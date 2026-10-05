Il Como affronta il Manchester United mercoledì 21 ottobre 2026 allo Stadio G. Sinigaglia di Como.

Entrambi i club arrivano a questa sfida dopo impressionanti vittorie alla 1ª giornata nel turno d'apertura della competizione europea. La partita segna il primo incontro ufficiale in assoluto tra i due club nella storia delle competizioni europee.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Como-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Como-Manchester United di Champions League?

Como-Manchester United si gioca allo Stadio G. Sinigaglia di Como mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Come acquistare i biglietti per Como-Manchester United di Champions League?

Esistono diversi canali principali per assicurarsi i biglietti della sfida di UEFA Champions League tra Como 1907 e Manchester United allo Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Biglietteria ufficiale del club (Como 1907)

Vendita principale: il Como 1907 vende i biglietti direttamente attraverso il proprio portale ufficiale di ticketing e le piattaforme partner.

2. Quota ufficiale per i tifosi ospiti (Manchester United)

Settore ospiti: i biglietti per il settore ospiti vengono assegnati direttamente dal Manchester United.

Quanto costano i biglietti per Como-Manchester United di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Como 1907 e Manchester United variano sensibilmente a seconda del canale e del settore:

1. Biglietti primari a prezzo nominale (Como 1907)

Settori standard di casa: i biglietti a prezzo nominale venduti direttamente dal Como 1907 vanno in genere da 40 € a 150 € , partendo da tariffe più basse in Curva dietro le porte e aumentando per i posti centrali in Tribuna .

Settore ospiti: la UEFA impone un tetto di 70 € ai prezzi ufficiali dei biglietti per i tifosi ospiti in tutte le partite di UEFA Champions League.

2. Piattaforme secondarie di rivendita

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo mostrano prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione dei posti:

Ingresso generale: a causa dell'elevata domanda e della capienza limitata dell'impianto (~13.600 posti), i prezzi di rivendita sul mercato secondario partono attualmente da circa 680 € a 720 € per posti standard.

Prezzo medio di rivendita: il prezzo medio tra gli annunci sul mercato secondario varia tra 1.100 € e 1.180 € .

Settori premium e ad alta domanda: i posti centrali lungo la linea laterale o le posizioni premium sulle piattaforme secondarie arrivano tra 1.500 € e 2.800 €+ .

Como-Manchester United di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Como e Manchester United

Il Como arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel pareggio per 1-1 a Udine nel weekend d'apertura della stagione di Serie A. Da allora ha battuto il Napoli 2-1 in trasferta, il Genoa 4-1 in trasferta, l'RB Lipsia 4-1 in Champions League e il Parma 2-1, segnando 12 gol e subendone appena quattro in queste cinque uscite.

Le ultime cinque partite del Manchester United sono state altalenanti. La squadra di Carrick ha ottenuto una vittoria per 5-2 in Premier League contro l'Ipswich e un successo per 4-0 in Champions League contro il Sabah FK, ma da allora ha pareggiato 2-2 con l'Everton, perso 0-1 contro il Manchester City in campionato e subito una sconfitta per 2-3 in Carabao Cup contro il Brighton. Lo United ha segnato 13 gol e ne ha incassati sette in queste cinque partite.

Como-Manchester United: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra questi due club nei registri forniti. Questa partita rappresenta una sfida tra squadre provenienti da campionati e tradizioni calcistiche diverse, con l'ascesa del Como nelle competizioni europee che la rende un incontro degno di nota.