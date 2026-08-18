Come acquistare i biglietti per Chelsea-Brighton & Hove Albion: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

I tifosi del Chelsea si sfregano le mani dalla gioia all’idea di vedere per la prima volta in casa in Premier League un gran numero di volti nuovi, oltre a un nuovo allenatore in panchina. La prima occasione arriverà domenica 30 agosto, quando il Chelsea ospiterà il Brighton a Stamford Bridge. Potete unirvi all’entusiasmo generale prenotando i biglietti per la partita già oggi.

Il Chelsea di Xabi Alonso scenderà in campo con alcuni nuovi acquisti di grande livello. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda hanno tutti firmato per oltre 50 milioni di sterline, ma il colpo che ha fatto più rumore è stato naturalmente l’arrivo di Morgan Rogers, acquistato dall’Aston Villa per la cifra record di 117 milioni di sterline.

Il Chelsea dovrà essere al massimo della forma, perché il Brighton arriverà in città sulle ali dell’entusiasmo dopo aver battuto due volte il Chelsea la scorsa stagione, vincendo 3-0 in casa e 3-1 a Stamford Bridge.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Chelsea-Brighton & Hove Albion, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Chelsea e Brighton & Hove Albion?

Chelsea-Brighton & Hove Albion è in programma con calcio d’inizio alle 14:00 BST di domenica 30 agosto, a Stamford Bridge, Londra.

Premier League - Game Week 2 30 ago 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Chelsea-Brighton & Hove Albion di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai singoli biglietti agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti dell’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Chelsea-Brighton & Hove Albion?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (in genere Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessità di membership ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva a pagamento per poter partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 sterline per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 sterline, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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