Il Celta Vigo ospita il Villarreal domenica 29 novembre 2026 all’Abanca Balaídos di Vigo.

Nell’ultimo confronto di campionato, il 26 aprile 2026, il Villarreal ha ottenuto una vittoria di misura per 2-1 all’Estadio de la Cerámica grazie ai goal di Gerard Moreno e Nicolas Pépé. Prima di quella sfida, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al Balaídos nell’agosto 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Celta Vigo-Villarreal, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Celta Vigo-Villarreal di Liga?

Celta Vigo-Villarreal si gioca all’Abanca Balaídos di Vigo domenica 29 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Come acquistare i biglietti di Celta Vigo-Villarreal di Liga?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Celta Vigo e Villarreal:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Celta Vigo o presso la biglietteria del club per i posti all’Estadio Abanca-Balaídos.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Celta Vigo-Villarreal di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la sfida di Liga tra Celta Vigo e Villarreal:

1. Canali ufficiali del club

Settori Gol e Marcador (dietro le porte): Prezzi a partire da circa 30-40 € .

Prezzi a partire da circa . Tribuna Alta e Baja (anelli superiore e inferiore lungo il campo): Prezzi generalmente compresi tra 45 e 60 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Tribuna Central e servizi VIP: Prezzi solitamente compresi tra 60 e 80 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita per l’anello superiore e i posti d’ingresso: Prezzi generalmente a partire da circa 30-40 € .

Prezzi generalmente a partire da circa . Rivendita per i posti lungo il campo e nell’anello inferiore: Prezzi solitamente compresi tra 70 e 150 € .

Prezzi solitamente compresi tra . Rivendita per i posti premium e più richiesti: Prezzi generalmente a partire da circa 200-300 € e oltre.

Celta Vigo-Villarreal di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Celta Vigo e Villarreal

Il Celta Vigo ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’impegno più recente ha pareggiato 0-0 con il Real Betis in Liga, dopo aver battuto il Celtic 2-1 in trasferta in Europa League. In precedenza aveva sconfitto il Deportivo Alavés 2-1 in campionato e pareggiato 0-0 con l’Elche. L’unica sconfitta in queste cinque partite è arrivata contro la Juventus, che lo ha battuto 2-1 in Europa League.

Il Villarreal ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 in casa del Valencia in Liga, arrivata dopo la sconfitta per 4-3 contro il Liverpool in Champions League. Ha inoltre pareggiato 0-0 con l’Elche in campionato, battuto l’SSC Napoli 3-1 in Europa e perso 1-0 contro il Real Madrid in Liga. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

Celta Vigo-Villarreal: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club si è disputato in Liga il 26 aprile 2026, quando il Villarreal ha vinto 2-1 in casa. Nelle ultime cinque sfide dirette nella competizione, il Celta è avanti con tre vittorie contro una del Villarreal; una partita è terminata in parità. Il successo più netto del Celta in questa serie è stato un 3-0 in casa, mentre le due squadre hanno anche pareggiato 1-1 al Balaídos nell’agosto 2025.