Il FC Köln ospita il Bayer Leverkusen domenica 8 novembre 2026 al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Nel precedente incontro di Bundesliga, disputato nell'aprile 2026, il Bayer Leverkusen ha conquistato una vittoria di misura per 2-1 in trasferta nello stesso stadio. Il Bayer Leverkusen arriva a questo derby regionale forte dei risultati ottenuti nei recenti scontri diretti in tutte le competizioni.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di FC Köln-Bayer Leverkusen, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca FC Köln-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

FC Köln-Bayer Leverkusen si gioca al RheinEnergieSTADION di Colonia domenica 8 novembre 2026.

Bundesliga - Game Week 9 8 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Come acquistare i biglietti per FC Köln-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

Ci sono diverse possibilità per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra 1. FC Köln e Bayer 04 Leverkusen:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso i portali online ufficiali di 1. FC Köln, che gioca in casa al RheinEnergieSTADION, o di Bayer 04 Leverkusen, per i posti riservati ai tifosi ospiti. Le fasi di vendita per i soci dei club e per chi segue abitualmente la squadra in trasferta si aprono di norma prima della vendita libera.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli messi in vendita attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per FC Köln-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra 1. FC Köln e Bayer 04 Leverkusen, suddivisi per canale di acquisto:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / gradinata (Südkurve): 15–20 €

15–20 € Categoria 2 (posti di fascia intermedia / agli angoli): 35–55 €

35–55 € Categoria 1 (posti lungo il campo / tribuna principale): 50–75 €

50–75 € Posti business e VIP con servizi di ospitalità: 100–140+ €

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore / posti standard: 95–130 €

95–130 € Posti migliori lungo il campo / categoria 1: 140–250 €

140–250 € Pacchetti VIP e di ospitalità premium: 300–550+ €

FC Köln-Bayer Leverkusen di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di FC Köln e Bayer Leverkusen

Il FC Köln ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'ultima è stata un'amichevole terminata 2-2 contro il Viktoria Köln 1904, dopo la sconfitta per 2-1 in Bundesliga contro l'Hamburger SV. In questo periodo il Köln ha anche pareggiato 1-1 con il Werder Bremen e subito una pesante sconfitta per 4-1 in campionato contro il VfB Stuttgart. L'unica vittoria è arrivata per 3-2 contro l'Hoffenheim. In queste cinque partite, il Köln ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 in Bundesliga contro l'RB Leipzig, a cui si aggiunge il successo per 2-0 sull'NK Celje in Europa League. Il 4-0 in campionato contro l'Union Berlin è il risultato più netto di questa serie, anche se il Leverkusen ha subito una sconfitta per 3-2 contro l'Elversberg nella giornata inaugurale. In queste cinque partite, il Leverkusen ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro.

FC Köln-Bayer Leverkusen: i precedenti recenti

Il Bayer Leverkusen ha dominato i recenti confronti tra le due squadre. L'ultimo incontro al RheinEnergieSTADION si è concluso con una vittoria del Leverkusen per 2-1 in Bundesliga nell'aprile 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Leverkusen ha vinto quattro volte, mentre il Köln non ha ancora ottenuto una vittoria. Tra i risultati del Leverkusen figurano un successo per 2-0 in Bundesliga, uno per 3-2 in DFB-Pokal e uno per 3-0 risalente all'ottobre 2023: i precedenti recenti ne fanno la netta favorita.