Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoManchester United
Book Como vs Manchester United Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Como-Manchester United: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Como
Manchester United
Champions League

Il Como affronta il Manchester United in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Como affronta il Manchester United mercoledì 21 ottobre 2026 allo Stadio G. Sinigaglia di Como.

Entrambi i club arrivano a questa sfida dopo impressionanti vittorie alla 1ª giornata nel turno d'apertura della competizione europea. La partita segna il primo incontro ufficiale in assoluto tra i due club nella storia delle competizioni europee.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Como-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Como-Manchester United di Champions League?

Como-Manchester United si gioca allo Stadio G. Sinigaglia di Como mercoledì 21 ottobre 2026.

crest
Champions League - Game Week 3
Stadio G. Sinigaglia

Come acquistare i biglietti per Como-Manchester United di Champions League?

Esistono diversi canali principali per assicurarsi i biglietti della sfida di UEFA Champions League tra Como 1907 e Manchester United allo Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Biglietteria ufficiale del club (Como 1907)

  • Vendita principale: il Como 1907 vende i biglietti direttamente attraverso il proprio portale ufficiale di ticketing e le piattaforme partner.

2. Quota ufficiale per i tifosi ospiti (Manchester United)

  • Settore ospiti: i biglietti per il settore ospiti vengono assegnati direttamente dal Manchester United.

Quanto costano i biglietti per Como-Manchester United di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Como 1907 e Manchester United variano sensibilmente a seconda del canale e del settore:

1. Biglietti primari a prezzo nominale (Como 1907)

  • Settori standard di casa: i biglietti a prezzo nominale venduti direttamente dal Como 1907 vanno in genere da 40 € a 150 €, partendo da tariffe più basse in Curva dietro le porte e aumentando per i posti centrali in Tribuna.
  • Settore ospiti: la UEFA impone un tetto di 70 € ai prezzi ufficiali dei biglietti per i tifosi ospiti in tutte le partite di UEFA Champions League.

2. Piattaforme secondarie di rivendita

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo mostrano prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione dei posti:

  • Ingresso generale: a causa dell'elevata domanda e della capienza limitata dell'impianto (~13.600 posti), i prezzi di rivendita sul mercato secondario partono attualmente da circa 680 € a 720 € per posti standard.
  • Prezzo medio di rivendita: il prezzo medio tra gli annunci sul mercato secondario varia tra 1.100 € e 1.180 €.
  • Settori premium e ad alta domanda: i posti centrali lungo la linea laterale o le posizioni premium sulle piattaforme secondarie arrivano tra 1.500 € e 2.800 €+.

Como-Manchester United di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Como e Manchester United

Il Como arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel pareggio per 1-1 a Udine nel weekend d'apertura della stagione di Serie A. Da allora ha battuto il Napoli 2-1 in trasferta, il Genoa 4-1 in trasferta, l'RB Lipsia 4-1 in Champions League e il Parma 2-1, segnando 12 gol e subendone appena quattro in queste cinque uscite.

Le ultime cinque partite del Manchester United sono state altalenanti. La squadra di Carrick ha ottenuto una vittoria per 5-2 in Premier League contro l'Ipswich e un successo per 4-0 in Champions League contro il Sabah FK, ma da allora ha pareggiato 2-2 con l'Everton, perso 0-1 contro il Manchester City in campionato e subito una sconfitta per 2-3 in Carabao Cup contro il Brighton. Lo United ha segnato 13 gol e ne ha incassati sette in queste cinque partite.

COM

COM - Forma

NAP
V1-2
GEN
V1-4
RBL
V4-1
PAR
V2-1
FRC
S2-0
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MUN

MUN - Forma

EVE
D2-2
SAB
V4-0
MCI
S0-1
BHA
S2-3
FUL
D1-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Como-Manchester United: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra questi due club nei registri forniti. Questa partita rappresenta una sfida tra squadre provenienti da campionati e tradizioni calcistiche diverse, con l'ascesa del Como nelle competizioni europee che la rende un incontro degno di nota.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google