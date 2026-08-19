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Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Manchester City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Crystal Palace
Manchester City

Puoi prenotare i biglietti per la prima partita casalinga di campionato del Crystal Palace nella nuova stagione

Il Crystal Palace affronta un duro impegno casalingo all'inizio della stagione 2026/27 di Premier League, con la sfida al Manchester City, che ha chiuso tra le prime tre in ognuna delle ultime 10 stagioni, in programma venerdì 28 agosto al Selhurst Park. Puoi prenotare i biglietti oggi stesso per questa sfida in notturna.

Pierre Sage guiderà il suo Palace in casa per la prima volta da quando ha raccolto l'eredità del molto vincente Oliver Glasner e spera in una prestazione positiva. Anche se alcuni dei recenti confronti diretti hanno sorriso in modo piuttosto netto al City, il Crystal Palace conserverà comunque ottimi ricordi della sorprendente vittoria a Wembley, con la conquista della FA Cup nel maggio 2025.

Il nuovo allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, seguirà una partita nella capitale per la prima volta dal suo periodo alla guida del Chelsea. In tre partite contro il Crystal Palace in quei 18 mesi, non è riuscito a trovare la formula vincente, con ciascuna di quelle sfide terminata in pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Crystal Palace-Manchester City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League Crystal Palace-Manchester City?

Crystal Palace-Manchester City inizierà alle 20:00 BST di venerdì 28 agosto, al Selhurst Park di Londra.

crest
Premier League - Game Week 2
Selhurst Park

Come acquistare i biglietti di Premier League per Crystal Palace-Manchester City

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono i propri posti oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, nelle settimane precedenti alla partita, per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Crystal Palace-Manchester City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali da top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre quelli nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessità di una membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

CRY

CRY - Forma

RCL
S3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
S3-0
EVE
S2-0
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MCI

MCI - Forma

INT
S1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
S3-0
BOU
V2-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Crystal PalacePareggioManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FIN
FA Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
5Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Crystal Palace - Manchester City

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formazione
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsD. KamadaD. KamadaY. PinoY. Pinoteam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonT. MitchellT. MitchellE. NketiahE. NketiahJ. LarsenJ. LarsenG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiN. O'ReillyN. O'ReillyP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

Formazione titolare

Manchester City

Panchina

Allenatore

  • P. Sage
  • E. Maresca
Crystal Palace

Infortuni e squalifiche

Manchester City

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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