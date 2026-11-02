Il Coventry City ospita il Crystal Palace sabato 21 novembre 2026 alla Coventry Building Society Arena.

Il loro ultimo confronto ufficiale risale al 6 marzo 2012, nell'EFL Championship, e si è concluso con un combattuto pareggio per 1-1. Storicamente, le sfide tra i due club sono state spesso equilibrate, senza che nessuna delle due squadre abbia imposto un netto dominio nei precedenti.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Coventry City-Crystal Palace, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Coventry City-Crystal Palace di Premier League?

Coventry City-Crystal Palace si gioca alla Coventry Building Society Arena sabato 21 novembre 2026.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti per Coventry City-Crystal Palace di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Premier League tra Coventry City e Crystal Palace, sono disponibili diverse opzioni a seconda che si sia iscritti a uno dei club e della piattaforma di acquisto preferita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Per i biglietti della squadra di casa potete consultare direttamente il portale ufficiale del Coventry City, mentre sul sito ufficiale del Crystal Palace trovate i dettagli sulla quota riservata ai tifosi ospiti. Nelle prime fasi di vendita prioritaria, l'acquisto tramite i canali ufficiali richiede generalmente un'iscrizione al club o un abbonamento stagionale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Coventry City-Crystal Palace di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Premier League tra Coventry City e Crystal Palace variano notevolmente a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti interi d'ingresso: Per i settori standard partono generalmente da circa 100 £ .

Per i settori standard partono generalmente da circa . Vendita prioritaria per iscritti e abbonati: Per acquistare i biglietti al prezzo nominale nelle prime fasi di vendita occorre generalmente avere un'iscrizione attiva al club o rientrare in una categoria di tifosi avente diritto alla prelazione. I prezzi variano in base all'età, con riduzioni, per esempio, per giovani e anziani.

Per acquistare i biglietti al prezzo nominale nelle prime fasi di vendita occorre generalmente avere un'iscrizione attiva al club o rientrare in una categoria di tifosi avente diritto alla prelazione. I prezzi variano in base all'età, con riduzioni, per esempio, per giovani e anziani. Pacchetti hospitality: Le opzioni VIP e hospitality offerte direttamente dai club hanno prezzi più elevati, che aumentano in base ai servizi inclusi, come la ristorazione nel giorno della partita e l'accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi più bassi: I prezzi di partenza per i posti disponibili vanno da circa 157 £ a 219 £ per i settori degli anelli superiori o con visuale standard.

I prezzi di partenza per i posti disponibili vanno da circa a per i settori degli anelli superiori o con visuale standard. Anelli inferiori e posti centrali: I biglietti di fascia intermedia costano tra 256 £ e 260 £ , a seconda della domanda complessiva e della disponibilità di posti.

I biglietti di fascia intermedia costano tra e , a seconda della domanda complessiva e della disponibilità di posti. Annunci di rivendita premium: I prezzi degli annunci premium superano spesso le 1.000 £, a seconda della piattaforma e della posizione esatta della fila.

Coventry City-Crystal Palace di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Coventry City e Crystal Palace

Il Coventry ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre. Nell'ultima gara ha battuto 4-1 il Newcastle United in Premier League e, in precedenza, aveva ottenuto anche una vittoria per 1-0 sul campo del Nottingham Forest. Nelle cinque partite il Coventry City ha segnato sette gol e ne ha subiti nove. Le due recenti vittorie indicano una squadra che sta trovando il proprio ritmo.

Il Crystal Palace ha vinto una delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre. Nell'ultima gara ha perso 5-0 contro il Brighton in Premier League, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Lione in Europa League. Prima di questa serie di sconfitte, il Palace aveva battuto 3-1 il Nottingham Forest in campionato, ma nelle cinque partite ha subito quindici gol, segno di una difesa sotto pressione.

Coventry City-Crystal Palace: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al marzo 2012, quando Coventry City e Crystal Palace pareggiarono 1-1 in Championship. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Crystal Palace vanta un bilancio migliore, con tre vittorie contro le due del Coventry. La maggior parte di quelle sfide si è disputata in Championship nel periodo 2010-2012.