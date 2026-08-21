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Come acquistare i biglietti per Chelsea-Hull City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
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Chelsea
Hull City

Si potevano prenotare i biglietti a Stamford Bridge per l'imminente sfida di Premier League del Chelsea contro l'Hull City

Con una lunga serie di nuovi acquisti da milioni di sterline pronti a scendere in campo a Stamford Bridge in questa stagione, i tifosi del Chelsea faranno a gara per assicurarsi i biglietti delle partite casalinghe di Premier League.

Il Chelsea sarà chiamato a offrire prestazioni più convincenti in casa sotto la guida di Xavi Alonso e i fedelissimi dei Blues si aspetteranno un risultato positivo contro l'Hull City sabato 12 settembre.

Il Chelsea ha segnato a raffica nel precampionato, con giocatori del calibro di Joao Pedro, Liam Delap e il nuovo arrivo da record Morgan Rogers tutti a segno. Riuscirà a mantenere il proprio slancio?

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Chelsea-Hull City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Chelsea e Hull City?

Chelsea-Hull City si gioca a Stamford Bridge (Londra) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti di Premier League per Chelsea-Hull City

Sono disponibili diverse opzioni di biglietteria per le partite di Premier League, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Chelsea-Hull City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulti, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studenti e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nel livello inferiore hanno prezzi premium, mentre quelli nel livello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale richiesta: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute in esclusiva ai titolari di abbonamenti stagionali di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership base.

Forma

CHE

CHE - Forma

FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
ARS
S2-1
LEE
V6-3
Gol segnato (subito)
16/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
HUL

HUL - Forma

MUN
V2-0
STK
V1-1
COV
V0-1
AVL
D0-0
SUN
S1-0
Gol segnato (subito)
4/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti

Testa a testa

ChelseaPareggioHull City
5
0
0
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FIN
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FIN
FA Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FIN
14Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Chelsea - Hull City

4-2-3-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formazione
Hull City crest
Hull City
HUL
3-4-3
E. MartinezE. MartinezM. GustoM. GustoJ. HatoJ. HatoL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleM. CrooksM. CrooksR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Chelsea

Formazione titolare

Hull City

Panchina

Allenatore

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic
Chelsea

Infortuni e squalifiche

Hull City

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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