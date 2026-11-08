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Come acquistare i biglietti per Croazia-Repubblica Ceca: prezzi, informazioni sulla partita di UEFA Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
UEFA Nations League A
Croazia
Cechia

Non perdere l’occasione di vedere la Croazia in campo prima che cali il sipario sul calcio internazionale del 2026

La Croazia chiuderà in casa sia il suo calendario internazionale del 2026 sia la fase a gironi della UEFA Nations League, affrontando la Cechia a Osijek domenica 15 novembre. Se volete vedere in azione Luka Modric, Ivan Perisic e compagni, potete già acquistare i biglietti per la partita.

GOAL vi spiega tutto ciò che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Croazia-Cechia di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e dove trovarli.

Quando si gioca Croazia-Cechia di UEFA Nations League?

Croazia-Cechia si giocherà all’Opus Arena di Osijek domenica 15 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

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UEFA Nations League A - Game Week 6
Opus Arena

Come acquistare i biglietti per Croazia-Cechia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Croazia-Cechia di UEFA Nations League sono distribuiti esclusivamente attraverso il portale di biglietteria della Federcalcio croata (HNS).

Le federazioni aprono generalmente la vendita dei biglietti 4-6 settimane prima della partita. La vendita inizia con una finestra di accesso prioritario riservata agli iscritti ai club dei tifosi o ai titolari di una tessera federale. Gli eventuali biglietti rimasti vengono messi a disposizione del pubblico circa 2-3 settimane prima dell’incontro.

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: StubHub tutela tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il proprio programma di protezione TixProtect. Il programma garantisce che riceverete i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrete un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Croazia-Cechia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per la prossima partita di UEFA Nations League tra Croazia e Cechia costano da 40 a oltre 95 € per i posti standard, a seconda della categoria e del settore dello stadio. Ecco il dettaglio:

  • Categoria 3 / Curve (dietro le porte): Sono i settori più economici dello stadio, con prezzi generalmente compresi tra 40 e 80 €. Si trovano nelle tribune dietro le porte, che di solito ospitano i tifosi di casa più calorosi o i settori riservati agli ospiti.
  • Categoria 2 / Angoli e settori alti delle tribune laterali: Questi posti si trovano agli angoli dello stadio o nelle file più alte lungo i lati del campo. I prezzi nominali per questi settori vanno generalmente da 50 a 100 €.
  • Categoria 1 / Posti standard nelle tribune laterali e anello inferiore: Sono posti centrali lungo le linee laterali, i più vicini alla linea di metà campo. Offrono la visuale migliore sul terreno di gioco e hanno un prezzo base compreso tra 75 e 145 €.
  • Tribuna principale premium e VIP/Hospitality: I posti premium al coperto, le poltroncine imbottite e le opzioni di lusso che includono l’accesso a lounge private o servizi di ristorazione di alto livello costano da 250 a oltre 900 €, a seconda del pacchetto hospitality.

Avvicinandosi alla partita, consultate i siti ufficiali della nazionale per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Opus Arena

L’Opus Arena, conosciuta informalmente anche come Stadion Pampas, è uno stadio di calcio all’avanguardia situato a Osijek, in Croazia. Segna un enorme passo avanti per le infrastrutture sportive locali ed è ampiamente considerata lo stadio più moderno del Paese.

Inaugurata nel luglio 2023, è lo stadio di casa dell’NK Osijek, club del campionato croato, e ospita spesso le partite internazionali della nazionale di calcio croata.

I momenti memorabili dell’Opus Arena

  • La grande inaugurazione (luglio 2023): Lo stadio ha ospitato per la prima volta una partita ufficiale del campionato croato (HNL), tra NK Osijek e Slaven Belupo. I padroni di casa hanno ottenuto una netta vittoria per 6-1, cominciando nel migliore dei modi la loro avventura nel nuovo stadio.
  • La prima partita della nazionale (ottobre 2023): La prima partita ufficiale della nazionale croata nell’arena è stata una gara di qualificazione a Euro 2024 contro la Turchia. Gli ospiti hanno rovinato la festa imponendosi di misura per 1-0, ma lo stadio era gremito, con oltre 12.000 tifosi, e l’atmosfera era elettrizzante.
  • La sfida tra grandi del campionato (settembre 2026): In un recente incontro di cartello del campionato, l’NK Osijek ha entusiasmato i tifosi dell’arena battendo la Dinamo Zagabria, da sempre una potenza del calcio croato, per 4-2 in una partita ricca di emozioni.

Un grande centro sportivo con tutti i servizi: Lo stadio è molto più di un luogo in cui disputare le partite: fa parte di un vasto complesso di 15,3 ettari che comprende sette campi di allenamento adiacenti, dotati di riscaldamento del terreno, moderne strutture ricettive per i giocatori e un negozio ufficiale della squadra.

Croazia-Cechia di UEFA Nations League: Tutto quello che c’è da sapere

Croazia-Cechia: Lo stato di forma recente

Classifica FIFA: Croazia (13ª) e Cechia (48ª)

Nonostante la vittoria esterna all’esordio in UEFA Nations League contro la Cechia, la Croazia ha subito due pesanti sconfitte consecutive contro Spagna (1-4) e Inghilterra (0-7). Non mantiene la porta inviolata da cinque partite consecutive.

La Cechia non vince una partita ufficiale nei tempi regolamentari dal 6-0 contro Gibilterra nelle qualificazioni ai Mondiali del novembre 2025 e non vince in trasferta dal settembre 2025. Tre sconfitte consecutive in Nations League hanno allungato a sei partite la sua serie senza vittorie.

CRO

CRO - Forma

POR
S2-1
CEC
V1-2
SPA
S4-1
ING
S0-7
SPA
S1-2
Gol segnato (subito)
5/16
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CEC

CEC - Forma

MEX
S0-3
CRO
S1-2
ING
S0-2
SPA
S3-1
ING
S3-0
Gol segnato (subito)
2/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Croazia-Cechia: I precedenti recenti

La Croazia è imbattuta nei confronti diretti con la Cechia: in 7 incontri complessivi ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Ha segnato 16 goal contro i 9 della Cechia.

L’ultimo confronto tra Croazia e Cechia risale all’inizio della UEFA Nations League, a settembre. La Croazia ha vinto 2-1 alla Fortuna Arena di Praga. Luka Modric ha portato in vantaggio la Croazia all’inizio del secondo tempo, ma poco dopo la Cechia ha pareggiato con Adam Karabec. Il goal decisivo è arrivato al 77’, quando Marco Pasalic è andato a segno su assist di Ivan Perisic.

Testa a testa

CroaziaPareggioCechia
2
3
0
UEFA Nations League A
Cechia badge
Cechia
CEC
1
Croazia badge
Croazia
CRO
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Cechia badge
Cechia
CEC
0
Croazia badge
Croazia
CRO
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Croazia badge
Croazia
CRO
5
Cechia badge
Cechia
CEC
1
FIN
Campionato Europeo
Croazia badge
Croazia
CRO
1
Cechia badge
Cechia
CEC
1
FIN
Campionato Europeo
Cechia badge
Cechia
CEC
2
Croazia badge
Croazia
CRO
2
FIN
10Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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