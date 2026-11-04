Il Como ospita l'AEK Atene martedì 24 novembre 2026 allo Stadio G. Sinigaglia di Como.

La sfida di Champions League allo Stadio G. Sinigaglia sarà il primo incontro in assoluto tra Como e AEK Atene nelle competizioni ufficiali UEFA. Sotto la guida di Cesc Fàbregas, nelle ultime partite disputate in tutte le competizioni il Como ha segnato dieci goal e ne ha subiti sei, mostrando il suo caratteristico approccio offensivo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Como-AEK Atene, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Como-AEK Atene di Champions League?

Como-AEK Atene si gioca allo Stadio G. Sinigaglia di Como martedì 24 novembre 2026.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Come acquistare i biglietti per Como-AEK Atene di Champions League?

Ecco i principali canali di vendita per chi vuole assistere a una partita di UEFA Champions League come Como-AEK Atene allo Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il metodo più sicuro e affidabile è acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale del Como 1907. In genere, i biglietti sono disponibili prima per i soci del club, gli abbonati o i tifosi registrati, e successivamente per il pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e rivendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando quelli messi in vendita attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Como-AEK Atene di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Como e AEK Atene dipendono dal canale di vendita e dal settore:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard / Curve: Generalmente da circa 40 € a 70 € .

Generalmente da circa . Tribuna / Distinti (settori laterali): Da 100 € a 250 € , a seconda della vicinanza alla linea di metà campo e del livello esatto del settore.

Da , a seconda della vicinanza alla linea di metà campo e del livello esatto del settore. Pacchetti hospitality VIP: A partire da 300 € fino a 500 € e oltre a biglietto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Curva / Posti standard: A partire da circa 230 € a 290 € .

A partire da circa . Tribuna / Settori centrali: Da 370 € a 560 € .

Da . Rivendita di biglietti premium / VIP: I prezzi possono arrivare a 650 € fino a 750 € e oltre.

Como-AEK Atene di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Como e AEK Atene

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, il Como ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell'ultima gara è arrivato lo straordinario successo per 4-1 sul Manchester United in Champions League, preceduto dalla vittoria per 3-1 in trasferta contro la Fiorentina in Serie A. L'unica nota stonata di questa serie è stata la sconfitta per 2-0 a Frosinone. In queste cinque partite il Como ha segnato dieci goal e ne ha subiti sei, un bilancio che evidenzia la qualità offensiva costruita da Fabregas.

L'AEK Atene ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 5-1 contro il Manchester City in Champions League; in Europa ha perso anche 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk. In patria i risultati sono stati migliori, con le vittorie contro l'OFI Creta (3-0), l'NFC Volos (2-1) e il Panserraikos (8-1) nel calcio greco. Nelle cinque partite l'AEK ha segnato 14 goal e ne ha subiti 10.

Como-AEK Atene: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Como e AEK Atene. Questa partita rappresenta il primo incontro tra i due club nelle competizioni UEFA.