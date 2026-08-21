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Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Ipswich Town: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Crystal Palace
Ipswich Town

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Crystal Palace e Ipswich Town, comprese le informazioni sulla partita

I tifosi del Crystal Palace che non hanno ancora visto all'opera nessuno dei nuovi acquisti estivi, come Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili e Zavier Gozo, hanno l'occasione perfetta quando il Palace affronterà l'Ipswich Town al Selhurst Park in Premier League sabato 12 settembre.

Il Palace conserva ottimi ricordi dei recenti confronti con l'Ipswich, avendo battuto la squadra del Suffolk in ciascuno degli ultimi sei incroci, una serie che risale al 1993.

L'Ipswich ha iniziato solidamente l'attuale stagione con vittorie casalinghe in campionato contro il Sunderland e in Carabao Cup contro il Leicester City, ma sa che si tratta di una maratona e non di uno sprint e dovrà restare concentrato in questa stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Crystal Palace-Ipswich Town, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Crystal Palace e Ipswich Town?

Crystal Palace-Ipswich Town si gioca al Selhurst Park (Londra) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Selhurst Park

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Ipswich Town di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o restituiscono al club i biglietti delle partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti dell'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Ipswich Town di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale richiesta: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership base.

Forma

CRY

CRY - Forma

SCF
S3-0
EVE
S2-0
MCI
S1-4
FUL
V2-3
MID
V3-0
Gol segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
IPS

IPS - Forma

FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
S5-2
LIV
S0-2
Gol segnato (subito)
11/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Crystal PalacePareggioIpswich Town
5
0
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
Amichevoli dei club
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
Amichevoli dei club
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
EFL Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
9Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Crystal Palace - Ipswich Town

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formazione
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
W. BenitezW. BenitezH. AhanorH. AhanorA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsY. PinoY. PinoA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaJ. LarsenJ. LarsenK. ScherpenK. ScherpenL. DavisL. DavisI. DiopI. DiopD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuS. LukicS. LukicE. PalaciosE. PalaciosJ. ClarkeJ. ClarkeEmersonnEmersonn
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
3-4-2-1
Crystal Palace

Formazione titolare

Ipswich Town

Panchina

Allenatore

  • P. Sage
  • G. O'Neil
Crystal Palace

Infortuni e squalifiche

Ipswich Town

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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