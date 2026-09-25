Come acquistare i biglietti per Coventry City-Newcastle United: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Coventry City affronta il Newcastle United lunedì 12 ottobre 2026 alla Coventry Building Society Arena di Coventry.

Coventry City e Newcastle United condividono una rivalità storica di lunga data che affonda le sue radici nella massima serie inglese. Il loro incontro competitivo più recente risale a febbraio 2010, in una sfida di EFL Championship, quando il Newcastle si impose con un convincente 4-1 al St. James' Park.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Coventry City-Newcastle United, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Coventry City-Newcastle United di Premier League?

Coventry City-Newcastle United si gioca alla Coventry Building Society Arena di Coventry, lunedì 12 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 6 12 ott 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Come comprare i biglietti per Coventry City-Newcastle United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Coventry City e Newcastle United alla Coventry Building Society Arena, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali e secondarie, a seconda che tu voglia posti nel settore di casa o in quello ospiti.

1. Biglietti ufficiali settore casa (Coventry City End)

Sito ufficiale: i biglietti vengono venduti tramite il portale ufficiale di e-ticketing del Coventry City.

Priorità membership: per accedere ai biglietti di ingresso generale del settore casa, di solito è necessaria una Coventry City Membership ufficiale. I membri paganti hanno la priorità quando i biglietti per la partita vengono messi in vendita tramite un rilascio scaglionato o un sistema a sorteggio.

Vendita generale: se restano biglietti dopo che gli abbonati stagionali e i membri hanno acquistato i loro, questi vengono messi in vendita generale al pubblico. Tuttavia, le partite di Premier League ad alta richiesta raramente arrivano alla vendita generale.

2. Biglietti ufficiali settore ospiti (Newcastle United End)

Sito ufficiale: i biglietti del settore ospiti sono gestiti direttamente dal Newcastle United tramite la sua piattaforma ufficiale di ticketing.

Punti fedeltà e membership: i tagliandi destinati agli ospiti per le partite di Premier League sono strettamente limitati. Il Newcastle United distribuisce i biglietti ospiti in base al proprio sistema di punti fedeltà in trasferta per gli abbonati stagionali e i membri paganti "Mags". Questi biglietti vanno costantemente esauriti tra i tifosi di lunga data.

3. Hospitality nel giorno della partita (nessuna membership richiesta)

Se non possiedi una membership del club o punti priorità, prenotare un Matchday Hospitality Package ufficiale direttamente tramite il Coventry City FC è il modo più affidabile per garantirti un biglietto.

Quanto costano i biglietti per Coventry City-Newcastle United di Premier League?

Per la partita di Premier League tra Coventry City e Newcastle United alla Coventry Building Society Arena, i prezzi dei biglietti variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Prezzi ufficiali dei club (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite i club, i biglietti standard di Premier League sono soggetti a un tetto massimo o a fasce di prezzo fisse:

Ingresso generale (casa - Coventry City End): i biglietti standard per il giorno della partita vanno in genere da £30 a £55 per gli adulti, a seconda della categoria del posto e del settore, mentre le tariffe ridotte (junior, senior, giovani adulti) variano solitamente da £15 a £35 .

Tifosi ospiti (Newcastle United End): secondo le regole della Premier League, i biglietti standard di ingresso generale per il settore ospiti hanno un tetto massimo rigoroso di £30 per gli adulti.

Pacchetti Matchday Hospitality: i posti executive e i pacchetti hospitality VIP partono da circa £120 a £250+ a persona, a seconda delle opzioni di ristorazione e dell'accesso alla lounge.

2. Piattaforme secondarie di ticketing

Poiché la domanda per le partite di Premier League è elevata, i biglietti sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub vengono scambiati a prezzi dinamici determinati dall'offerta:

Prezzi di partenza: gli annunci di rivendita partono generalmente da circa £230 a £250 per posti standard nel settore di casa.

Prezzi medi: i posti centrali premium o i settori ad alta richiesta vanno frequentemente da £300 a £600+ .

Coventry City-Newcastle United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Coventry City e Newcastle United

Il Coventry ha vinto una partita, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse tre delle ultime cinque in tutte le competizioni. L'unica vittoria è arrivata contro il Plymouth Argyle in Carabao Cup, mentre le tre uscite in Premier League hanno prodotto sconfitte contro Arsenal (3-0), Hull City (0-1) e Manchester City (1-0). In queste cinque partite, gli Sky Blues hanno segnato sei gol e ne hanno subiti cinque, anche se il bilancio nella massima serie dice appena due reti segnate in tre partite di campionato.

Il Newcastle ha vinto tre partite, ne ha pareggiate due e non ne ha persa nessuna nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato un successo per 0-1 in casa del Millwall in Carabao Cup, mentre nella precedente uscita di Premier League ha pareggiato 2-2 sul campo del Bournemouth. Il Newcastle ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette in questa serie di cinque partite, con le vittorie esterne consecutive contro Tottenham (0-2) e West Brom (3-2) a evidenziare la sua produzione offensiva.

Coventry City-Newcastle United: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla Championship nel febbraio 2010, quando il Newcastle vinse 4-1 al St James' Park. Nei cinque precedenti registrati, il Newcastle ne ha vinti quattro e il Coventry uno, con il Newcastle a segno 13 volte contro le quattro del Coventry. Le due squadre non si affrontano in Premier League da gennaio 2001, quando il Newcastle vinse 3-1.