Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Racing Santander: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Celta Vigo affronta il Racing Santander mercoledì 20 settembre 2026 all'Abanca Balaidos di Vigo.

Il Celta Vigo punta a sfruttare il fattore campo davanti ai propri tifosi al Balaídos. Nel frattempo, il Racing Santander si reca in Galizia con l'obiettivo di conquistare punti preziosi in trasferta per rafforzare la propria corsa in campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Celta Vigo-Racing Santander, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Celta Vigo-Racing Santander in Liga?

Celta Vigo-Racing Santander si gioca all'Abanca Balaidos di Vigo.

LaLiga - Game Week 7 19 set 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Racing Santander in Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita tra Celta Vigo e Racing Santander attraverso diverse opzioni ufficiali e autorizzate:

Sito ufficiale del RC Celta Vigo: La fonte principale per i biglietti ufficiali delle partite casalinghe è il portale ticketing del RC Celta. Puoi registrarti per ricevere avvisi via email sulle date di uscita dei biglietti, sui prezzi e sulle prevendite direttamente tramite il sito.

Biglietteria dell'Estadio Abanca Balaídos: I biglietti possono essere acquistati di persona presso le biglietterie fisiche (Taquillas) dello stadio Abanca Balaídos di Vigo nei giorni precedenti alla partita, salvo disponibilità.

Partner ufficiali per viaggi e hospitality: Piattaforme autorizzate di viaggi sportivi offrono pacchetti ufficiali per il giorno della partita, inclusi biglietti e opzioni hotel.

Biglietti per i tifosi ospiti: Se tifi Racing Santander, i biglietti per il settore ospiti sono gestiti in modo rigoroso e assegnati direttamente dal Racing Santander attraverso i canali ufficiali di biglietteria del club.

Mercato secondario: Se la partita registra il tutto esaurito sui canali ufficiali o hai bisogno di opzioni last minute, mercati secondari di rivendita come StubHub offrono piattaforme alternative per acquistare i biglietti.

Quanto costano i biglietti per Celta Vigo-Racing Santander in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Celta Vigo e Racing Santander variano a seconda che tu acquisti biglietti a prezzo nominale attraverso i canali ufficiali del club o su piattaforme secondarie di rivendita.

Biglietti ufficiali a prezzo nominale (portale vendite del club e botteghino dello stadio):

Dietro le porte (Gol / Marcador): 30 € - 50 € Tribune laterali inferiori e superiori (Tribuna / Río): 50 € - 90 € VIP e hospitality: 150 € - 300 €+



Celta Vigo-Racing Santander in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Celta Vigo e Racing Santander

Il Celta Vigo è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite, con due vittorie e tre pareggi. Il risultato più recente è stato uno 0-0 a Valencia in Liga il 22 agosto e, prima ancora, ha pareggiato 1-1 con l'SSC Napoli in un'amichevole precampionato. La prestazione più convincente in questa serie è stata il 4-1 contro il Sassuolo. Il Celta ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre in queste cinque uscite, con i due pareggi consecutivi nelle ultime due gare che rappresentano l'unica lieve nota stonata in un periodo altrimenti solido.

Il Racing Santander ha faticato a trovare continuità, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita ufficiale si è chiusa con una sconfitta per 1-0 contro il Getafe in Liga il 23 agosto, mentre la settimana precedente ha pareggiato 2-2 con il Villarreal. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro lo Sporting Gijon, vinta 4-1. Il Racing ha subito gol in tutte e cinque le partite, inclusa la sconfitta per 3-0 contro il Wolverhampton Wanderers durante l'estate.

Celta Vigo-Racing Santander: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla Copa del Rey del 5 gennaio 2025, quando il Celta Vigo vinse 3-2 in trasferta sul campo del Racing Santander. Prima di allora, le due squadre si erano affrontate l'ultima volta in Liga nel febbraio 2007, pareggiando 2-2 all'Abanca Balaidos. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Celta vanta un bilancio migliore, con due vittorie contro una del Racing e due pareggi nelle cinque sfide.