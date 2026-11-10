Come acquistare i biglietti per Como-Cremonese: prezzi per la Coppa Italia, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Como ospita la Cremonese mercoledì 2 dicembre 2026 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Como e Cremonese si sono affrontate nelle principali categorie del calcio italiano. L’ultimo incontro risale al 24 maggio 2026, quando il Como ha ottenuto una netta vittoria per 4-1 in trasferta in Serie A. Nella sfida precedente, disputata nel settembre 2025 in casa del Como, le due squadre avevano pareggiato 1-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Como-Cremonese, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Como-Cremonese di Coppa Italia?

Como-Cremonese si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como mercoledì 2 dicembre 2026.

Coppa Italia - 1/8 2 dic 2026 - 15:00

Come acquistare i biglietti per Como-Cremonese di Coppa Italia?

Per acquistare i biglietti per Como-Cremonese di Coppa Italia, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale del Como 1907 (tickets punto comofootball punto com). La vendita si svolge generalmente in più fasi: prima una finestra riservata agli abbonati, poi l’apertura al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa Italia quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Como-Cremonese di Coppa Italia?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Como-Cremonese di Coppa Italia:

1. Canali ufficiali del club

Curva Como / Curva Est (settori di casa e ospiti): Generalmente tra 25 € e 40 € .

Generalmente tra e . Distinti (tribuna laterale scoperta): Generalmente intorno a 45-65 € .

Generalmente intorno a . Tribuna Coperta (tribuna principale coperta): Solitamente tra 70 e 130 € .

Solitamente tra . Pacchetti hospitality: Partono da circa 250-400 € o più.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Curva e rivendita generale: Partono da circa 215-235 € .

Partono da circa . Distinti in rivendita: In media tra 235 € e 250 € .

In media tra e . Tribuna Centrale in rivendita: Da 275-300 € in su.

Como-Cremonese di Coppa Italia: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Como e Cremonese

Il Como è in forma straordinaria: ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Serie A e Champions League. Nell’ultima gara ha battuto il Venezia 1-0 in casa in Serie A, dopo il successo per 1-3 in trasferta contro il Torino. La serie comprende anche la vittoria per 4-1 sul Manchester United in Champions League e quella per 2-0 contro il Sassuolo in Serie A. In queste cinque partite, il Como ha segnato 11 goal e ne ha subiti soltanto cinque, con cinque gare senza reti subite a fare da cornice alla serie.

La Cremonese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Nell’ultima ha battuto il Benevento 2-0, dopo il successo per 0-2 in casa del Mantova. Prima di queste due vittorie consecutive, la Cremonese aveva perso contro Juve Stabia e Pisa, subendo quattro goal nelle due partite. Complessivamente, nelle cinque gare ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro.

Como-Cremonese: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato il 24 maggio 2026 in Serie A: la Cremonese ha ospitato il Como e ha perso 1-4. In precedenza, le due squadre avevano pareggiato 1-1 in casa del Como in Serie A nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide, il Como è in vantaggio con tre vittorie contro le due della Cremonese; il totale dei goal è di 11 per il Como e otto per la Cremonese.