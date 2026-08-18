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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Coventry City-Hull City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Coventry City
Hull City

Il Coventry è tornato nella massima serie inglese e potresti prenotare i biglietti per la sua prima partita casalinga di Premier League

Il Coventry è stato costretto a recarsi a Londra per affrontare i campioni della Premier League, l'Arsenal, nella gara d'esordio stagionale. Fortunatamente per gli Sky Blues, il primo impegno casalingo della nuova stagione è molto più abbordabile, dato che sabato 29 agosto affronteranno un'altra neopromossa, l'Hull City, alla Coventry Building Society Arena.

La squadra di Frank Lampard, vincitrice della Championship, ha chiuso la stagione in crescendo, battendo gli ultimi tre avversari e segnando dodici gol contro di loro, conquistando il titolo con 11 punti di vantaggio. Il rendimento casalingo è stato però altamente impressionante per tutta la stagione, visto che davanti ai tifosi del Coventry ha subito solo due sconfitte, entrambe contro squadre della top 4.

Il Coventry riuscirà a far valere il fattore campo stavolta? Potresti scoprirlo di persona prenotando i biglietti per la partita. Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Coventry City-Hull City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Coventry City e Hull City?

Coventry City-Hull City è in programma alle 15:00 BST di sabato 29 agosto alla Coventry Building Society Arena di Coventry.

crest
Premier League - Game Week 2
Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti di Premier League per Coventry City-Hull City

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club i biglietti delle partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano entro una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Coventry City-Hull City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Gli incontri di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o alle piattaforme di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le dotazioni per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà, arrivando praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

COV

COV - Forma

NOR
D0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
S3-0
PLY
V2-4
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
HUL

HUL - Forma

KAS
D1-1
SGE
S2-0
NCE
D0-0
MUN
V2-0
STK
V1-1
Gol segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Coventry CityPareggioHull City
1
3
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
3
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Coventry City - Hull City

4-2-3-1
Coventry City crest
Coventry City
COV
Formazione
Hull City crest
Hull City
HUL
3-4-3
C. RushworthC. RushworthB. ThomasB. ThomasJ. DasilvaJ. DasilvaA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkM. GrimesM. GrimesC. YirenkyiC. YirenkyiJ. RudoniJ. RudoniL. TchaounaL. TchaounaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkT. AwoniyiT. AwoniyiK. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. SlaterR. SlaterH. MoritaH. MoritaL. CoyleL. CoyleR. GilesR. GilesM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Coventry City

Formazione titolare

Hull City

Panchina

Allenatore

  • F. Lampard
  • S. Jakirovic
Coventry City

Infortuni e squalifiche

Hull City

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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