Il Coventry City ospita il Sunderland sabato 31 ottobre 2026 alla Coventry Building Society Arena di Coventry.

Le due squadre hanno alle spalle sfide spesso combattute, un precedente che aggiunge ulteriore intensità a questo incontro di fine ottobre. Davanti al proprio pubblico, il Coventry City cercherà di sfruttare il sostegno dei tifosi contro un Sunderland difficile da battere.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Coventry City-Sunderland, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Coventry City-Sunderland di Premier League?

Coventry City-Sunderland si gioca sabato 31 ottobre 2026 alla Coventry Building Society Arena di Coventry.

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 11:00 Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti di Coventry City-Sunderland di Premier League?

Per acquistare i biglietti della sfida di Premier League tra Coventry City e Sunderland, hai alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: Di norma, i biglietti vengono messi in vendita direttamente dai rispettivi club. Per le partite casalinghe alla Coventry Building Society Arena, si possono acquistare tramite il portale ufficiale online del Coventry City oppure recandosi alla biglietteria del club o contattandola telefonicamente. Solitamente è prevista una fase di vendita riservata ai soci prima dell’apertura della vendita generale.

Pacchetti hospitality per la partita: Entrambi i club offrono soluzioni hospitality VIP e aziendali che comprendono il biglietto, posti di categoria superiore, ristorazione e accesso alle lounge. Possono essere acquistate direttamente tramite i reparti hospitality ufficiali dei club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Coventry City-Sunderland di Premier League?

Ecco i prezzi e le categorie dei biglietti per la sfida di Premier League tra Coventry City e Sunderland, suddivisi tra canali ufficiali e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard (settore di casa del Coventry City): Il prezzo nominale dei biglietti standard per gli adulti va generalmente da 30 a 55 £ , a seconda della fascia di prezzo, della tribuna e del blocco specifico, mentre le tariffe ridotte per bambini, giovani adulti e anziani vanno generalmente da 15 a 35 £ .

Settore ospiti: In base al regolamento della Premier League, il prezzo dei biglietti standard per i tifosi ospiti adulti non può superare le 30 £ .

Pacchetti hospitality per la partita: I posti executive e le esperienze hospitality VIP partono da circa 120 a oltre 250 £ a persona e comprendono generalmente posti premium con sedute imbottite, il programma della partita, l’accesso a lounge private e opzioni di ristorazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard nei settori di casa e ospiti: I biglietti standard partono generalmente da circa 130 a 160 £ , a seconda della domanda complessiva per la partita.

Settori laterali e centrali premium: I blocchi con una visuale migliore lungo la linea laterale hanno spesso prezzi compresi tra 200 e oltre 450 £ , man mano che la disponibilità diminuisce con l’avvicinarsi della partita.

Coventry City-Sunderland di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Coventry City e Sunderland

Il Coventry ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sul Nottingham Forest in Premier League del 19 settembre, rimasta però l’unica nota positiva di un periodo difficile. In precedenza, il Coventry aveva perso 5-0 contro il Brighton in campionato. Nelle cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti dieci.

Il Sunderland ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 5-3 contro il Manchester City in Premier League il 20 settembre. Prima aveva battuto l’AZ Alkmaar 1-0 in Europa League e pareggiato 1-1 con il Brentford in campionato. Nelle cinque partite, il Sunderland ha segnato sei goal e ne ha subiti nove.

Coventry City-Sunderland: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club risale al 13 maggio 2025 in Championship, quando Sunderland e Coventry pareggiarono 1-1. Negli ultimi cinque scontri diretti, tutti disputati in Championship, il Sunderland ha vinto due volte, il Coventry due e una partita è finita in pareggio. Le due squadre pareggiarono anche 2-2 nel novembre 2024; il Sunderland vinse 2-1 in casa del Coventry nel maggio 2025 e il Coventry si impose 3-0 in casa nel marzo 2025.