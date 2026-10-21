Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoLiverpool
Book Crystal Palace vs Liverpool TicketsCrystal Palace vs Liverpool Premium
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Liverpool: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Crystal Palace
Liverpool
Premier League

Il Crystal Palace affronta il Liverpool in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

Nell’ultimo incontro di Premier League, disputato nell’aprile 2026, il Liverpool FC ha battuto il Crystal Palace FC per 3-1 ad Anfield.

Negli ultimi cinque scontri diretti ufficiali disputati nelle competizioni nazionali, le due squadre hanno ottenuto due vittorie ciascuna e un pareggio.

Quando si gioca Crystal Palace-Liverpool di Premier League?

Crystal Palace-Liverpool si gioca al Selhurst Park di Londra domenica 8 novembre 2026.

crest
Premier League - Game Week 10
Selhurst Park

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Liverpool al Selhurst Park:

1. Canali ufficiali dei club

  • Canali ufficiali del club (tesserati del Crystal Palace): I biglietti per i tifosi di casa sono destinati principalmente agli abbonati e ai tesserati del Crystal Palace.
  • Settore ospiti ufficiale (Liverpool FC): Per acquistare i biglietti tramite la quota riservata al club, i tifosi del Liverpool devono generalmente essere tesserati e aver maturato un numero specifico di crediti per le trasferte precedenti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League al Selhurst Park, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti per adulti (zone 1–5): Da 63 a 80 sterline, a seconda della posizione esatta del posto e della visuale.
  • Biglietti a tariffa ridotta (over 65 e giovani dai 18 ai 21 anni): Da 45 a 60 sterline.
  • Biglietti per ragazzi (under 16): Da 35 a 42 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub li propongono a prezzi determinati dalla domanda:

  • Annunci per biglietti standard o d’ingresso: Per i posti negli anelli superiori o inferiori, i prezzi partono generalmente da circa 104 a 125 sterline, mentre nei settori più richiesti la media è sensibilmente più alta, in base alla disponibilità del momento.
  • Settori lungo le linee laterali e dietro le porte: I posti standard con visuale dalla linea laterale o da dietro la porta costano generalmente da 100 sterline in su, a seconda della fila esatta e della disponibilità.
  • Pacchetti hospitality e VIP: I prezzi partono generalmente da circa 258 sterline e possono salire molto per le esperienze più esclusive nel giorno della partita.

Crystal Palace-Liverpool di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Crystal Palace e Liverpool

Il Crystal Palace ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha perso 0-2 in amichevole contro il Bristol City, dopo aver pareggiato 0-0 con il Leeds United in Premier League. Il miglior risultato recente del Palace è stato il 4-0 sul Lech Poznan in Europa League; ha inoltre battuto il Middlesbrough 3-0 in Carabao Cup. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque, anche se nelle due gare di Premier League ha realizzato appena un goal senza ottenere vittorie.

Il Liverpool ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, senza sconfitte. Nell’impegno più recente ha battuto il Tottenham Hotspur 3-1 in Carabao Cup, mentre il risultato più importante di questa serie è il 2-1 sull’Atletico Madrid in Champions League. Il Liverpool ha anche vinto 0-1 sul campo del Bournemouth in Premier League e pareggiato 0-0 con il Fulham. Nelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

CRY

CRY - Forma

LEE
D0-0
BRC
S0-2
NFO
V3-1
OL
S3-2
BHA
S5-0
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LIV

LIV - Forma

BOU
V0-1
MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol segnato (subito)
13/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Crystal Palace-Liverpool: gli ultimi scontri diretti

L’ultimo incontro tra i due club risale all’aprile 2026, quando il Liverpool ha battuto il Crystal Palace 3-1 ad Anfield in Premier League. Prima di allora, il Palace aveva vinto 0-3 ad Anfield in Carabao Cup nell’ottobre 2025 e 2-1 al Selhurst Park in Premier League nel settembre 2025. Negli ultimi cinque confronti, Liverpool e Crystal Palace hanno ottenuto due vittorie ciascuno e un pareggio, in una serie di sfide equilibrate disputate in più competizioni.

Testa a testa

Crystal PalacePareggioLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
9Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google