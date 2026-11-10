Il Chelsea ospita il Crystal Palace mercoledì 2 dicembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Nell’ultimo confronto in Premier League, il 25 gennaio 2026, il Chelsea ha vinto 3-1 in trasferta a Selhurst Park. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 a Stamford Bridge nell’agosto 2025, al termine di una partita bloccata.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Chelsea-Crystal Palace, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Chelsea-Crystal Palace di Premier League?

Chelsea-Crystal Palace si gioca mercoledì 2 dicembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Premier League - Game Week 13 2 dic 2026 - 14:30 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Chelsea-Crystal Palace di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Chelsea e Crystal Palace, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale del Chelsea FC, in base alla categoria di affiliazione, ai punti fedeltà e alle relative fasi di vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Chelsea-Crystal Palace di Premier League?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Chelsea e Crystal Palace:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per adulti: Costano generalmente tra 47 e 78 sterline .

Costano generalmente tra . Tariffe ridotte (anziani e ragazzi): Sono generalmente comprese tra 14 e 39 sterline .

Sono generalmente comprese tra . Vendita al pubblico: Durante le fasi di vendita al pubblico, ai prezzi standard viene generalmente aggiunto un supplemento di circa 5 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard in rivendita: I prezzi di partenza sono generalmente compresi tra 90 e 120 sterline .

I prezzi di partenza sono generalmente compresi tra . Pacchetti premium e hospitality in rivendita: I prezzi vanno generalmente da 140 sterline a oltre 500 sterline.

Chelsea-Crystal Palace di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Chelsea e Crystal Palace

Nelle ultime cinque partite di Premier League, il Chelsea ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 sul campo del Tottenham Hotspur, anche se la prestazione più convincente di questa serie è stata la vittoria casalinga per 5-1 contro l’AFC Bournemouth all’inizio di ottobre. Il Chelsea ha inoltre perso 3-0 sul campo del Brentford a settembre, a conferma dell’incostanza che finora ha caratterizzato la sua stagione.

Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Newcastle United; in Premier League ha inoltre perso 5-0 contro il Brighton. L’unica vittoria in questa serie è arrivata in casa contro il Nottingham Forest, per 3-1, e aveva offerto un breve motivo di fiducia prima che i risultati peggiorassero di nuovo.

Chelsea-Crystal Palace: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale a gennaio 2026, quando il Chelsea ha vinto 3-1 a Selhurst Park in Premier League. Il bilancio degli ultimi cinque incontri è in parità: due vittorie per parte e un pareggio. In queste cinque partite, il Chelsea ha segnato otto goal contro i cinque del Crystal Palace.