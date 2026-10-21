Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Liverpool: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

Nell’ultimo incontro di Premier League, disputato nell’aprile 2026, il Liverpool FC ha battuto il Crystal Palace FC per 3-1 ad Anfield.
Negli ultimi cinque scontri diretti ufficiali disputati nelle competizioni nazionali, le due squadre hanno ottenuto due vittorie ciascuna e un pareggio.
Quando si gioca Crystal Palace-Liverpool di Premier League?
Crystal Palace-Liverpool si gioca al Selhurst Park di Londra domenica 8 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League?
Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Liverpool al Selhurst Park:
1. Canali ufficiali dei club
- Canali ufficiali del club (tesserati del Crystal Palace): I biglietti per i tifosi di casa sono destinati principalmente agli abbonati e ai tesserati del Crystal Palace.
- Settore ospiti ufficiale (Liverpool FC): Per acquistare i biglietti tramite la quota riservata al club, i tifosi del Liverpool devono generalmente essere tesserati e aver maturato un numero specifico di crediti per le trasferte precedenti.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League?
Ecco i prezzi dei biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League al Selhurst Park, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato della rivendita:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti per adulti (zone 1–5): Da 63 a 80 sterline, a seconda della posizione esatta del posto e della visuale.
- Biglietti a tariffa ridotta (over 65 e giovani dai 18 ai 21 anni): Da 45 a 60 sterline.
- Biglietti per ragazzi (under 16): Da 35 a 42 sterline.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub li propongono a prezzi determinati dalla domanda:
- Annunci per biglietti standard o d’ingresso: Per i posti negli anelli superiori o inferiori, i prezzi partono generalmente da circa 104 a 125 sterline, mentre nei settori più richiesti la media è sensibilmente più alta, in base alla disponibilità del momento.
- Settori lungo le linee laterali e dietro le porte: I posti standard con visuale dalla linea laterale o da dietro la porta costano generalmente da 100 sterline in su, a seconda della fila esatta e della disponibilità.
- Pacchetti hospitality e VIP: I prezzi partono generalmente da circa 258 sterline e possono salire molto per le esperienze più esclusive nel giorno della partita.
Crystal Palace-Liverpool di Premier League: tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Crystal Palace e Liverpool
Il Crystal Palace ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha perso 0-2 in amichevole contro il Bristol City, dopo aver pareggiato 0-0 con il Leeds United in Premier League. Il miglior risultato recente del Palace è stato il 4-0 sul Lech Poznan in Europa League; ha inoltre battuto il Middlesbrough 3-0 in Carabao Cup. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque, anche se nelle due gare di Premier League ha realizzato appena un goal senza ottenere vittorie.
Il Liverpool ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, senza sconfitte. Nell’impegno più recente ha battuto il Tottenham Hotspur 3-1 in Carabao Cup, mentre il risultato più importante di questa serie è il 2-1 sull’Atletico Madrid in Champions League. Il Liverpool ha anche vinto 0-1 sul campo del Bournemouth in Premier League e pareggiato 0-0 con il Fulham. Nelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.
Crystal Palace-Liverpool: gli ultimi scontri diretti
L’ultimo incontro tra i due club risale all’aprile 2026, quando il Liverpool ha battuto il Crystal Palace 3-1 ad Anfield in Premier League. Prima di allora, il Palace aveva vinto 0-3 ad Anfield in Carabao Cup nell’ottobre 2025 e 2-1 al Selhurst Park in Premier League nel settembre 2025. Negli ultimi cinque confronti, Liverpool e Crystal Palace hanno ottenuto due vittorie ciascuno e un pareggio, in una serie di sfide equilibrate disputate in più competizioni.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
S
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
D
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
S
D
S
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
S
V
D
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
S
D
V
D
D
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
D
S
D
V
D
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
S
D
V
D
D
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
S
D
S
D
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|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
S
V
S
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
S
S
V
S
D
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
D
V
S
D
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
D
D
D
S
D
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
S
V
D
S
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
S
S
D
D
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
D
S
D
D
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
S
V
V
S
S
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
S
D
D
S
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
S
S
S
V
D
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
S
S
S
S
D