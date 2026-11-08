La Croazia chiuderà in casa sia il suo calendario internazionale del 2026 sia la fase a gironi della UEFA Nations League, affrontando la Cechia a Osijek domenica 15 novembre. Se volete vedere in azione Luka Modric, Ivan Perisic e compagni, potete già acquistare i biglietti per la partita.

GOAL vi spiega tutto ciò che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Croazia-Cechia di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e dove trovarli.

Quando si gioca Croazia-Cechia di UEFA Nations League?

Croazia-Cechia si giocherà all’Opus Arena di Osijek domenica 15 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Opus Arena

Come acquistare i biglietti per Croazia-Cechia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Croazia-Cechia di UEFA Nations League sono distribuiti esclusivamente attraverso il portale di biglietteria della Federcalcio croata (HNS).

Le federazioni aprono generalmente la vendita dei biglietti 4-6 settimane prima della partita. La vendita inizia con una finestra di accesso prioritario riservata agli iscritti ai club dei tifosi o ai titolari di una tessera federale. Gli eventuali biglietti rimasti vengono messi a disposizione del pubblico circa 2-3 settimane prima dell’incontro.

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: StubHub tutela tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il proprio programma di protezione TixProtect. Il programma garantisce che riceverete i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrete un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Croazia-Cechia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per la prossima partita di UEFA Nations League tra Croazia e Cechia costano da 40 a oltre 95 € per i posti standard, a seconda della categoria e del settore dello stadio. Ecco il dettaglio:

Categoria 3 / Curve (dietro le porte) : Sono i settori più economici dello stadio, con prezzi generalmente compresi tra 40 e 80 €. Si trovano nelle tribune dietro le porte, che di solito ospitano i tifosi di casa più calorosi o i settori riservati agli ospiti.

: Sono i settori più economici dello stadio, con prezzi generalmente compresi tra 40 e 80 €. Si trovano nelle tribune dietro le porte, che di solito ospitano i tifosi di casa più calorosi o i settori riservati agli ospiti. Categoria 2 / Angoli e settori alti delle tribune laterali : Questi posti si trovano agli angoli dello stadio o nelle file più alte lungo i lati del campo. I prezzi nominali per questi settori vanno generalmente da 50 a 100 €.

: Questi posti si trovano agli angoli dello stadio o nelle file più alte lungo i lati del campo. I prezzi nominali per questi settori vanno generalmente da 50 a 100 €. Categoria 1 / Posti standard nelle tribune laterali e anello inferiore : Sono posti centrali lungo le linee laterali, i più vicini alla linea di metà campo. Offrono la visuale migliore sul terreno di gioco e hanno un prezzo base compreso tra 75 e 145 €.

: Sono posti centrali lungo le linee laterali, i più vicini alla linea di metà campo. Offrono la visuale migliore sul terreno di gioco e hanno un prezzo base compreso tra 75 e 145 €. Tribuna principale premium e VIP/Hospitality: I posti premium al coperto, le poltroncine imbottite e le opzioni di lusso che includono l’accesso a lounge private o servizi di ristorazione di alto livello costano da 250 a oltre 900 €, a seconda del pacchetto hospitality.

Avvicinandosi alla partita, consultate i siti ufficiali della nazionale per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Opus Arena

L’Opus Arena, conosciuta informalmente anche come Stadion Pampas, è uno stadio di calcio all’avanguardia situato a Osijek, in Croazia. Segna un enorme passo avanti per le infrastrutture sportive locali ed è ampiamente considerata lo stadio più moderno del Paese.

Inaugurata nel luglio 2023, è lo stadio di casa dell’NK Osijek, club del campionato croato, e ospita spesso le partite internazionali della nazionale di calcio croata.

I momenti memorabili dell’Opus Arena

La grande inaugurazione (luglio 2023) : Lo stadio ha ospitato per la prima volta una partita ufficiale del campionato croato (HNL), tra NK Osijek e Slaven Belupo. I padroni di casa hanno ottenuto una netta vittoria per 6-1, cominciando nel migliore dei modi la loro avventura nel nuovo stadio.

: Lo stadio ha ospitato per la prima volta una partita ufficiale del campionato croato (HNL), tra NK Osijek e Slaven Belupo. I padroni di casa hanno ottenuto una netta vittoria per 6-1, cominciando nel migliore dei modi la loro avventura nel nuovo stadio. La prima partita della nazionale (ottobre 2023) : La prima partita ufficiale della nazionale croata nell’arena è stata una gara di qualificazione a Euro 2024 contro la Turchia. Gli ospiti hanno rovinato la festa imponendosi di misura per 1-0, ma lo stadio era gremito, con oltre 12.000 tifosi, e l’atmosfera era elettrizzante.

: La prima partita ufficiale della nazionale croata nell’arena è stata una gara di qualificazione a Euro 2024 contro la Turchia. Gli ospiti hanno rovinato la festa imponendosi di misura per 1-0, ma lo stadio era gremito, con oltre 12.000 tifosi, e l’atmosfera era elettrizzante. La sfida tra grandi del campionato (settembre 2026): In un recente incontro di cartello del campionato, l’NK Osijek ha entusiasmato i tifosi dell’arena battendo la Dinamo Zagabria, da sempre una potenza del calcio croato, per 4-2 in una partita ricca di emozioni.

Un grande centro sportivo con tutti i servizi: Lo stadio è molto più di un luogo in cui disputare le partite: fa parte di un vasto complesso di 15,3 ettari che comprende sette campi di allenamento adiacenti, dotati di riscaldamento del terreno, moderne strutture ricettive per i giocatori e un negozio ufficiale della squadra.

Croazia-Cechia di UEFA Nations League: Tutto quello che c’è da sapere

Croazia-Cechia: Lo stato di forma recente

Classifica FIFA: Croazia (13ª) e Cechia (48ª)

Nonostante la vittoria esterna all’esordio in UEFA Nations League contro la Cechia, la Croazia ha subito due pesanti sconfitte consecutive contro Spagna (1-4) e Inghilterra (0-7). Non mantiene la porta inviolata da cinque partite consecutive.

La Cechia non vince una partita ufficiale nei tempi regolamentari dal 6-0 contro Gibilterra nelle qualificazioni ai Mondiali del novembre 2025 e non vince in trasferta dal settembre 2025. Tre sconfitte consecutive in Nations League hanno allungato a sei partite la sua serie senza vittorie.

Croazia-Cechia: I precedenti recenti

La Croazia è imbattuta nei confronti diretti con la Cechia: in 7 incontri complessivi ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Ha segnato 16 goal contro i 9 della Cechia.

L’ultimo confronto tra Croazia e Cechia risale all’inizio della UEFA Nations League, a settembre. La Croazia ha vinto 2-1 alla Fortuna Arena di Praga. Luka Modric ha portato in vantaggio la Croazia all’inizio del secondo tempo, ma poco dopo la Cechia ha pareggiato con Adam Karabec. Il goal decisivo è arrivato al 77’, quando Marco Pasalic è andato a segno su assist di Ivan Perisic.