoria del posto e della tribuna.

Biglietti a tariffa ridotta: Sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per ragazzi, giovani adulti (18–21 anni) e persone anziane, generalmente tra 25 £ e 55 £ .

Biglietti del settore ospiti: I biglietti per i tifosi del Newcastle nel settore ospiti, soggetti al limite imposto dalle regole della Premier League, hanno un prezzo fisso di 30 £ per gli adulti, con tariffe ridotte a partire da circa 15 £ a 20 £ .

Pacchetti hospitality per la partita: I pacchetti ufficiali VIP e per le lounge partono da circa 170 £ e possono arrivare a 475 £ o più a persona, a seconda dei servizi di ristorazione inclusi e della posizione del posto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Poiché i biglietti standard per le partite più richieste contro avversarie di alto livello di solito si esauriscono durante la fase di vendita ufficiale riservata ai soci, i prezzi sulle piattaforme di rivendita comeStubHuboscillano in base alla domanda:

Posti standard rivenduti: Costano generalmente da 85 £ a 170 £ .

Posti premium lungo il campo o nell'anello inferiore: Sono generalmente proposti a prezzi compresi tra 170 £ e 450 £ o più .

Crystal Palace-Newcastle United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Crystal Palace-Newcastle United: lo stato di forma

Il Crystal Palace ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, ne ha perse due e ne ha pareggiata una. Nell'impegno più recente ha pareggiato senza reti sul campo del Leeds in Premier League, dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Lech Poznan in Europa League. Nelle partite precedenti, il Palace ha vinto 3-2 in casa del Fulham, ma ha perso 3-2 in casa contro l'Ipswich Town. In questi cinque incontri, il Crystal Palace ha segnato dodici goal e ne ha subiti sette, mostrando sia pericolosità offensiva sia vulnerabilità difensiva.

Le ultime cinque partite del Newcastle sono state segnate da forti contrasti. La squadra di Jaissle ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con il 4-1 subito sul campo del Leeds come punto più basso. Ha reagito battendo 2-1 l'Hull City in Premier League; la serie comprende anche una vittoria per 2-0 contro il Tottenham e un pareggio per 2-2 in casa del Bournemouth. In questo periodo il Newcastle ha segnato dieci goal e ne ha subiti sette, a conferma della sua produzione offensiva ma anche dei dubbi che restano in difesa.

Crystal Palace-Newcastle United: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 2-1 del Crystal Palace al Selhurst Park nell'aprile 2026, un risultato che darà fiducia alla squadra di casa in vista di questa partita. Il Newcastle, però, ha avuto la meglio nei cinque precedenti più recenti di Premier League tra i due club, vincendone due, compreso il 5-0 al St James' Park nell'aprile 2025. In questa serie il Palace ha vinto due volte e c'è stato un pareggio: i precedenti mostrano quanto sia stata equilibrata la sfida nelle ultime stagioni.