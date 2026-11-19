Il Crystal Palace ospita il Manchester United domenica 13 dicembre 2026 al Selhurst Park di Londra.
Nel novembre 2025, i goal segnati nella ripresa da Joshua Zirkzee e Mason Mount hanno dato allo United una vittoria in rimonta per 2-1 al Selhurst Park. Nel marzo 2026, all’Old Trafford, lo United ha ripetuto esattamente quel risultato, vincendo ancora 2-1 in rimonta: ha approfittato dell’espulsione di Maxence Lacroix nel secondo tempo con i goal di Bruno Fernandes e Benjamin Šeško.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Crystal Palace-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Crystal Palace-Manchester United in Premier League?
Crystal Palace-Manchester United si gioca domenica 13 dicembre 2026 al Selhurst Park di Londra.
Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Manchester United in Premier League?
Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United, puoi valutare le seguenti opzioni:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietteria e programmi di affiliazione ufficiali del Crystal Palace: La priorità spetta ai tesserati ufficiali del Crystal Palace, che possono acquistare i biglietti sul portale del club nelle finestre di vendita dedicate. Se ne rimangono, i biglietti vengono occasionalmente messi in vendita libera o resi disponibili tramite la piattaforma ufficiale di scambio del club per gli abbonati che non possono assistere alla partita.
- Biglietteria e programma di affiliazione ufficiali del Manchester United: I biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti attraverso il sistema di biglietteria ufficiale del Manchester United. Data l’elevata domanda, sono assegnati esclusivamente ai membri dell’Executive Club e agli abbonati con un numero sufficiente di crediti partita, calcolati in base alle presenze nelle trasferte, tramite sorteggio o un sistema a punti fedeltà.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se le opzioni ufficiali dei club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Manchester United in Premier League?
Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard per adulti: Costano tra 63 £ e 80 £.
- Pacchetti hospitality ufficiali per la partita: Partono generalmente da circa 289 £ in su.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Posti standard in rivendita o tramite scambio biglietti: Partono generalmente da circa 92 £.
- Prezzo medio dei biglietti: Oscilla tra 143 £ e 244 £.
- Posti premium o VIP sul mercato secondario: I prezzi partono generalmente da 395 £ e arrivano a 885 £ e oltre.
Crystal Palace-Manchester United in Premier League: tutto quello che c’è da sapere
Il momento di forma di Crystal Palace e Manchester United
Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando quattro goal e subendone sette. Nell’impegno più recente ha perso 1-3 contro il Liverpool in Premier League. Nello stesso periodo, in campionato ha perso anche 2-0 contro il Tottenham Hotspur e 0-2 contro il Newcastle United. Il pareggio per 1-1 con l’Hoffenheim in Europa League e la vittoria sul Fulham in Carabao Cup rappresentano gli unici risultati positivi ottenuti nelle cinque partite.
Il Manchester United ha ottenuto un pareggio, tre sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è stato un movimentato 4-4 contro l’Aston Villa in Premier League, che ha preceduto una vittoria per 3-2 sulla Roma in Champions League. In campionato lo United ha perso 2-0 contro il Chelsea e 3-0 contro l’AFC Bournemouth, mentre in Europa è stato sconfitto 4-1 dal Como. In quelle cinque partite ha segnato dieci goal e ne ha subiti tredici.
Crystal Palace-Manchester United: i precedenti recenti
L’ultimo incontro tra i due club risale al 1° marzo 2026, quando il Manchester United ha battuto il Crystal Palace 2-1 all’Old Trafford in Premier League. Prima di allora, il 30 novembre 2025, lo United aveva vinto 2-1 in trasferta al Selhurst Park. Negli ultimi cinque scontri diretti, lo United conta tre vittorie contro una del Palace e un pareggio. Il 4-0 del Palace al Selhurst Park nel maggio 2024 resta però il risultato più netto della serie recente.