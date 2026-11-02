Il Coventry City ospita il Crystal Palace sabato 21 novembre 2026 alla Coventry Building Society Arena.

Il loro ultimo incontro ufficiale risale al 6 marzo 2012, nell'EFL Championship, e si è concluso con un combattuto pareggio per 1-1. Storicamente, le sfide tra i due club sono state spesso equilibrate, senza che nessuna delle due squadre abbia imposto una netta supremazia nei precedenti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Coventry City-Crystal Palace, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Coventry City-Crystal Palace di Premier League?

Coventry City-Crystal Palace si gioca sabato 21 novembre 2026 alla Coventry Building Society Arena.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti per Coventry City-Crystal Palace di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Coventry City e Crystal Palace, puoi valutare diverse opzioni in base alla tua iscrizione ai club e alla piattaforma di acquisto che preferisci:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente il portale ufficiale del Coventry City per i biglietti della partita in casa oppure il sito ufficiale del Crystal Palace per i dettagli sui posti riservati ai tifosi ospiti. Per acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali nelle prime fasi di vendita riservate a chi ha la priorità, in genere è necessario essere iscritti al club o possedere una tipologia di abbonamento stagionale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Coventry City-Crystal Palace di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Coventry City e Crystal Palace variano notevolmente a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari per adulti: I prezzi partono generalmente da circa 100 £ per i posti nelle categorie standard.

I prezzi partono generalmente da circa per i posti nelle categorie standard. Fasi di vendita prioritaria per iscritti e abbonati: Per acquistare i biglietti al prezzo nominale nelle prime fasi di vendita è generalmente necessario avere un'iscrizione attiva al club o rientrare in una categoria di tifosi avente diritto alla priorità. I prezzi variano in base alle fasce d'età, con riduzioni, per esempio, per giovani e anziani.

Per acquistare i biglietti al prezzo nominale nelle prime fasi di vendita è generalmente necessario avere un'iscrizione attiva al club o rientrare in una categoria di tifosi avente diritto alla priorità. I prezzi variano in base alle fasce d'età, con riduzioni, per esempio, per giovani e anziani. Pacchetti hospitality: Le opzioni VIP e hospitality offerte direttamente dai club hanno prezzi più elevati, che aumentano in base ai servizi inclusi per il giorno della partita, come la ristorazione e l'accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi d'ingresso più bassi: I prezzi di partenza per i posti disponibili vanno da circa 157 £ a 219 £ nei settori dell'anello superiore o con visuale standard.

I prezzi di partenza per i posti disponibili vanno da circa a nei settori dell'anello superiore o con visuale standard. Posti nell'anello inferiore e nei settori centrali: I biglietti di fascia intermedia costano tra 256 £ e 260 £ , a seconda della domanda complessiva e della disponibilità limitata.

I biglietti di fascia intermedia costano tra e , a seconda della domanda complessiva e della disponibilità limitata. Annunci di rivendita premium: I prezzi degli annunci premium superano spesso le 1.000 £, a seconda della piattaforma e della posizione esatta della fila.

Coventry City-Crystal Palace di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Coventry City-Crystal Palace: Lo stato di forma

Il Coventry ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha battuto il Newcastle United per 4-1 in Premier League e, in precedenza, ha ottenuto anche una vittoria per 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In queste cinque partite il Coventry City ha segnato sette goal e ne ha subiti nove: le due vittorie recenti indicano che la squadra sta trovando il proprio ritmo.

Il Crystal Palace ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è una sconfitta per 5-0 contro il Brighton in Premier League, arrivata dopo il 3-2 subito contro il Lione in Europa League. Prima di questa serie di sconfitte, il Palace aveva battuto il Nottingham Forest per 3-1 in campionato, ma i quindici goal subiti nelle cinque partite descrivono una difesa in difficoltà.

Coventry City-Crystal Palace: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al marzo 2012, quando Coventry City e Crystal Palace pareggiarono 1-1 in Championship. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Crystal Palace ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro le due del Coventry. La maggior parte di quelle sfide si è disputata in Championship nel periodo 2010-2012.