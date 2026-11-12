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Championship
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Come acquistare i biglietti per Charlton Athletic-Birmingham City: prezzi per la Championship, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Charlton Athletic
Birmingham City
Championship

Il Charlton Athletic affronta il Birmingham City in Championship. Ecco come assicurarsi i biglietti.

Il Charlton Athletic ospita il Birmingham City sabato 5 Desember 2026 al The Valley di Londra.

Negli scontri diretti di campionato della Championship EFL 2025-26, il Charlton ha ottenuto una vittoria casalinga di misura per 1-0 al The Valley, dopo aver pareggiato 1-1 al St Andrew's all'inizio della stessa stagione. Le due squadre si sono affrontate anche in partite molto combattute di EFL League One ed EFL Cup nella stagione 2024-25, mantenendo alta la posta in palio nei loro confronti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Charlton Athletic-Birmingham City, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Charlton Athletic-Birmingham City di Championship?

Charlton Athletic-Birmingham City si gioca al The Valley di Londra sabato 5 Desember 2026.

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Championship - Game Week 19
The Valley, Charlton

Come acquistare i biglietti per Charlton Athletic-Birmingham City di Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Charlton Athletic e Birmingham City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Acquista direttamente tramite il portale ufficiale dei biglietti del Charlton Athletic oppure nella sezione del Birmingham City dedicata ai biglietti per le trasferte, per i posti assegnati attraverso i canali autorizzati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli disponibili attraverso i canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Charlton Athletic-Birmingham City di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Charlton Athletic e Birmingham City:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard per adulti: da 25 a 35 sterline, a seconda della categoria del posto e della tribuna al The Valley.
  • Biglietti ridotti (anziani e giovani adulti): da 18 a 25 sterline.
  • Biglietti per minori di 18 anni: da 10 a 15 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

  • Posti standard: da 45 a 75 sterline.
  • Posti premium / sui lati lunghi: da 85 a oltre 130 sterline.

Charlton Athletic-Birmingham City di Championship: Tutto quello che c'è da sapere

Charlton Athletic-Birmingham City: Stato di forma

Il Charlton ha conquistato un punto nelle ultime cinque partite di Championship, con quattro sconfitte e un pareggio. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 0-1 contro il Bolton Wanderers il 3 novembre; il 31 ottobre aveva inoltre perso 3-0 contro il Middlesbrough. In queste cinque partite, il Charlton ha segnato quattro goal e ne ha subiti nove.

Il Birmingham ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Championship. Nell'ultima gara ha battuto il Millwall 3-0 e, nel corso della stessa serie, ha superato anche il Preston North End 4-0 e il Queens Park Rangers 3-0. In queste cinque partite, il Birmingham ha segnato 11 goal e ne ha subito soltanto uno. L'unica sconfitta è arrivata in trasferta contro il Cardiff City.

CHA

CHA - Forma

WAT
S2-0
NOR
S1-3
MID
S3-0
BOL
S0-1
SHU
V2-1
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BIR

BIR - Forma

QPR
V3-0
CAC
S1-0
LIN
V1-3
MIL
V3-0
SWA
V2-1
Gol segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Charlton Athletic-Birmingham City: Gli ultimi scontri diretti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con la vittoria del Charlton per 1-0 al The Valley, in Championship, il 7 marzo 2026. In precedenza, i due club avevano pareggiato 1-1 al St Andrew's nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti tra Championship, League One e Carabao Cup, il Charlton ha ottenuto due vittorie, il Birmingham altrettante e una partita è finita in parità.

Testa a testa

Charlton AthleticPareggioBirmingham City
2
1
2
Championship
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
1
Birmingham City badge
Birmingham City
BIR
0
FIN
Championship
Birmingham City badge
Birmingham City
BIR
1
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
1
FIN
League One
Birmingham City badge
Birmingham City
BIR
1
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
0
FIN
League One
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
1
Birmingham City badge
Birmingham City
BIR
0
FIN
EFL Cup
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
0
Birmingham City badge
Birmingham City
BIR
1
FIN
3Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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