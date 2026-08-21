Come acquistare i biglietti per Chelsea-Hull City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Con una lunga serie di nuovi acquisti da milioni di sterline pronti a scendere in campo a Stamford Bridge in questa stagione, i tifosi del Chelsea faranno a gara per assicurarsi i biglietti delle partite casalinghe di Premier League.

Il Chelsea sarà chiamato a offrire prestazioni più convincenti in casa sotto la guida di Xavi Alonso e i fedelissimi dei Blues si aspetteranno un risultato positivo contro l'Hull City sabato 12 settembre.

Il Chelsea ha segnato a raffica nel precampionato, con giocatori del calibro di Joao Pedro, Liam Delap e il nuovo arrivo da record Morgan Rogers tutti a segno. Riuscirà a mantenere il proprio slancio?

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Chelsea-Hull City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Chelsea e Hull City?

Chelsea-Hull City si gioca a Stamford Bridge (Londra) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti di Premier League per Chelsea-Hull City

Sono disponibili diverse opzioni di biglietteria per le partite di Premier League, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Chelsea-Hull City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulti, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studenti e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nel livello inferiore hanno prezzi premium, mentre quelli nel livello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale richiesta: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute in esclusiva ai titolari di abbonamenti stagionali di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership base.

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