Come acquistare i biglietti per Coventry City-Newcastle United: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Coventry City affronta il Newcastle United lunedì 12 ottobre 2026 alla Coventry Building Society Arena di Coventry.
Coventry City e Newcastle United condividono una rivalità storica di lunga data che affonda le sue radici nella massima serie inglese. Il loro incontro competitivo più recente risale a febbraio 2010, in una sfida di EFL Championship, quando il Newcastle si impose con un convincente 4-1 al St. James' Park.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Coventry City-Newcastle United, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Coventry City-Newcastle United di Premier League?
Coventry City-Newcastle United si gioca alla Coventry Building Society Arena di Coventry, lunedì 12 ottobre 2026.
Come comprare i biglietti per Coventry City-Newcastle United di Premier League?
Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Coventry City e Newcastle United alla Coventry Building Society Arena, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali e secondarie, a seconda che tu voglia posti nel settore di casa o in quello ospiti.
1. Biglietti ufficiali settore casa (Coventry City End)
- Sito ufficiale: i biglietti vengono venduti tramite il portale ufficiale di e-ticketing del Coventry City.
- Priorità membership: per accedere ai biglietti di ingresso generale del settore casa, di solito è necessaria una Coventry City Membership ufficiale. I membri paganti hanno la priorità quando i biglietti per la partita vengono messi in vendita tramite un rilascio scaglionato o un sistema a sorteggio.
- Vendita generale: se restano biglietti dopo che gli abbonati stagionali e i membri hanno acquistato i loro, questi vengono messi in vendita generale al pubblico. Tuttavia, le partite di Premier League ad alta richiesta raramente arrivano alla vendita generale.
2. Biglietti ufficiali settore ospiti (Newcastle United End)
- Sito ufficiale: i biglietti del settore ospiti sono gestiti direttamente dal Newcastle United tramite la sua piattaforma ufficiale di ticketing.
- Punti fedeltà e membership: i tagliandi destinati agli ospiti per le partite di Premier League sono strettamente limitati. Il Newcastle United distribuisce i biglietti ospiti in base al proprio sistema di punti fedeltà in trasferta per gli abbonati stagionali e i membri paganti "Mags". Questi biglietti vanno costantemente esauriti tra i tifosi di lunga data.
3. Hospitality nel giorno della partita (nessuna membership richiesta)
- Se non possiedi una membership del club o punti priorità, prenotare un Matchday Hospitality Package ufficiale direttamente tramite il Coventry City FC è il modo più affidabile per garantirti un biglietto.
Quanto costano i biglietti per Coventry City-Newcastle United di Premier League?
Per la partita di Premier League tra Coventry City e Newcastle United alla Coventry Building Society Arena, i prezzi dei biglietti variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o piattaforme secondarie di rivendita:
1. Prezzi ufficiali dei club (valore nominale)
Se acquistati direttamente tramite i club, i biglietti standard di Premier League sono soggetti a un tetto massimo o a fasce di prezzo fisse:
- Ingresso generale (casa - Coventry City End): i biglietti standard per il giorno della partita vanno in genere da £30 a £55 per gli adulti, a seconda della categoria del posto e del settore, mentre le tariffe ridotte (junior, senior, giovani adulti) variano solitamente da £15 a £35.
- Tifosi ospiti (Newcastle United End): secondo le regole della Premier League, i biglietti standard di ingresso generale per il settore ospiti hanno un tetto massimo rigoroso di £30 per gli adulti.
- Pacchetti Matchday Hospitality: i posti executive e i pacchetti hospitality VIP partono da circa £120 a £250+ a persona, a seconda delle opzioni di ristorazione e dell'accesso alla lounge.
2. Piattaforme secondarie di ticketing
Poiché la domanda per le partite di Premier League è elevata, i biglietti sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub vengono scambiati a prezzi dinamici determinati dall'offerta:
- Prezzi di partenza: gli annunci di rivendita partono generalmente da circa £230 a £250 per posti standard nel settore di casa.
- Prezzi medi: i posti centrali premium o i settori ad alta richiesta vanno frequentemente da £300 a £600+.
Coventry City-Newcastle United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere
Forma di Coventry City e Newcastle United
Il Coventry ha vinto una partita, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse tre delle ultime cinque in tutte le competizioni. L'unica vittoria è arrivata contro il Plymouth Argyle in Carabao Cup, mentre le tre uscite in Premier League hanno prodotto sconfitte contro Arsenal (3-0), Hull City (0-1) e Manchester City (1-0). In queste cinque partite, gli Sky Blues hanno segnato sei gol e ne hanno subiti cinque, anche se il bilancio nella massima serie dice appena due reti segnate in tre partite di campionato.
Il Newcastle ha vinto tre partite, ne ha pareggiate due e non ne ha persa nessuna nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato un successo per 0-1 in casa del Millwall in Carabao Cup, mentre nella precedente uscita di Premier League ha pareggiato 2-2 sul campo del Bournemouth. Il Newcastle ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette in questa serie di cinque partite, con le vittorie esterne consecutive contro Tottenham (0-2) e West Brom (3-2) a evidenziare la sua produzione offensiva.
Coventry City-Newcastle United: precedenti recenti
L'incontro più recente tra questi club risale alla Championship nel febbraio 2010, quando il Newcastle vinse 4-1 al St James' Park. Nei cinque precedenti registrati, il Newcastle ne ha vinti quattro e il Coventry uno, con il Newcastle a segno 13 volte contro le quattro del Coventry. Le due squadre non si affrontano in Premier League da gennaio 2001, quando il Newcastle vinse 3-1.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
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|4
|5
|2
|3
|0
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|+6
|9
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|5
|2
|3
|0
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|+4
|9
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|+3
|9
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V
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D
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|5
|2
|3
|0
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|+3
|9
V
D
D
D
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|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
S
D
D
V
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|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
S
V
S
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V
|12
|5
|1
|2
|2
|8
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|0
|5
D
S
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|1
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|2
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|5
|-1
|5
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|5
|1
|1
|3
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|4
S
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|1
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S
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|6
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|3
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D
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|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
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S
S
S
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|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
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D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S