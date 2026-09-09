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Come ottenere i biglietti per Celtic vs Rangers 2026/27

I biglietti per l'Old Firm derby sono tra i più richiesti del calcio mondiale. Con il Celtic Park che vanta una capienza di 60.411 posti e l'Ibrox Stadium che ne ospita 50.817, entrambi gli impianti registrano regolarmente il tutto esaurito molto prima del giorno della partita, soprattutto per questa sfida.

Il primo punto di riferimento dovrebbe essere sempre i portali ufficiali per i biglietti dei club sui siti web di Celtic e Rangers.

Tuttavia, a causa della disponibilità limitata nella vendita generale, è estremamente difficile assicurarsi un posto a meno che non si sia abbonati stagionali o parte di un programma ufficiale per membri.

Assicurati di controllare le garanzie di autenticità e le politiche di tutela dell'acquirente di ciascuna piattaforma prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Celtic vs Rangers?

I prezzi ufficiali dei biglietti per l'Old Firm derby variano in base alla partita e alla posizione del posto, ma ci si può aspettare che i prezzi standard partano da circa 45-65 £ per gli adulti e 30-40 £ per le riduzioni.

Sui siti secondari di rivendita, i prezzi possono aumentare in modo significativo a causa dell'elevata domanda, arrivando spesso a superare le 200 £ a posto per visuali premium o settori hospitality.

Per restare aggiornato, iscriviti alle mailing list di entrambi i club e segui i loro canali social per gli annunci sulla messa in vendita dei biglietti.

Come posso aumentare le mie possibilità di ottenere i biglietti per Celtic vs Rangers?

Il modo migliore per aumentare le tue possibilità di ottenere i biglietti per l'Old Firm derby tra Celtic e Rangers è assicurarti di restare aggiornato su tutti gli aggiornamenti di entrambi i club relativi alla partita.

Anche se la maggior parte dei biglietti sarà già stata assegnata ai titolari di abbonamento stagionale, i tifosi potrebbero comunque riuscire a ottenere un singolo biglietto per la partita.

Tieni d'occhio i canali social del club e assicurati di monitorare i portali ufficiali per i biglietti per restare informato sulla disponibilità per entrambe le edizioni dell'Old Firm derby di questa stagione.

Posso acquistare online i biglietti per Celtic vs Rangers?

Puoi acquistare online i biglietti per l'Old Firm derby tra Celtic e Rangers.

La maggior parte, se non la totalità, dei biglietti disponibili per i tifosi sarà riservata esclusivamente alla vendita online prima di ogni partita di questa stagione.

Accedi ai portali ufficiali dei club per i biglietti per restare aggiornato sulla disponibilità, oppure puoi valutare opzioni secondarie come StubHub per cercare un posto adatto a te.

Quanto in anticipo dovrei acquistare i biglietti per Celtic vs Rangers per assicurarmi buoni posti?

Con l'Old Firm derby che richiama un interesse enorme da parte di un mix di tifosi locali e fan internazionali, le possibilità di trovare un qualsiasi posto, figurarsi uno buono, sono ridotte per chi è alla ricerca di un biglietto.

Tuttavia, chi spera di ottenere la posizione migliore per la sfida tra Celtic e Rangers dovrebbe acquistare il prima possibile, se possibile, per assicurarsi un'opzione migliore.

Resta aggiornato attraverso i canali social dei club e i portali ufficiali per i biglietti per non perdere di vista eventuali opportunità di acquisto per l'Old Firm derby.

I biglietti per Celtic vs Rangers sono disponibili allo stadio nei giorni delle partite?

Con una domanda così elevata per l'Old Firm derby, indipendentemente dalla competizione, nell'era moderna è praticamente impensabile che i tifosi possano acquistare biglietti allo stadio nel giorno della partita per le sfide tra Celtic e Rangers, con incontri che spesso registrano il tutto esaurito molto prima del calcio d'inizio.

Questo significa che devi acquistare il tuo biglietto prima della partita attraverso canali online come i portali ufficiali per i biglietti o tramite un sito secondario di rivendita.