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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Coventry City
Brighton & Hove Albion

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Coventry City e Brighton & Hove Albion, comprese le informazioni sulla partita

Dopo i recenti impegni consecutivi in trasferta contro due delle squadre accreditate per il titolo di Premier League, Arsenal e Manchester City, il Coventry City di Frank Lampard sarà sollevato di tornare a giocare in casa domenica 13 settembre, quando affronterà il Brighton.

Dopo aver vinto 6 delle ultime 8 partite casalinghe della scorsa stagione, segnando almeno 2 gol in ciascuna di quelle vittorie, i tifosi degli Sky Blues si sono abituati a sfide spettacolari alla Coventry Building Society Arena e acquisteranno con entusiasmo i biglietti per le partite interne anche questa volta. Non perdete l'occasione e assicuratevi oggi stesso il vostro posto.

Il Brighton non sarà ovviamente un avversario facile da superare. I Seagulls di Fabian Hürzeler hanno conquistato il successo in due delle loro tre trasferte contro squadre neopromosse della scorsa stagione e riterranno di avere buone possibilità di tornare a casa con 3 punti anche qui.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Coventry City e Brighton & Hove Albion?

Il Coventry City affronta il Brighton & Hove Albion alla Coventry Building Society Arena (Coventry) domenica 13 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 14:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale & debentures: Gli attuali possessori di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non assisteranno.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Circuiti ufficiali di Ticket Exchange (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Coventry City-Brighton & Hove Albion?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età & riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi suddivisi per categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale richiesta: Per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi in trasferta sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membership di base.

Forma

COV

COV - Forma

ASM
V2-0
ARS
S3-0
PLY
V2-4
HUL
S0-1
MCI
S1-0
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BHA

BHA - Forma

TRO
D0-0
AVL
V4-0
TRO
V4-0
CHE
S4-3
LEE
D1-1
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Coventry CityPareggioBrighton & Hove Albion
3
0
2
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Coventry City - Brighton & Hove Albion

3-4-3
Coventry City crest
Coventry City
COV
Formazione
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
C. RushworthC. RushworthE. PinnockE. PinnockB. ThomasB. ThomasA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesT. AwoniyiT. AwoniyiJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkB. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
3-4-3
Coventry City

Formazione titolare

Brighton & Hove Albion

Panchina

Allenatore

  • F. Lampard
  • F. Hurzeler
Coventry City

Infortuni e squalifiche

Brighton & Hove Albion

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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