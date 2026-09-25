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Come acquistare i biglietti per Coventry City-Newcastle United: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Coventry City
Newcastle United
Premier League

Il Coventry City affronta il Newcastle United in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Coventry City affronta il Newcastle United lunedì 12 ottobre 2026 alla Coventry Building Society Arena di Coventry.

Coventry City e Newcastle United condividono una rivalità storica di lunga data che affonda le sue radici nella massima serie inglese. Il loro incontro competitivo più recente risale a febbraio 2010, in una sfida di EFL Championship, quando il Newcastle si impose con un convincente 4-1 al St. James' Park.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Coventry City-Newcastle United, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Coventry City-Newcastle United di Premier League?

Coventry City-Newcastle United si gioca alla Coventry Building Society Arena di Coventry, lunedì 12 ottobre 2026.

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Premier League - Game Week 6
Coventry Building Society Arena

Come comprare i biglietti per Coventry City-Newcastle United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Coventry City e Newcastle United alla Coventry Building Society Arena, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali e secondarie, a seconda che tu voglia posti nel settore di casa o in quello ospiti.

1. Biglietti ufficiali settore casa (Coventry City End)

  • Sito ufficiale: i biglietti vengono venduti tramite il portale ufficiale di e-ticketing del Coventry City.
  • Priorità membership: per accedere ai biglietti di ingresso generale del settore casa, di solito è necessaria una Coventry City Membership ufficiale. I membri paganti hanno la priorità quando i biglietti per la partita vengono messi in vendita tramite un rilascio scaglionato o un sistema a sorteggio.
  • Vendita generale: se restano biglietti dopo che gli abbonati stagionali e i membri hanno acquistato i loro, questi vengono messi in vendita generale al pubblico. Tuttavia, le partite di Premier League ad alta richiesta raramente arrivano alla vendita generale.

2. Biglietti ufficiali settore ospiti (Newcastle United End)

  • Sito ufficiale: i biglietti del settore ospiti sono gestiti direttamente dal Newcastle United tramite la sua piattaforma ufficiale di ticketing.
  • Punti fedeltà e membership: i tagliandi destinati agli ospiti per le partite di Premier League sono strettamente limitati. Il Newcastle United distribuisce i biglietti ospiti in base al proprio sistema di punti fedeltà in trasferta per gli abbonati stagionali e i membri paganti "Mags". Questi biglietti vanno costantemente esauriti tra i tifosi di lunga data.

3. Hospitality nel giorno della partita (nessuna membership richiesta)

  • Se non possiedi una membership del club o punti priorità, prenotare un Matchday Hospitality Package ufficiale direttamente tramite il Coventry City FC è il modo più affidabile per garantirti un biglietto.

Quanto costano i biglietti per Coventry City-Newcastle United di Premier League?

Per la partita di Premier League tra Coventry City e Newcastle United alla Coventry Building Society Arena, i prezzi dei biglietti variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Prezzi ufficiali dei club (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite i club, i biglietti standard di Premier League sono soggetti a un tetto massimo o a fasce di prezzo fisse:

  • Ingresso generale (casa - Coventry City End): i biglietti standard per il giorno della partita vanno in genere da £30 a £55 per gli adulti, a seconda della categoria del posto e del settore, mentre le tariffe ridotte (junior, senior, giovani adulti) variano solitamente da £15 a £35.
  • Tifosi ospiti (Newcastle United End): secondo le regole della Premier League, i biglietti standard di ingresso generale per il settore ospiti hanno un tetto massimo rigoroso di £30 per gli adulti.
  • Pacchetti Matchday Hospitality: i posti executive e i pacchetti hospitality VIP partono da circa £120 a £250+ a persona, a seconda delle opzioni di ristorazione e dell'accesso alla lounge.

2. Piattaforme secondarie di ticketing

Poiché la domanda per le partite di Premier League è elevata, i biglietti sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub vengono scambiati a prezzi dinamici determinati dall'offerta:

  • Prezzi di partenza: gli annunci di rivendita partono generalmente da circa £230 a £250 per posti standard nel settore di casa.
  • Prezzi medi: i posti centrali premium o i settori ad alta richiesta vanno frequentemente da £300 a £600+.

Coventry City-Newcastle United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Coventry City e Newcastle United

Il Coventry ha vinto una partita, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse tre delle ultime cinque in tutte le competizioni. L'unica vittoria è arrivata contro il Plymouth Argyle in Carabao Cup, mentre le tre uscite in Premier League hanno prodotto sconfitte contro Arsenal (3-0), Hull City (0-1) e Manchester City (1-0). In queste cinque partite, gli Sky Blues hanno segnato sei gol e ne hanno subiti cinque, anche se il bilancio nella massima serie dice appena due reti segnate in tre partite di campionato.

Il Newcastle ha vinto tre partite, ne ha pareggiate due e non ne ha persa nessuna nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato un successo per 0-1 in casa del Millwall in Carabao Cup, mentre nella precedente uscita di Premier League ha pareggiato 2-2 sul campo del Bournemouth. Il Newcastle ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette in questa serie di cinque partite, con le vittorie esterne consecutive contro Tottenham (0-2) e West Brom (3-2) a evidenziare la sua produzione offensiva.

COV

COV - Forma

HUL
S0-1
MCI
S1-0
BHA
S0-5
AVL
S1-3
NFO
V0-1
Gol segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
NEW

NEW - Forma

TOT
V0-2
BOU
D2-2
MIL
V0-1
LEE
S4-1
HUL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Coventry City-Newcastle United: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla Championship nel febbraio 2010, quando il Newcastle vinse 4-1 al St James' Park. Nei cinque precedenti registrati, il Newcastle ne ha vinti quattro e il Coventry uno, con il Newcastle a segno 13 volte contro le quattro del Coventry. Le due squadre non si affrontano in Premier League da gennaio 2001, quando il Newcastle vinse 3-1.

Testa a testa

Coventry CityPareggioNewcastle United
0
0
5
Championship
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FIN
EFL Cup
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
FIN
FA Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
3Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
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