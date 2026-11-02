Il Chelsea ospita il Leeds United sabato 21 novembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Nell’ultimo incontro tra le due squadre, disputato il 9 settembre 2026, il Chelsea ha battuto il Leeds 6-3 a Stamford Bridge in Carabao Cup. Prima di quella partita ricca di goal, il Chelsea aveva superato il Leeds anche in FA Cup, vincendo di misura per 1-0 nell’aprile 2026.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Chelsea-Leeds United, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Chelsea-Leeds United di Premier League?

Chelsea-Leeds United si gioca sabato 21 novembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Chelsea-Leeds United di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Chelsea e Leeds United:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal Chelsea F.C. tramite il sito ufficiale è il metodo più sicuro e affidabile, anche se di solito richiede l’iscrizione al club ed è soggetto alla disponibilità dei biglietti e ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli d’ingresso ordinario si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Chelsea-Leeds United di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Premier League tra Chelsea e Leeds United, suddivisi tra canali ufficiali del club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per soci adulti: Costano all’incirca da 27 a 78 sterline , a seconda della tribuna e della categoria.

Costano all’incirca da , a seconda della tribuna e della categoria. Biglietti ridotti e per soci junior: Generalmente scontati, i biglietti per giovani adulti, anziani e soci junior costano all’incirca da 14 a 59 sterline , a seconda della posizione del posto.

Generalmente scontati, i biglietti per giovani adulti, anziani e soci junior costano all’incirca , a seconda della posizione del posto. Sovrapprezzo per la vendita libera: I biglietti per il pubblico generale, se disponibili dopo la vendita riservata ai soci, costano circa 5 sterline in più rispetto a quelli per i soci nelle rispettive categorie di posti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita standard / ingresso ordinario: I prezzi partono da circa 129 sterline per i settori dell’anello superiore, mentre la media complessiva del mercato è più alta e varia in base alla domanda.

I prezzi partono da circa per i settori dell’anello superiore, mentre la media complessiva del mercato è più alta e varia in base alla domanda. Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 200 sterline e aumentano in base all’accesso alle lounge e all’esatta posizione dei posti.

Chelsea-Leeds United di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Chelsea e Leeds United

Il Chelsea ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha vinto 2-0 in casa dell’Everton in Premier League e ha anche segnato cinque goal al Bournemouth in una netta vittoria casalinga. L’unica battuta d’arresto in questa serie è stata la sconfitta per 3-0 contro il Brentford. Nelle cinque partite il Chelsea ha segnato 15 goal e ne ha subiti nove, mostrando sia la propria forza offensiva sia qualche cedimento difensivo.

Il Leeds ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando sei goal e subendone otto. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Manchester United a Elland Road in Premier League. La vittoria per 4-1 sul Newcastle resta il risultato più significativo di questa serie, anche se i pareggi consecutivi contro Crystal Palace e Manchester United indicano una tendenza a perdere punti nelle partite in cui ci si aspetta una vittoria.

Chelsea-Leeds United: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Carabao Cup il 9 settembre 2026, quando il Chelsea ha battuto il Leeds 6-3 a Stamford Bridge. In precedenza, il Chelsea aveva vinto 1-0 in una partita di FA Cup nell’aprile 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Chelsea ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e di una vittoria del Leeds: il 3-1 a Elland Road nel dicembre 2025.