Come acquistare i biglietti per Croazia-Spagna: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Croazia ospita la Spagna, campione del mondo in carica, allo stadio Poljud di Spalato martedì 6 ottobre, nell’ambito del cammino nel Gruppo A3 della Lega A che comprende anche Inghilterra e Cechia. Si tratta della gara di ritorno di un doppio confronto iniziato con la sfida ospitata dalla Spagna a Siviglia, un match andato esaurito quasi subito dopo il trionfo della Spagna al Mondiale 2026.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti per Croazia-Spagna, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Croazia-Spagna di UEFA Nations League A?

Croazia-Spagna si giocherà allo Stadion Poljud di Spalato, con le informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Dove acquistare i biglietti per Croazia-Spagna?

I biglietti per questa partita vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Federazione calcistica croata (HNS). Di solito l’HNS apre le vendite per le partite casalinghe circa 20 giorni prima del match, quindi i biglietti ufficiali non sono ancora in vendita libera.

Ecco alcune cose da sapere sull’acquisto dei biglietti per questa partita:

Vendita generale ufficiale – prevista circa 20 giorni prima della partita attraverso i canali HNS

Domanda da campioni del mondo – la vittoria della Spagna al Mondiale 2026 ha generato un interesse eccezionale per l’intero gruppo, con la gara di Siviglia già sold out

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti

Considerata la rapidità con cui sono spariti i biglietti per la gara di Siviglia, anche per questa sfida è fortemente consigliata la prenotazione anticipata.

Quanto costano i biglietti per Croazia-Spagna?

I prezzi ufficiali tramite l’HNS non sono ancora stati confermati, dato che la vendita generale non dovrebbe aprire fino a ridosso della partita, di solito circa 20 giorni prima in base alla tempistica abituale della federazione.

Ticombo è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti o non disponibili, o mentre le vendite ufficiali devono ancora aprire. con gli annunci attuali per questa partita che partono da circa 199 €, a conferma della forte domanda che si sta già creando attorno a una Spagna in campo da campione del mondo in carica.

Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni del mondo, i prezzi possono cambiare rapidamente con l’avvicinarsi del match e con l’apertura della vendita ufficiale, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Croazia-Spagna di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Croazia e Spagna

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando sei gol e subendone sette in questo parziale. L’uscita più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale. In precedenza, in questa serie, ha battuto il Ghana per 2-1 e Panama per 1-0 in trasferta, ma ha anche subito una sconfitta per 4-2 contro l’Inghilterra nella fase a gironi.

Le ultime cinque partite della Spagna hanno prodotto cinque vittorie su cinque, con nove gol segnati e due subiti. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 contro l’Argentina nella finale del Mondiale. In questa striscia sono arrivate anche vittorie contro Francia, Belgio, Portogallo e Austria, con la Spagna che ha mantenuto la porta inviolata in due delle cinque gare.

Croazia-Spagna: i precedenti recenti

L’incrocio più recente tra queste due squadre risale a Euro 2024, dove la Spagna ha vinto 3-0. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 in una partita di Nations League nel giugno 2023 in Croazia. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Spagna ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Croazia e un pareggio. Il 6-0 della Spagna nel settembre 2018 resta il risultato più netto del campione considerato.



