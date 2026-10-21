Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Liverpool: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

Nell’ultimo incontro di Premier League, disputato nell’aprile 2026, il Liverpool FC ha battuto il Crystal Palace FC per 3-1 ad Anfield.

Negli ultimi cinque scontri diretti ufficiali disputati nelle competizioni nazionali, le due squadre hanno ottenuto due vittorie ciascuna e un pareggio.

Quando si gioca Crystal Palace-Liverpool di Premier League?

Crystal Palace-Liverpool si gioca al Selhurst Park di Londra domenica 8 novembre 2026.

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Selhurst Park

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Liverpool al Selhurst Park:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali del club (tesserati del Crystal Palace): I biglietti per i tifosi di casa sono destinati principalmente agli abbonati e ai tesserati del Crystal Palace.

Settore ospiti ufficiale (Liverpool FC): Per acquistare i biglietti tramite la quota riservata al club, i tifosi del Liverpool devono generalmente essere tesserati e aver maturato un numero specifico di crediti per le trasferte precedenti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per Crystal Palace-Liverpool di Premier League al Selhurst Park, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per adulti (zone 1–5): Da 63 a 80 sterline, a seconda della posizione esatta del posto e della visuale.

Biglietti a tariffa ridotta (over 65 e giovani dai 18 ai 21 anni): Da 45 a 60 sterline.

Biglietti per ragazzi (under 16): Da 35 a 42 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub li propongono a prezzi determinati dalla domanda:

Annunci per biglietti standard o d’ingresso: Per i posti negli anelli superiori o inferiori, i prezzi partono generalmente da circa 104 a 125 sterline , mentre nei settori più richiesti la media è sensibilmente più alta, in base alla disponibilità del momento.

Settori lungo le linee laterali e dietro le porte: I posti standard con visuale dalla linea laterale o da dietro la porta costano generalmente da 100 sterline in su, a seconda della fila esatta e della disponibilità.

Pacchetti hospitality e VIP: I prezzi partono generalmente da circa 258 sterline e possono salire molto per le esperienze più esclusive nel giorno della partita.

Crystal Palace-Liverpool di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Crystal Palace e Liverpool

Il Crystal Palace ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha perso 0-2 in amichevole contro il Bristol City, dopo aver pareggiato 0-0 con il Leeds United in Premier League. Il miglior risultato recente del Palace è stato il 4-0 sul Lech Poznan in Europa League; ha inoltre battuto il Middlesbrough 3-0 in Carabao Cup. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque, anche se nelle due gare di Premier League ha realizzato appena un goal senza ottenere vittorie.

Il Liverpool ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, senza sconfitte. Nell’impegno più recente ha battuto il Tottenham Hotspur 3-1 in Carabao Cup, mentre il risultato più importante di questa serie è il 2-1 sull’Atletico Madrid in Champions League. Il Liverpool ha anche vinto 0-1 sul campo del Bournemouth in Premier League e pareggiato 0-0 con il Fulham. Nelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Crystal Palace-Liverpool: gli ultimi scontri diretti

L’ultimo incontro tra i due club risale all’aprile 2026, quando il Liverpool ha battuto il Crystal Palace 3-1 ad Anfield in Premier League. Prima di allora, il Palace aveva vinto 0-3 ad Anfield in Carabao Cup nell’ottobre 2025 e 2-1 al Selhurst Park in Premier League nel settembre 2025. Negli ultimi cinque confronti, Liverpool e Crystal Palace hanno ottenuto due vittorie ciascuno e un pareggio, in una serie di sfide equilibrate disputate in più competizioni.