Il Crystal Palace ospita l'Hull City domenica 29 novembre 2026 al Selhurst Park di Londra.

Il loro ultimo incontro ufficiale risale al 14 maggio 2017, quando il Crystal Palace vinse nettamente 4-0 al Selhurst Park. Prima di quella partita, le due squadre avevano pareggiato 3-3 al MKM Stadium nel dicembre 2016.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Crystal Palace-Hull City, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Crystal Palace-Hull City di Premier League?

Crystal Palace-Hull City si gioca domenica 29 novembre 2026 al Selhurst Park di Londra.

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:05 Selhurst Park

Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Hull City di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Hull City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Crystal Palace: Per i tifosi di casa, il modo più diretto e sicuro è il portale ufficiale di biglietteria del Crystal Palace, dove i biglietti vengono messi in vendita in più fasi in base alla categoria di iscrizione.

Per i tifosi di casa, il modo più diretto e sicuro è il portale ufficiale di biglietteria del Crystal Palace, dove i biglietti vengono messi in vendita in più fasi in base alla categoria di iscrizione. Biglietteria ufficiale dell'Hull City: I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali dell'Hull City, dato che una quota di posti al Selhurst Park è riservata ai sostenitori in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Crystal Palace-Hull City di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Crystal Palace e Hull City:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti d'ingresso: In genere si va da circa 46 sterline per i posti standard nell'anello inferiore o negli angoli fino a 80 sterline per i posti centrali più richiesti.

In genere si va da circa per i posti standard nell'anello inferiore o negli angoli fino a per i posti centrali più richiesti. Iscrizioni e tariffe ridotte: Generalmente si va da circa 35 sterline a 60 sterline, a seconda del settore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dai club sui canali ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti d'ingresso: In genere partono da circa 69 sterline , con un prezzo medio vicino a 154 sterline .

In genere partono da circa , con un prezzo medio vicino a . Posti premium e pacchetti hospitality: Generalmente si va da 197 sterline a 390 sterline e oltre.

Crystal Palace-Hull City di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Crystal Palace-Hull City: lo stato di forma

Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 2-0 in casa contro il Newcastle United in Premier League, dopo aver pareggiato 2-2 sul campo del Besiktas in Europa League. L'unica vittoria in questa serie è stata il 3-1 casalingo contro il Nottingham Forest. Nelle cinque partite il Palace ha segnato dieci goal e ne ha subiti dodici: la tenuta difensiva è un evidente motivo di preoccupazione.

L'Hull City ha ottenuto due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite di Premier League. La più recente è stata l'1-1 sul campo del Brentford; prima era arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Fulham. In precedenza, in questa serie di partite, l'Hull aveva pareggiato anche contro Everton e Chelsea. Il rendimento in trasferta mostra una squadra capace di conquistare punti lontano da casa, pur senza riuscire sempre a trovare la vittoria.

Crystal Palace-Hull City: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Premier League il 14 maggio 2017, quando il Crystal Palace ha vinto 4-0 al Selhurst Park. Negli ultimi cinque precedenti registrati in Premier League, il bilancio è di due vittorie per il Crystal Palace, due per l'Hull City e un pareggio. Le due squadre non si affrontano in una partita ufficiale da quella sfida del 2017.