Come acquistare i biglietti per Croazia-Repubblica Ceca: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Croazia completerà sia la propria campagna internazionale del 2026 sia il calendario della fase a gironi di UEFA Nations League in casa, quando affronterà la Cechia a Osijek domenica 15 novembre. Se vuoi vedere all’opera Luka Modric, Ivan Perisic e compagni, puoi prenotare i biglietti per la partita già da oggi.

Dopo essere scesa in campo a Rijeka contro l’Inghilterra e a Spalato contro i campioni del mondo della Spagna nelle prime fasi della UEFA Nations League, la squadra di Slaven Bilić spera ora di chiudere in bellezza nel polo economico e culturale della regione croata orientale della Slavonia.

Sebbene la Croazia abbia già giocato 17 precedenti partite internazionali a Osijek, questa sarà solo la quarta volta dei "Vatreni" all’Opus Arena. Il loro incontro più recente in questo stadio si è disputato nel luglio 2025 e riporterà alla mente dolci ricordi alle stelle croate, un po’ meno a quelle ceche. In quell’occasione, il pubblico di Osijek è andato in visibilio mentre la Croazia travolgeva la Cechia per 5-1 in una qualificazione ai Mondiali.

GOAL ha tutto ciò che ti serve sapere per assicurarti subito i biglietti di Croazia-Cechia di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistare.

Quando si gioca Croazia-Cechia di UEFA Nations League?

Croazia-Cechia si gioca all’Opus Arena di Osijek domenica 15 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Opus Arena

Come comprare i biglietti per Croazia-Cechia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la sfida di UEFA Nations League tra Croazia e Cechia sono distribuiti esclusivamente tramite il portale Ticketing della Federazione calcistica croata (HNS).

Di solito le federazioni aprono la vendita dei biglietti 4-6 settimane prima della specifica data della partita. Le vendite inizialmente si aprono con una finestra di priorità esclusiva per i membri registrati dei supporter club o per i titolari di tessera federale. Gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi a disposizione del pubblico generale circa 2-3 settimane prima della partita.

Se invece cerchi posti last minute, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti - Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato chiamato TixProtect. Questo programma garantisce che riceverai i tuoi biglietti in tempo e che saranno validi per il tuo evento, oppure otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Croazia-Cechia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per l’imminente partita di UEFA Nations League tra Croazia e Cechia vanno da 40 € a oltre 95 € per i posti standard, a seconda della categoria e del settore dello stadio, suddivisi come segue:

Categoria 3 / Curve corte (dietro le porte) : sono le aree più economiche dello stadio, con prezzi generalmente compresi tra 40 € e 80 €. Si trovano nei settori dietro le reti, che di solito ospitano i tifosi di casa più calorosi o i blocchi riservati ai tifosi ospiti.

Categoria 2 / Angoli e tribuna laterale superiore : posizionati agli angoli dello stadio o nelle file più alte lungo i lati. I prezzi nominali per questi settori di solito variano tra 50 € e 100 €.

Categoria 1 / Tribuna laterale standard e anello inferiore : opzioni di posti centrali situati lungo le linee laterali e più vicini alla linea di metà campo. Offrendo la visuale più chiara del terreno di gioco, questi biglietti costano da 75 € a 145 € di prezzo base.

Tribuna principale premium e VIP/Hospitality : posti premium coperti, sedute imbottite e opzioni di lusso che includono accesso a lounge private o ristorazione di alto livello vanno da 250 € a oltre 900 €, a seconda del livello del pacchetto hospitality.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Opus Arena

L’Opus Arena, nota anche informalmente come Stadion Pampas, è uno stadio di calcio all’avanguardia situato a Osijek, in Croazia. Rappresentando un salto monumentale in avanti per le infrastrutture sportive locali, è ampiamente considerato lo stadio più moderno del Paese.

Inaugurato nel luglio 2023, è la casa ufficiale del club della Lega calcistica croata NK Osijek e ospita frequentemente le partite internazionali della nazionale croata.

Momenti memorabili all’Opus Arena

La grande inaugurazione (luglio 2023) : l’impianto ha aperto le porte per una partita ufficiale, di campionato croato HNL, per la prima volta, con l’NK Osijek impegnato contro lo Slaven Belupo. I padroni di casa hanno ottenuto una straordinaria vittoria per 6-1, dando un inizio esplosivo alla loro nuova casa.

La prima partita della nazionale (ottobre 2023) : la prima gara ufficiale in assoluto della nazionale croata all’arena è stata una qualificazione a UEFA Euro 2024 contro la Türkiye. Sebbene gli ospiti abbiano rovinato la festa conquistando una sofferta vittoria per 1-0, lo stadio era gremito con oltre 12.000 tifosi e l’atmosfera era elettrica.

Sfida tra giganti nazionali (settembre 2026) : in un recente big match interno, l’NK Osijek ha entusiasmato i tifosi all’arena battendo la corazzata abituale Dinamo Zagabria per 4-2 in una sfida spettacolare.

Maxi-base di allenamento all-inclusive: lo stadio è molto più di una semplice sede di partite; fa parte di un vasto complesso di 15,3 ettari che comprende sette campi da allenamento adiacenti dotati di riscaldamento sotto il manto erboso, moderni blocchi di alloggio per i giocatori e un negozio ufficiale dedicato ai tifosi della squadra.

Croazia-Cechia di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Croazia-Cechia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Croazia (#13) vs Cechia (#48)

Nonostante una vittoria all’esordio in trasferta in UEFA Nations League contro la Cechia, la Croazia ha poi subito due pesanti sconfitte consecutive contro Spagna (1-4) e Inghilterra (0-7). Non mantiene la porta inviolata da cinque partite consecutive.

La Cechia non vince una partita ufficiale nei tempi regolamentari da quando ha battuto Gibilterra 6-0, in una qualificazione ai Mondiali del novembre 2025, e non vince in trasferta da settembre 2025. Le tre sconfitte consecutive in Nations League hanno esteso a sei partite la sua serie senza vittorie.

Croazia-Cechia: precedenti recenti

La Croazia vanta un bilancio storico da imbattuta contro la Cechia, con 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte in 7 confronti complessivi. In totale ha segnato 16 gol contro i 9 della Cechia.

L’ultimo incontro tra Croazia e Cechia si è disputato all’inizio della campagna di UEFA Nations League a settembre. La Croazia ha vinto 2-1 alla Fortuna Arena di Praga. Luka Modric ha sbloccato il risultato per la Croazia a inizio secondo tempo, ma la Cechia ha pareggiato poco dopo con Adam Karabec. Il momento decisivo che ha deciso la partita è arrivato al 77’, con il gol di Marco Pasalic su assist di Ivan Perisic.

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Inghilterra ING 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V S 3 Croazia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 S S V 4 Cechia CEC 3 0 0 3 2 7 -5 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



