Il Crystal Palace ospita il Manchester United domenica 13 dicembre 2026 al Selhurst Park di Londra.

Nel novembre 2025, i goal segnati nella ripresa da Joshua Zirkzee e Mason Mount hanno dato allo United una vittoria in rimonta per 2-1 al Selhurst Park. Nel marzo 2026, all’Old Trafford, lo United ha ripetuto esattamente quel risultato, vincendo ancora 2-1 in rimonta: ha approfittato dell’espulsione di Maxence Lacroix nel secondo tempo con i goal di Bruno Fernandes e Benjamin Šeško.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Crystal Palace-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Crystal Palace-Manchester United in Premier League?

Crystal Palace-Manchester United si gioca domenica 13 dicembre 2026 al Selhurst Park di Londra.

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Manchester United in Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria e programmi di affiliazione ufficiali del Crystal Palace: La priorità spetta ai tesserati ufficiali del Crystal Palace, che possono acquistare i biglietti sul portale del club nelle finestre di vendita dedicate. Se ne rimangono, i biglietti vengono occasionalmente messi in vendita libera o resi disponibili tramite la piattaforma ufficiale di scambio del club per gli abbonati che non possono assistere alla partita.

La priorità spetta ai tesserati ufficiali del Crystal Palace, che possono acquistare i biglietti sul portale del club nelle finestre di vendita dedicate. Se ne rimangono, i biglietti vengono occasionalmente messi in vendita libera o resi disponibili tramite la piattaforma ufficiale di scambio del club per gli abbonati che non possono assistere alla partita. Biglietteria e programma di affiliazione ufficiali del Manchester United: I biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti attraverso il sistema di biglietteria ufficiale del Manchester United. Data l’elevata domanda, sono assegnati esclusivamente ai membri dell’Executive Club e agli abbonati con un numero sufficiente di crediti partita, calcolati in base alle presenze nelle trasferte, tramite sorteggio o un sistema a punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se le opzioni ufficiali dei club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Manchester United in Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Costano tra 63 £ e 80 £ .

Costano tra . Pacchetti hospitality ufficiali per la partita: Partono generalmente da circa 289 £ in su.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard in rivendita o tramite scambio biglietti: Partono generalmente da circa 92 £ .

Partono generalmente da circa . Prezzo medio dei biglietti: Oscilla tra 143 £ e 244 £ .

Oscilla tra . Posti premium o VIP sul mercato secondario: I prezzi partono generalmente da 395 £ e arrivano a 885 £ e oltre.

Crystal Palace-Manchester United in Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Crystal Palace e Manchester United

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando quattro goal e subendone sette. Nell’impegno più recente ha perso 1-3 contro il Liverpool in Premier League. Nello stesso periodo, in campionato ha perso anche 2-0 contro il Tottenham Hotspur e 0-2 contro il Newcastle United. Il pareggio per 1-1 con l’Hoffenheim in Europa League e la vittoria sul Fulham in Carabao Cup rappresentano gli unici risultati positivi ottenuti nelle cinque partite.

Il Manchester United ha ottenuto un pareggio, tre sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è stato un movimentato 4-4 contro l’Aston Villa in Premier League, che ha preceduto una vittoria per 3-2 sulla Roma in Champions League. In campionato lo United ha perso 2-0 contro il Chelsea e 3-0 contro l’AFC Bournemouth, mentre in Europa è stato sconfitto 4-1 dal Como. In quelle cinque partite ha segnato dieci goal e ne ha subiti tredici.

Crystal Palace-Manchester United: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 1° marzo 2026, quando il Manchester United ha battuto il Crystal Palace 2-1 all’Old Trafford in Premier League. Prima di allora, il 30 novembre 2025, lo United aveva vinto 2-1 in trasferta al Selhurst Park. Negli ultimi cinque scontri diretti, lo United conta tre vittorie contro una del Palace e un pareggio. Il 4-0 del Palace al Selhurst Park nel maggio 2024 resta però il risultato più netto della serie recente.