Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Malaga: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Celta Vigo affronta il Malaga domenica 13 settembre 2026 all'Abanca Balaidos di Vigo.

Il Málaga cerca di rialzarsi in trasferta dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle precedenti cinque uscite, compresa una sconfitta competitiva per 2-0 contro l'Atlético Madrid. I precedenti favoriscono nettamente il Celta Vigo, che ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide nella massima serie contro il Málaga.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Celta Vigo-Malaga, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Celta Vigo-Malaga in Liga?

Celta Vigo-Malaga si gioca all'Abanca Balaidos di Vigo. Conferma l'orario del calcio d'inizio per la tua zona utilizzando i dettagli della partita qui sopra.

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 08:00 Abanca Balaidos

Come comprare i biglietti per Celta Vigo-Malaga in Liga?

Sito ufficiale

Acquista direttamente online tramite il portale ufficiale di vendita biglietti del RC Celta.

Biglietteria dello stadio (Taquilla)

Acquista i biglietti di persona direttamente alla biglietteria dell'Abanca-Balaídos a Vigo il giorno della partita o nei giorni che precedono la gara, salvo disponibilità.

Settore ospiti

Se tifi Málaga CF, acquista i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali di distribuzione del club Málaga, poiché l'accesso ai settori ospiti è riservato esclusivamente ai tifosi in trasferta.

Piattaforme secondarie

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i tifosi possono utilizzare mercati secondari di biglietti come StubHub per trovare biglietti di rivendita last minute.

Quanto costano i biglietti per Celta Vigo-Malaga in Liga?

I prezzi dei biglietti per Celta Vigo vs Málaga all'Estadio Abanca-Balaídos variano a seconda di dove li acquisti e di quale zona dello stadio scegli:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale (portale vendite del club): I biglietti d'ingresso generale partono in genere da una fascia tra 35 € e 70 € per i settori standard dietro le porte (curve Gol o Marcador ). I settori laterali ( Rio e Tribuna ) vanno solitamente da 60 € a 130 € a seconda della vicinanza al campo.

Mercato secondario e piattaforme di rivendita: Sui marketplace di biglietti, come StubHub, i biglietti partono attualmente da circa 60 € a 65 € per i posti base, con prezzi sul secondario che si attestano in media intorno a 120 €-220 € per le migliori visuali centrali.

Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni hospitality premium vanno da 160 € a oltre 300 € per biglietto e includono posti centrali in tribuna principale, accesso alla lounge e cibo e bevande nel giorno della partita.

Celta Vigo vs Malaga in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Celta Vigo e Malaga

Il Celta Vigo ha vinto due partite e ne ha pareggiate tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni, senza sconfitte in questa serie. Il risultato più recente è stato lo 0-0 in casa del Valencia in Liga il 22 agosto. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 con il Napoli e battuto il Sassuolo 4-1 nel pre-campionato. Il Celta ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre in queste cinque uscite. I due pareggi consecutivi nelle due partite più recenti sono l'unica sbavatura di una serie altrimenti senza sconfitte.

Nelle ultime cinque partite del Malaga sono arrivate una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato competitivo più recente è stato il ko per 2-0 contro l'Atletico Madrid il 19 agosto. Prima di allora, ha pareggiato 2-2 con il Fulham in amichevole e perso 2-1 contro l'AD Ceuta FC. L'unica vittoria nella serie è arrivata contro l'Al-Arabi, un successo per 4-2 il 6 agosto. Il Malaga ha segnato sette gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Celta Vigo-Malaga: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 18 marzo 2018, quando le due squadre pareggiarono 0-0 all'Abanca Balaidos in Liga. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, tutte disputate in Liga, il Celta Vigo ha vinto tre volte e il Malaga una, con una partita terminata in parità. Tra le vittorie del Celta ci sono il successo casalingo per 3-1 nel gennaio 2017 e l'1-0 al Balaidos nel maggio 2016.

Celta Vigo vs Malaga: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Celta Vigo è 11° mentre il Malaga occupa il 19° posto.