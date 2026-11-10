Come acquistare i biglietti per Coventry City-Ipswich Town: Prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Coventry City ospita l'Ipswich Town martedì 1 Desember 2026 alla Coventry Building Society Arena.

Nei precedenti recenti, l'Ipswich Town ha avuto la meglio, vincendo 3-0 a Portman Road e 2-0 alla Coventry Building Society Arena durante la stagione 2025-26 di Championship. L'Ipswich si è imposto nettamente anche nella sfida di FA Cup del febbraio 2025, battendo il Coventry 4-1 in trasferta.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Coventry City-Ipswich Town, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Coventry City-Ipswich Town di Premier League?

Coventry City-Ipswich Town si gioca alla Coventry Building Society Arena martedì 1 Desember 2026.

Premier League - Game Week 13 1 dic 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti per Coventry City-Ipswich Town di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Coventry City e Ipswich Town, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati principalmente sul portale ufficiale del Coventry City FC oppure, per i tifosi ospiti, sul sito ufficiale dell'Ipswich Town, in base alla disponibilità, allo status di socio del club e ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Coventry City-Ipswich Town di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Coventry City e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

Settori standard e per famiglie: In genere, i prezzi vanno da 30 a 55 £.

In genere, i prezzi vanno Settori premium: In genere, i prezzi partono da 42 £ e possono superare le 80 £ .

In genere, i prezzi partono da e possono superare le . Pacchetti hospitality executive: In genere, i prezzi vanno da 120 a oltre 250 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti di rivendita più economici: In genere, i prezzi partono da circa 95-130 £ .

In genere, i prezzi partono da circa . Prezzi in base al settore: Variano da 110 a 160 £ , mentre i posti in posizione migliore nei settori o nei blocchi centrali della tribuna Ovest partono spesso da 210-280 £ in su .

Variano , mentre i posti in posizione migliore nei settori o nei blocchi centrali della tribuna Ovest partono spesso da . Rivendita per settori molto richiesti o premium: In genere, i prezzi partono da circa 400 £ in su per i blocchi premium.

Coventry City-Ipswich Town di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Coventry City e Ipswich Town

Il Coventry ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, ne ha perse tre e non ne ha pareggiata nessuna, segnando nove goal e subendone otto. Nell'ultima gara ha perso 1-0 in casa contro il Fulham in Premier League, incassando la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo il 3-1 subito contro il Tottenham. In precedenza, nella stessa serie di partite, aveva battuto 4-1 il Newcastle United in Premier League: resta il suo risultato più significativo di questo periodo. Ha subito goal in tutte e cinque le gare.

L'Ipswich ha vinto una delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre. Nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Nottingham Forest; tra i risultati di questo periodo figurano anche la sconfitta per 3-2 contro il Manchester City e la vittoria per 2-1 sul Fulham. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti nove. La vittoria sul Fulham è stata la sua prestazione più convincente di questa serie.

Coventry City-Ipswich Town: I precedenti recenti

L'ultima sfida tra i due club si è giocata in Championship il 29 dicembre 2025, quando l'Ipswich Town ha battuto il Coventry City 2-0 alla Coventry Building Society Arena. Negli ultimi cinque confronti, l'Ipswich ha il bilancio migliore: quattro vittorie contro una del Coventry. In questo periodo ha segnato 11 goal e ne ha subiti quattro, ottenendo tra l'altro una vittoria per 4-1 in FA Cup e una per 3-0 in Championship a Portman Road nel dicembre 2025.