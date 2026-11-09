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Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Villarreal: prezzi per LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Il Celta Vigo affronta il Villarreal nella Liga. Ecco come acquistare i biglietti

Il Celta Vigo ospita il Villarreal domenica 29 novembre 2026 all’Abanca Balaídos di Vigo.

Nell’ultimo confronto di campionato, il 26 aprile 2026, il Villarreal ha ottenuto una vittoria di misura per 2-1 all’Estadio de la Cerámica grazie ai goal di Gerard Moreno e Nicolas Pépé. Prima di quella sfida, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al Balaídos nell’agosto 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Celta Vigo-Villarreal, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Celta Vigo-Villarreal di Liga?

Celta Vigo-Villarreal si gioca all’Abanca Balaídos di Vigo domenica 29 novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 14
Abanca Balaidos

Come acquistare i biglietti di Celta Vigo-Villarreal di Liga?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Celta Vigo e Villarreal:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Celta Vigo o presso la biglietteria del club per i posti all’Estadio Abanca-Balaídos.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Celta Vigo-Villarreal di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la sfida di Liga tra Celta Vigo e Villarreal:

1. Canali ufficiali del club

  • Settori Gol e Marcador (dietro le porte): Prezzi a partire da circa 30-40 €.
  • Tribuna Alta e Baja (anelli superiore e inferiore lungo il campo): Prezzi generalmente compresi tra 45 e 60 €.
  • Tribuna Central e servizi VIP: Prezzi solitamente compresi tra 60 e 80 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Rivendita per l’anello superiore e i posti d’ingresso: Prezzi generalmente a partire da circa 30-40 €.
  • Rivendita per i posti lungo il campo e nell’anello inferiore: Prezzi solitamente compresi tra 70 e 150 €.
  • Rivendita per i posti premium e più richiesti: Prezzi generalmente a partire da circa 200-300 € e oltre.

Celta Vigo-Villarreal di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Celta Vigo e Villarreal

Il Celta Vigo ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’impegno più recente ha pareggiato 0-0 con il Real Betis in Liga, dopo aver battuto il Celtic 2-1 in trasferta in Europa League. In precedenza aveva sconfitto il Deportivo Alavés 2-1 in campionato e pareggiato 0-0 con l’Elche. L’unica sconfitta in queste cinque partite è arrivata contro la Juventus, che lo ha battuto 2-1 in Europa League.

Il Villarreal ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 in casa del Valencia in Liga, arrivata dopo la sconfitta per 4-3 contro il Liverpool in Champions League. Ha inoltre pareggiato 0-0 con l’Elche in campionato, battuto l’SSC Napoli 3-1 in Europa e perso 1-0 contro il Real Madrid in Liga. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

CEL

CEL - Forma

CEL
V1-2
BET
D0-0
RAY
S3-0
GIL
S1-2
LEV
D0-0
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
VIL

VIL - Forma

VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
S0-1
PSG
S0-6
GET
V2-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Celta Vigo-Villarreal: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club si è disputato in Liga il 26 aprile 2026, quando il Villarreal ha vinto 2-1 in casa. Nelle ultime cinque sfide dirette nella competizione, il Celta è avanti con tre vittorie contro una del Villarreal; una partita è terminata in parità. Il successo più netto del Celta in questa serie è stato un 3-0 in casa, mentre le due squadre hanno anche pareggiato 1-1 al Balaídos nell’agosto 2025.

Testa a testa

Celta VigoPareggioVillarreal
2
1
2
LaLiga
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Villarreal
VIL
2
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Celta Vigo
CEL
1
FIN
LaLiga
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Celta Vigo
CEL
1
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Villarreal
VIL
1
FIN
LaLiga
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Celta Vigo
CEL
3
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Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
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Celta Vigo
CEL
3
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
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Villarreal
VIL
2
FIN
11Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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