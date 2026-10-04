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Come acquistare i biglietti per Croazia-Repubblica Ceca: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League A
Croazia
Cechia

Non perdere l’occasione di vedere all’opera la Croazia prima che cali il sipario sulla scena internazionale del 2026

La Croazia completerà sia la propria campagna internazionale del 2026 sia il calendario della fase a gironi di UEFA Nations League in casa, quando affronterà la Cechia a Osijek domenica 15 novembre. Se vuoi vedere all’opera Luka Modric, Ivan Perisic e compagni, puoi prenotare i biglietti per la partita già da oggi.

Dopo essere scesa in campo a Rijeka contro l’Inghilterra e a Spalato contro i campioni del mondo della Spagna nelle prime fasi della UEFA Nations League, la squadra di Slaven Bilić spera ora di chiudere in bellezza nel polo economico e culturale della regione croata orientale della Slavonia.

Sebbene la Croazia abbia già giocato 17 precedenti partite internazionali a Osijek, questa sarà solo la quarta volta dei "Vatreni" all’Opus Arena. Il loro incontro più recente in questo stadio si è disputato nel luglio 2025 e riporterà alla mente dolci ricordi alle stelle croate, un po’ meno a quelle ceche. In quell’occasione, il pubblico di Osijek è andato in visibilio mentre la Croazia travolgeva la Cechia per 5-1 in una qualificazione ai Mondiali.

GOAL ha tutto ciò che ti serve sapere per assicurarti subito i biglietti di Croazia-Cechia di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistare.

Quando si gioca Croazia-Cechia di UEFA Nations League?

Croazia-Cechia si gioca all’Opus Arena di Osijek domenica 15 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

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UEFA Nations League A - Game Week 6
Opus Arena

Come comprare i biglietti per Croazia-Cechia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la sfida di UEFA Nations League tra Croazia e Cechia sono distribuiti esclusivamente tramite il portale Ticketing della Federazione calcistica croata (HNS).

Di solito le federazioni aprono la vendita dei biglietti 4-6 settimane prima della specifica data della partita. Le vendite inizialmente si aprono con una finestra di priorità esclusiva per i membri registrati dei supporter club o per i titolari di tessera federale. Gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi a disposizione del pubblico generale circa 2-3 settimane prima della partita.

Se invece cerchi posti last minute, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti - Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato chiamato TixProtect. Questo programma garantisce che riceverai i tuoi biglietti in tempo e che saranno validi per il tuo evento, oppure otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Croazia-Cechia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per l’imminente partita di UEFA Nations League tra Croazia e Cechia vanno da 40 € a oltre 95 € per i posti standard, a seconda della categoria e del settore dello stadio, suddivisi come segue:

  • Categoria 3 / Curve corte (dietro le porte): sono le aree più economiche dello stadio, con prezzi generalmente compresi tra 40 € e 80 €. Si trovano nei settori dietro le reti, che di solito ospitano i tifosi di casa più calorosi o i blocchi riservati ai tifosi ospiti.
  • Categoria 2 / Angoli e tribuna laterale superiore: posizionati agli angoli dello stadio o nelle file più alte lungo i lati. I prezzi nominali per questi settori di solito variano tra 50 € e 100 €.
  • Categoria 1 / Tribuna laterale standard e anello inferiore: opzioni di posti centrali situati lungo le linee laterali e più vicini alla linea di metà campo. Offrendo la visuale più chiara del terreno di gioco, questi biglietti costano da 75 € a 145 € di prezzo base.
  • Tribuna principale premium e VIP/Hospitality: posti premium coperti, sedute imbottite e opzioni di lusso che includono accesso a lounge private o ristorazione di alto livello vanno da 250 € a oltre 900 €, a seconda del livello del pacchetto hospitality.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Opus Arena

L’Opus Arena, nota anche informalmente come Stadion Pampas, è uno stadio di calcio all’avanguardia situato a Osijek, in Croazia. Rappresentando un salto monumentale in avanti per le infrastrutture sportive locali, è ampiamente considerato lo stadio più moderno del Paese.

