Come acquistare i biglietti per Coventry City-Fulham: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Coventry City ospita il Fulham sabato 24 ottobre 2026 alla Coventry Building Society Arena di Coventry.

Allenato da Frank Lampard, il Coventry City arriva a questa giornata con l'obiettivo di migliorare il proprio assetto difensivo di inizio stagione e il rendimento complessivo. Nel frattempo, la squadra del Fulham di Marco Silva si reca a Coventry con l'intento di conquistare punti preziosi in trasferta per dare slancio al proprio cammino in campionato.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Coventry City-Fulham, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Coventry City-Fulham di Premier League?

Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti per Coventry City-Fulham di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League Coventry City-Fulham alla Coventry Building Society Arena, avete diverse opzioni a seconda della disponibilità e dello status di iscrizione:

1. Canali ufficiali principali

Biglietteria ufficiale del Coventry City (vendita principale per i tifosi di casa) — I tifosi di casa possono acquistare direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Coventry City, con priorità in base ai livelli di membership del club, agli abbonati e alla vendita libera.

Quota ufficiale per il settore ospiti del Fulham — I tifosi in trasferta devono acquistare i biglietti attraverso il sito ufficiale del Fulham FC o la sua biglietteria, con obbligo di membership valida del club e punti fedeltà per le trasferte di Premier League.

2. Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso mettono a disposizione posti rivenduti se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Coventry City-Fulham di Premier League?

I prezzi dei biglietti di Premier League per Coventry City-Fulham alla Coventry Building Society Arena variano in base alla categoria e al canale di vendita:

1. Biglietti del club (valore nominale)

Biglietti standard adulti: I biglietti singoli per la partita dovrebbero andare da 35 £ a 55 £ , a seconda del settore e della categorizzazione della partita.

Ridotti (senior e giovani adulti): In genere vanno da 25 £ a 40 £ .

Junior (Under 18 / Under 14): I biglietti standard per la singola partita costano generalmente tra 15 £ e 25 £ (fino a scendere a 10 £-15 £ nelle Family Zone designate).

Quota per i tifosi ospiti: Le regole della Premier League fissano a 30 £ il tetto massimo per i biglietti adulti destinati ai tifosi del Fulham in trasferta.

2. Mercati secondari dei biglietti

Poiché i biglietti standard per le partite ad alta richiesta contro avversarie di primo livello di solito vanno esauriti durante la fase di vendita ufficiale riservata ai membri, i biglietti sulle piattaforme secondarie di biglietteria comeStubHuboscillano in base alla domanda di mercato:

Posti standard di rivendita: I mercati secondari dei biglietti presentano attualmente posti di General Admission a partire da circa 80 £-120 £ a causa dell'alta domanda.

Posti premium e con visuale privilegiata: I posti centrali nei settori inferiori o le inserzioni disponibili a ridosso della gara spesso vanno da 150 £ a 300 £+ .

Coventry City-Fulham di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Coventry City e Fulham

Il Coventry ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Premier League contro il Nottingham Forest, che ha interrotto una serie comprendente la sconfitta per 5-0 contro il Brighton e quella per 1-0 contro l'Hull City. In queste cinque partite, il Coventry ha segnato due gol e ne ha subiti dieci, a conferma della fragilità difensiva che ha caratterizzato il suo avvio di stagione.

Nelle ultime cinque uscite, il Fulham ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La partita di campionato più recente si è chiusa sull'1-1 contro il Manchester United, mentre in Carabao Cup è arrivato un successo per 3-2 sul West Ham. Lo 0-0 con il Liverpool rappresenta la migliore prestazione difensiva della squadra in questa serie, anche se le sconfitte contro Crystal Palace e Sunderland hanno ridimensionato le aspettative. Il Fulham ha segnato sette gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

Coventry City-Fulham: precedenti recenti

I precedenti tra questi due club nei dati forniti risalgono al periodo in Championship. L'incontro più recente ha visto il Coventry battere il Fulham 4-1 in casa nell'ottobre 2021, mentre il Fulham ha ribaltato il risultato vincendo 3-1 al Craven Cottage nell'aprile 2022. In queste due partite, il Coventry ha ottenuto una vittoria contro una del Fulham, con otto gol segnati complessivamente.