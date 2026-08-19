Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Manchester City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Crystal Palace affronta un duro impegno casalingo all'inizio della stagione 2026/27 di Premier League, con la sfida al Manchester City, che ha chiuso tra le prime tre in ognuna delle ultime 10 stagioni, in programma venerdì 28 agosto al Selhurst Park. Puoi prenotare i biglietti oggi stesso per questa sfida in notturna.

Pierre Sage guiderà il suo Palace in casa per la prima volta da quando ha raccolto l'eredità del molto vincente Oliver Glasner e spera in una prestazione positiva. Anche se alcuni dei recenti confronti diretti hanno sorriso in modo piuttosto netto al City, il Crystal Palace conserverà comunque ottimi ricordi della sorprendente vittoria a Wembley, con la conquista della FA Cup nel maggio 2025.

Il nuovo allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, seguirà una partita nella capitale per la prima volta dal suo periodo alla guida del Chelsea. In tre partite contro il Crystal Palace in quei 18 mesi, non è riuscito a trovare la formula vincente, con ciascuna di quelle sfide terminata in pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Crystal Palace-Manchester City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League Crystal Palace-Manchester City?

Crystal Palace-Manchester City inizierà alle 20:00 BST di venerdì 28 agosto, al Selhurst Park di Londra.

Premier League - Game Week 2 28 ago 2026 - 15:00 Selhurst Park

Come acquistare i biglietti di Premier League per Crystal Palace-Manchester City

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono i propri posti oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, nelle settimane precedenti alla partita, per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Crystal Palace-Manchester City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali da top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre quelli nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessità di una membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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