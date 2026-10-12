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Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Real Betis: prezzi per LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Celta Vigo affronta il Real Betis nella Liga. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Celta Vigo ospita il Real Betis domenica 25 ottobre 2026 all’Abanca Balaidos di Vigo.

Entrambi i club sono impegnati in campionato e nelle competizioni europee questo autunno, un fattore che aggiunge interesse tattico alla sfida e rende più probabile il turnover. Negli ultimi anni gli scontri diretti sono stati equilibrati: l’ultimo si è concluso sull’1-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Celta Vigo-Real Betis, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Celta Vigo-Real Betis di Liga?

Celta Vigo-Real Betis si gioca domenica 25 ottobre 2026 all’Abanca Balaidos di Vigo.

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LaLiga - Game Week 10
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Come acquistare i biglietti di Celta Vigo-Real Betis di Liga?

I biglietti per la prossima sfida di Liga tra Celta Vigo e Real Betis sono disponibili attraverso diversi canali ufficiali e piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

  • Portale ufficiale dei biglietti del Celta Vigo: Il modo più diretto e sicuro è acquistare i biglietti sul sito ufficiale dell’RC Celta oppure alle biglietterie dell’Estadio Abanca-Balaídos. Di norma, i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci del club (socios) e poi del pubblico generale, più vicino al giorno della partita.
  • Portale ufficiale dei biglietti del Real Betis: Per i tifosi ospiti, i biglietti destinati al settore ospiti vengono generalmente distribuiti direttamente dal Real Betis a soci registrati e gruppi di tifosi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Celta Vigo-Real Betis di Liga?

I prezzi dei biglietti per Celta Vigo-Real Betis variano in base al posto scelto e al canale d’acquisto, ufficiale o di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Dietro le porte (Gol / Marcador): 30-50 €
  • Tribune laterali inferiori e superiori (Tribuna / Río): 50-90 €
  • Settori VIP e hospitality: 150-300 € e oltre

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti più economici: 50-65 € (generalmente dietro le porte o nell’anello superiore)
  • Posti di fascia intermedia (vista laterale): 70-120 €
  • Pacchetti premium e hospitality: 150-400 € e oltre

Celta Vigo-Real Betis di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Celta Vigo e Real Betis

Il Celta Vigo ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria casalinga per 5-0 contro il Racing Santander in Liga, che ha interrotto una serie senza successi. In precedenza, il Celta aveva perso 1-0 contro l’Omonia Nicosia in Europa League e pareggiato 1-1 con il Malaga in campionato. In quelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, anche se la discontinuità resta un motivo di preoccupazione per Giraldez.

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali: l’unica gara in cui non ha conquistato i tre punti è stata la più recente, pareggiata 1-1 sul campo del Deportivo de A Coruna. Prima, il Betis aveva battuto il Getafe 1-0 e vinto 2-1 in casa del Villarreal in Liga, oltre a superare il Lille 3-2 in Champions League. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti tre: le quattro vittorie confermano l’ottimo stato di forma della squadra.

CEL

CEL - Forma

GET
D1-1
MAL
D1-1
OMO
S1-0
SAN
V5-0
ELC
D0-0
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BET

BET - Forma

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
D1-1
OSA
V5-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Celta Vigo-Real Betis: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato in Liga il 15 marzo 2026 ed è terminato 1-1 sul campo del Real Betis. Negli ultimi cinque scontri diretti in Liga, il bilancio è equilibrato: una vittoria per il Celta, una per il Betis e tre pareggi. Le due squadre si sono divise spesso la posta nelle ultime stagioni, segno che questa sfida tende a essere combattuta e a produrre risultati di misura.

Testa a testa

Celta VigoPareggioReal Betis
1
3
1
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Real Betis
BET
1
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CEL
1
FIN
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1
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1
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CEL
3
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BET
2
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BET
2
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Celta Vigo
CEL
2
FIN
LaLiga
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Real Betis
BET
2
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Celta Vigo
CEL
1
FIN
8Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

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