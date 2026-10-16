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Come acquistare i biglietti per Chelsea-Manchester United: prezzi dei biglietti di Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Chelsea
Manchester United
Premier League

Il Chelsea affronta il Manchester United in Premier League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Chelsea ospita il Manchester United sabato 31 ottobre 2026 allo Stamford Bridge di Londra.

Nell’ultimo confronto di Premier League allo Stamford Bridge, nell’aprile 2026, il Manchester United ha ottenuto una vittoria di misura per 1–0 grazie a un goal di Matheus Cunha nel primo tempo. I tifosi di tutto il mondo potranno seguire l’avvicinamento alla partita, la distribuzione dei biglietti e la cronaca in diretta della giornata di gara, che vedrà sfidarsi a Londra due delle rivali più storiche del campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Chelsea-Manchester United, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Chelsea-Manchester United di Premier League?

Chelsea-Manchester United si gioca sabato 31 ottobre 2026 allo Stamford Bridge di Londra.

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Premier League - Game Week 9
Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Chelsea-Manchester United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Chelsea e Manchester United allo Stamford Bridge sono disponibili diverse opzioni, tra iscrizioni ufficiali al club, pacchetti hospitality e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

  • Sistema ufficiale di sorteggio del club: Per acquistare direttamente dal Chelsea i biglietti al prezzo ufficiale, i tifosi devono in genere sottoscrivere un’iscrizione a pagamento al club, come True Blue. Per le partite più richieste, il club apre un periodo in cui i soci possono presentare domanda e assegna i biglietti tramite sorteggio, anziché attraverso una coda online.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Per assicurarsi l’ingresso senza dipendere dal sorteggio, i pacchetti hospitality ufficiali e quelli premium sono disponibili direttamente presso il Chelsea o i partner autorizzati. In genere includono posti premium e accesso alle lounge, ristorazione o sistemazione in hotel.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Chelsea-Manchester United di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Chelsea-Manchester United di Premier League variano in base al settore e al canale d’acquisto:

1. Canali ufficiali del club

  • East Upper: 78 £ per i soci adulti (83 £ in vendita libera).
  • East Lower (South): 71 £ per i soci adulti (76 £ in vendita libera).
  • West Lower: 78 £ per i soci adulti (83 £ in vendita libera).
  • Matthew Harding Upper: 71 £ per i soci adulti (76 £ in vendita libera).
  • Matthew Harding Lower: 66 £ per i soci adulti (71 £ in vendita libera).
  • Shed Upper: 71 £ per i soci adulti (76 £ in vendita libera).
  • Shed Lower: 66 £ per i soci adulti (71 £ in vendita libera).
  • Visuale limitata (East Upper / Matthew Harding Lower): da 27 £ a 52 £ per i soci adulti, a seconda della specifica ostruzione della visuale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Settori superiori / inferiori dietro le porte: I prezzi di rivendita partono generalmente da circa 265 £ a oltre 300 £, a seconda della disponibilità effettiva e della domanda.
  • Settori superiori / inferiori lungo le linee laterali: I posti con visuale premium lungo le linee laterali costano spesso da 310 £ a oltre 650 £ a biglietto sulle piattaforme di rivendita.
  • Pacchetti VIP / hospitality: Le opzioni hospitality VIP ufficiali o verificate sulle piattaforme di rivendita partono generalmente da circa 380 £ a oltre 500 £ e superano 800 £ a seconda dell’accesso alle lounge incluso.

Chelsea-Manchester United di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Chelsea-Manchester United: stato di forma

Il Chelsea ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente gara di Premier League si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro il Brentford, arrivata dopo un pareggio per 2-2 con l’Hull City. Il Chelsea ha segnato sei goal nella vittoria in Carabao Cup contro il Leeds United, mostrando propensione offensiva, ma la fragilità difensiva è stata una costante: 11 le reti subite nelle cinque partite.

Il Manchester United ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La più recente gara di Premier League è terminata 1-1 sul campo del Fulham; prima era arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Manchester City. L’unica vittoria dello United in questa serie è arrivata in Champions League, con il 4-0 contro il Sabah FK. Nelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

CHE

CHE - Forma

ARS
S2-1
LEE
V6-3
HUL
D2-2
BRE
S3-0
BOU
V5-1
Gol segnato (subito)
14/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MUN

MUN - Forma

MCI
S0-1
BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Chelsea-Manchester United: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 del Manchester United allo Stamford Bridge nell’aprile 2026. Negli ultimi cinque incontri di Premier League, lo United ha vinto due volte, il Chelsea due e una partita è finita in pareggio. I cinque confronti hanno prodotto 15 goal in totale ed entrambe le squadre hanno dimostrato di poter segnare in questa sfida.

Testa a testa

ChelseaPareggioManchester United
2
1
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
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Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
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Manchester United
MUN
0
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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