Inaugurato nel luglio 2023, è la casa ufficiale del club della Lega calcistica croata NK Osijek e ospita frequentemente le partite internazionali della nazionale croata.

Momenti memorabili all’Opus Arena

  • La grande inaugurazione (luglio 2023): l’impianto ha aperto le porte per una partita ufficiale, di campionato croato HNL, per la prima volta, con l’NK Osijek impegnato contro lo Slaven Belupo. I padroni di casa hanno ottenuto una straordinaria vittoria per 6-1, dando un inizio esplosivo alla loro nuova casa.
  • La prima partita della nazionale (ottobre 2023): la prima gara ufficiale in assoluto della nazionale croata all’arena è stata una qualificazione a UEFA Euro 2024 contro la Türkiye. Sebbene gli ospiti abbiano rovinato la festa conquistando una sofferta vittoria per 1-0, lo stadio era gremito con oltre 12.000 tifosi e l’atmosfera era elettrica.
  • Sfida tra giganti nazionali (settembre 2026): in un recente big match interno, l’NK Osijek ha entusiasmato i tifosi all’arena battendo la corazzata abituale Dinamo Zagabria per 4-2 in una sfida spettacolare.

Maxi-base di allenamento all-inclusive: lo stadio è molto più di una semplice sede di partite; fa parte di un vasto complesso di 15,3 ettari che comprende sette campi da allenamento adiacenti dotati di riscaldamento sotto il manto erboso, moderni blocchi di alloggio per i giocatori e un negozio ufficiale dedicato ai tifosi della squadra.

Croazia-Cechia di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Croazia-Cechia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Croazia (#13) vs Cechia (#48)

Nonostante una vittoria all’esordio in trasferta in UEFA Nations League contro la Cechia, la Croazia ha poi subito due pesanti sconfitte consecutive contro Spagna (1-4) e Inghilterra (0-7). Non mantiene la porta inviolata da cinque partite consecutive.

La Cechia non vince una partita ufficiale nei tempi regolamentari da quando ha battuto Gibilterra 6-0, in una qualificazione ai Mondiali del novembre 2025, e non vince in trasferta da settembre 2025. Le tre sconfitte consecutive in Nations League hanno esteso a sei partite la sua serie senza vittorie.

CRO

CRO - Forma

GHA
V2-1
POR
S2-1
CEC
V1-2
SPA
S4-1
ING
S0-7
Gol segnato (subito)
6/15
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CEC

CEC - Forma

SDA
D1-1
MEX
S0-3
CRO
S1-2
ING
S0-2
SPA
S3-1
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Croazia-Cechia: precedenti recenti

La Croazia vanta un bilancio storico da imbattuta contro la Cechia, con 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte in 7 confronti complessivi. In totale ha segnato 16 gol contro i 9 della Cechia.

L’ultimo incontro tra Croazia e Cechia si è disputato all’inizio della campagna di UEFA Nations League a settembre. La Croazia ha vinto 2-1 alla Fortuna Arena di Praga. Luka Modric ha sbloccato il risultato per la Croazia a inizio secondo tempo, ma la Cechia ha pareggiato poco dopo con Adam Karabec. Il momento decisivo che ha deciso la partita è arrivato al 77’, con il gol di Marco Pasalic su assist di Ivan Perisic.

Testa a testa

CroaziaPareggioCechia
2
3
0
UEFA Nations League A
Cechia badge
Cechia
CEC
1
Croazia badge
Croazia
CRO
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Cechia badge
Cechia
CEC
0
Croazia badge
Croazia
CRO
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Croazia badge
Croazia
CRO
5
Cechia badge
Cechia
CEC
1
FIN
Campionato Europeo
Croazia badge
Croazia
CRO
1
Cechia badge
Cechia
CEC
1
FIN
Campionato Europeo
Cechia badge
Cechia
CEC
2
Croazia badge
Croazia
CRO
2
FIN
10Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Grp. 3

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpagnaSpagnaSPA
3300104+69
V
V
V
2
InghilterraInghilterraING
3201113+86
V
V
S
3
CroaziaCroaziaCRO
3102312-93
S
S
V
4
CechiaCechiaCEC
300327-50
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


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