Croazia e Inghilterra si affronteranno due volte nella UEFA Nations League 2026/27, nell'ambito di un duro calendario del Gruppo A3 della Lega A che comprende anche Spagna e Cechia. La prima sfida, a Fiume il 3 ottobre, si giocherà interamente a porte chiuse a seguito di una sanzione UEFA inflitta alla Croazia dopo i disordini tra il pubblico nel quarto di finale della scorsa stagione contro la Francia, quindi non sono disponibili biglietti per il pubblico per quella partita.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti per Croazia-Inghilterra a Wembley, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Croazia-Inghilterra di UEFA Nations League A?

Croazia-Inghilterra inizierà alle 18:00 ora locale di sabato 3 ottobre 2026 allo Stadion Rujevica di Fiume. Le informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita non sono attualmente disponibili.

UEFA Nations League A - Game Week 3 3 ott 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Dove comprare i biglietti per Croazia-Inghilterra?

Non ci sono biglietti disponibili per il pubblico per la partita del 3 ottobre a Fiume, dato che si giocherà senza tifosi presenti nell'ambito della sanzione UEFA inflitta alla Croazia. Chi spera di vedere queste due squadre all'opera in questa edizione dovrebbe invece guardare alla sfida del 12 novembre a Wembley Stadium.

I biglietti per la gara di Wembley vengono messi inizialmente a disposizione tramite il portale ufficiale di ticketing di England Football, con priorità solitamente concessa ai membri dell'England Supporters Travel Club e agli abbonati affiliati alla FA, prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita generale.

Alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Partita del 3 ottobre (Fiume) – si gioca a porte chiuse, senza biglietti per il pubblico né ufficiali né sul mercato secondario

Vendita generale ufficiale (Wembley) – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino al giorno della partita

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su Ticombo proviene da una gamma di venditori verificati

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerato il profilo della partita, è consigliata una prenotazione anticipata per la gara di Wembley una volta aperta la vendita generale.

Quanto costano i biglietti per Croazia-Inghilterra?

Non esiste un prezzo ufficiale o di mercato secondario per la partita del 3 ottobre a Fiume, dato che è completamente chiusa al pubblico.

Il prezzo ufficiale per la gara di Wembley viene stabilito tramite il portale di ticketing di England Football, con l'intera gamma di posti, da quelli standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento, mentre i prezzi ufficiali delle precedenti partite dell'Inghilterra di Nations League a Wembley partivano da circa 40 £.

Ticombo è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, con prezzi sul mercato secondario per una partita di questo profilo che in genere partono da circa 45-60 £ per i posti nel settore superiore una volta che gli annunci diventano disponibili.

Come per qualsiasi partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del matchday, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Croazia-Inghilterra di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Croazia-Inghilterra: stato di forma

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando sette gol e subendone nove in questo parziale. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro il Portogallo negli ottavi di finale del Mondiale. In precedenza, in questa serie, ha battuto il Ghana per 2-1 e Panama per 1-0, ma ha anche subito una sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra nella fase a gironi.

Nelle ultime cinque partite, l'Inghilterra ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta, con 14 gol segnati e sette subiti. Il risultato più recente è stato un 6-4 contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro l'Argentina, che ha eliminato l'Inghilterra in semifinale. In quel periodo l'Inghilterra ha battuto anche Norvegia, Messico e DR Congo.

Croazia-Inghilterra: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato nella fase a gironi del Mondiale 2026, dove l'Inghilterra ha vinto 4-2. Prima di allora, l'Inghilterra aveva battuto la Croazia 1-0 a Euro 2020. Nelle ultime cinque sfide dirette, l'Inghilterra ha il bilancio migliore, con l'unica sconfitta presente nel dato arrivata nella semifinale del Mondiale 2018, quando la Croazia vinse 2-1. Le cinque sfide comprendono anche una vittoria dell'Inghilterra per 2-1 e un pareggio per 0-0, entrambe nella UEFA Nations League 2018-19.