Il Chelsea ospita il Liverpool sabato 5 dicembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

I recenti scontri diretti in Premier League mostrano quanto sia diventata equilibrata questa sfida: nella stagione 2025-26, il Chelsea ha vinto 2-1 a Stamford Bridge e le due squadre hanno pareggiato 1-1 ad Anfield. Si sono affrontate anche in EFL Cup il 28 ottobre 2026, in una partita terminata 1-1 prima della qualificazione del Liverpool ai calci di rigore.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Chelsea-Liverpool: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Chelsea-Liverpool di Premier League?

Chelsea-Liverpool si gioca sabato 5 dicembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Premier League - Game Week 14 5 dic 2026 - 07:30 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Chelsea-Liverpool di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Chelsea e Liverpool, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquistare direttamente sui siti ufficiali riservati ai soci di Chelsea FC o Liverpool FC resta il metodo principale e più sicuro per ottenere biglietti per Stamford Bridge al prezzo nominale.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Chelsea-Liverpool di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Premier League tra Chelsea e Liverpool:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso ordinario: Prezzi da 30 £ a 61 £ .

Prezzi da a . Pacchetti hospitality VIP ufficiali: Prezzi a partire da 810 £ (IVA inclusa) per lounge come Westview, fino a 2.490 £ per le opzioni hospitality VIP di fascia più alta.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Ingresso ordinario: I prezzi partono generalmente da circa 239 £, con quotazioni di mercato standard comprese tra 323 £ e 709 £ o più.

Chelsea-Liverpool di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Chelsea e Liverpool

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, il Chelsea ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio, segnando 10 goal e subendone cinque. Nell'ultima gara ha battuto 2-0 il Manchester United in Premier League il 31 ottobre. Nello stesso periodo ha superato anche l'Everton per 2-0 e il Bournemouth per 5-1, mentre la sconfitta casalinga per 0-2 contro il Tottenham del 24 ottobre e il pareggio contro il Liverpool in Carabao Cup rappresentano i punti più bassi di questa serie.

Il Liverpool ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, segnando 10 goal e subendone sette. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro il Fenerbahce in Champions League del 4 novembre. Il 1° novembre ha perso anche 0-1 contro l'Arsenal in Premier League, ma le vittorie sul Brighton (2-0) e sul Villarreal (4-3) in Champions League mostrano la sua capacità di ottenere risultati nelle diverse competizioni.

Chelsea-Liverpool: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Carabao Cup il 28 ottobre 2026: il Liverpool ha ospitato il Chelsea ad Anfield e la partita è finita 1-1. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il Chelsea ha vinto due volte, il Liverpool due e una partita è terminata in pareggio. Il Chelsea ha ottenuto due vittorie casalinghe consecutive, nell'ottobre 2025 (2-1) e nel maggio 2025 (3-1), mentre il Liverpool ha vinto 2-1 ad Anfield nell'ottobre 2024.