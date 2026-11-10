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Come acquistare i biglietti per Como-Cremonese: prezzi per la Coppa Italia, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Coppa Italia

Il Como affronta la Cremonese in Coppa Italia. Ecco come assicurarti i biglietti

Il Como ospita la Cremonese mercoledì 2 dicembre 2026 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Como e Cremonese si sono affrontate nelle principali categorie del calcio italiano. L’ultimo incontro risale al 24 maggio 2026, quando il Como ha ottenuto una netta vittoria per 4-1 in trasferta in Serie A. Nella sfida precedente, disputata nel settembre 2025 in casa del Como, le due squadre avevano pareggiato 1-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Como-Cremonese, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Como-Cremonese di Coppa Italia?

Como-Cremonese si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como mercoledì 2 dicembre 2026.

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Coppa Italia - 1/8

Come acquistare i biglietti per Como-Cremonese di Coppa Italia?

Per acquistare i biglietti per Como-Cremonese di Coppa Italia, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale del Como 1907 (tickets punto comofootball punto com). La vendita si svolge generalmente in più fasi: prima una finestra riservata agli abbonati, poi l’apertura al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa Italia quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Como-Cremonese di Coppa Italia?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Como-Cremonese di Coppa Italia:

1. Canali ufficiali del club

  • Curva Como / Curva Est (settori di casa e ospiti): Generalmente tra 25 € e 40 €.
  • Distinti (tribuna laterale scoperta): Generalmente intorno a 45-65 €.
  • Tribuna Coperta (tribuna principale coperta): Solitamente tra 70 e 130 €.
  • Pacchetti hospitality: Partono da circa 250-400 € o più.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Curva e rivendita generale: Partono da circa 215-235 €.
  • Distinti in rivendita: In media tra 235 € e 250 €.
  • Tribuna Centrale in rivendita: Da 275-300 € in su.

Como-Cremonese di Coppa Italia: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Como e Cremonese

Il Como è in forma straordinaria: ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Serie A e Champions League. Nell’ultima gara ha battuto il Venezia 1-0 in casa in Serie A, dopo il successo per 1-3 in trasferta contro il Torino. La serie comprende anche la vittoria per 4-1 sul Manchester United in Champions League e quella per 2-0 contro il Sassuolo in Serie A. In queste cinque partite, il Como ha segnato 11 goal e ne ha subiti soltanto cinque, con cinque gare senza reti subite a fare da cornice alla serie.

La Cremonese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Nell’ultima ha battuto il Benevento 2-0, dopo il successo per 0-2 in casa del Mantova. Prima di queste due vittorie consecutive, la Cremonese aveva perso contro Juve Stabia e Pisa, subendo quattro goal nelle due partite. Complessivamente, nelle cinque gare ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro.

COM

COM - Forma

SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
RCL
V1-9
INT
S2-0
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CRE

CRE - Forma

PIS
S3-1
JUV
S0-1
MAN
V0-2
BEN
V2-0
LRV
V1-4
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Como-Cremonese: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato il 24 maggio 2026 in Serie A: la Cremonese ha ospitato il Como e ha perso 1-4. In precedenza, le due squadre avevano pareggiato 1-1 in casa del Como in Serie A nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide, il Como è in vantaggio con tre vittorie contro le due della Cremonese; il totale dei goal è di 11 per il Como e otto per la Cremonese.

Testa a testa

ComoPareggioCremonese
1
1
3
Serie A
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
Como badge
Como
COM
4
FIN
Serie A
Como badge
Como
COM
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
FIN
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
2
Como badge
Como
COM
1
FIN
Serie B
Como badge
Como
COM
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
3
FIN
Serie B
Como badge
Como
COM
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
2
FIN
8Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

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