Come acquistare i biglietti per Chelsea-Tottenham Hotspur: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Chelsea ospita il Tottenham Hotspur sabato 24 ottobre 2026 allo Stamford Bridge di Londra.

Il Chelsea vanta un bilancio favorevole nei recenti scontri diretti di campionato contro il Tottenham, avendo vinto tre sfide consecutive di Premier League. Il Tottenham non vince allo Stamford Bridge in partite ufficiali dal 2018 e continua così la sua difficile serie di trasferte a Londra ovest.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Chelsea-Tottenham Hotspur, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Chelsea-Tottenham Hotspur di Premier League?

Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 12:30 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti di Chelsea-Tottenham Hotspur di Premier League?

Le modalità di acquisto dei biglietti di Premier League per Chelsea-Tottenham Hotspur dipendono dal fatto che siate soci del club o tifosi ospiti:

1. Canali ufficiali del club

Sorteggio ufficiale del Chelsea (soci): I biglietti standard per i settori di casa allo Stamford Bridge vengono assegnati tramite il portale ufficiale del Chelsea, attraverso un sorteggio tra le richieste presentate online. Per partecipare durante il periodo previsto per questa partita, è necessario avere un’iscrizione attiva al Chelsea e completare una verifica dell’identità una tantum.

Rivendita ufficiale dei biglietti del Chelsea: Se non avete ottenuto un biglietto con il sorteggio iniziale, gli abbonati possono rivendere i propri posti al valore nominale ad altri soci aventi diritto fino a 3 ore prima del calcio d’inizio, tramite la piattaforma interna di rivendita online del Chelsea.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Su piattaforme di rivendita dei biglietti come StubHub sono spesso disponibili posti messi in vendita da rivenditori quando i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti di campionato per Chelsea-Tottenham Hotspur?

Il costo dei biglietti di Premier League per Chelsea-Tottenham Hotspur dipende dalla modalità di acquisto, dall’eventuale iscrizione al club e dalla posizione del posto:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ufficiali al valore nominale (sorteggio per i soci): Trattandosi di un derby londinese di grande richiamo di categoria A, i prezzi ufficiali dei biglietti per adulti allo Stamford Bridge vanno da circa 32 a 83 £ , a seconda della tribuna e dell’anello in cui si trova il posto (con tariffe ridotte per gli under 20, gli under 23 e gli over 66 comprese tra 29 e 64 £ ).

Rivendita ufficiale dei biglietti: Gli abbonati che rivendono i propri posti ai soci li mettono in vendita al valore nominale standard, generalmente tra 50 e 85 £ .

2. Mercato secondario dei biglietti

I biglietti standard per le partite più richieste contro avversarie di primo piano di solito si esauriscono durante la fase di vendita ufficiale riservata ai soci. Per questa partita, sulle piattaforme di rivendita comeStubHub i prezzi partono da circa 110 a 200 £ per i posti base negli anelli superiori e possono arrivare a 500-600 £ o più per i posti migliori nelle zone centrali delle tribune laterali.

Chelsea-Tottenham Hotspur di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Chelsea-Tottenham Hotspur: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Chelsea ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Brentford in Premier League, dopo il pareggio per 2-2 con l’Hull City. La migliore prestazione di questa serie è stata la vittoria per 6-3 sul Leeds United in Carabao Cup. Nelle cinque partite, il Chelsea ha segnato 14 goal e ne ha subiti 11, mostrando capacità offensive ma anche discontinuità difensiva.

Il Tottenham ha perso tre delle ultime cinque partite e pareggiato le altre due. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-2 contro l’Aston Villa in Premier League, in una serie che comprende anche il 3-1 subito dal Liverpool in Carabao Cup. Il Tottenham non ha segnato in due di queste cinque gare e ha realizzato appena un goal nelle tre partite di campionato disputate in questo periodo, senza vincerne nessuna.

Chelsea-Tottenham Hotspur: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è concluso con una vittoria del Chelsea per 2-1 allo Stamford Bridge, in Premier League, nel maggio 2026. Negli ultimi cinque confronti, il Chelsea ha vinto tre volte, il Tottenham una, mentre una partita è finita in pareggio. L’unico successo del Tottenham in questa serie è arrivato in un’amichevole precampionato nell’agosto 2026. Nelle partite ufficiali, il Chelsea non perde contro il Tottenham dalla sconfitta casalinga per 4-3 del dicembre 2024 e da allora ha vinto tre sfide consecutive di Premier League.