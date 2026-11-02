Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Levante: prezzi della LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Celta Vigo ospita il Levante domenica 8 novembre 2026 all'Abanca Balaídos di Vigo.

Storicamente, l'RC Celta de Vigo ha avuto la meglio in questa sfida di Liga, con 12 vittorie contro le 5 del Levante UD negli ultimi 20 incontri ufficiali. L'ultimo confronto ufficiale risale a maggio 2026, quando il Levante ha conquistato un emozionante successo per 3-2 in trasferta all'Estadio de Balaídos.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Celta Vigo-Levante, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Celta Vigo-Levante di Liga?

Celta Vigo-Levante si gioca all'Abanca Balaídos di Vigo domenica 8 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Levante di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Celta Vigo e Levante all'Abanca Balaídos, le principali opzioni sono:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il canale più diretto è il sito ufficiale dell'RC Celta de Vigo, dove sono disponibili biglietti ordinari, posti riservati al club e pacchetti biglietto più hotel.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Celta Vigo-Levante di Liga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra RC Celta de Vigo e Levante UD all'Estadio de Balaídos variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ordinari / posti nell'anello superiore: I biglietti standard partono generalmente da circa 35 € a 45 € per i posti nell'anello superiore o nelle tribune dietro le porte, come i settori Gol o Anillo.

I biglietti standard partono generalmente da circa per i posti nell'anello superiore o nelle tribune dietro le porte, come i settori Gol o Anillo. Posti nelle tribune laterali e nella fascia intermedia: I posti nelle tribune laterali, con vista lungo il campo, costano generalmente tra 60 € e 100 € , a seconda della distanza esatta dal terreno di gioco.

I posti nelle tribune laterali, con vista lungo il campo, costano generalmente tra , a seconda della distanza esatta dal terreno di gioco. Posti premium e hospitality: I pacchetti VIP, l'accesso alle lounge hospitality VIP o i biglietti per la tribuna centrale (Tribuna/Preferencia) possono costare da 120 € a oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Rivendita di posti economici / nell'anello superiore: Per questa partita, i prezzi di partenza indicati vanno da circa 30 € a 55 € .

Per questa partita, i prezzi di partenza indicati vanno da circa . Rivendita di posti lungo il campo e nelle tribune laterali: I posti standard nella fascia intermedia costano solitamente in media tra 80 € e 150 € .

I posti standard nella fascia intermedia costano solitamente in media tra . Rivendita di posti molto richiesti / premium: A seconda della disponibilità dei posti con l'avvicinarsi della partita, il prezzo medio dei posti premium lungo il campo o nella fascia VIP può superare 200 €-250 €.

Celta Vigo-Levante di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Celta Vigo e Levante

Il Celta Vigo arriva a questa partita con un rendimento altalenante: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha ottenuto un netto successo per 5-0 contro il Racing Santander in Liga, dopo aver perso 1-0 contro l'Omonia Nicosia in Europa League. Tre delle quattro precedenti partite di campionato si erano concluse in parità: una squadra difficile da battere, ma su cui è altrettanto difficile puntare.

Le ultime cinque partite del Levante raccontano una situazione più complicata. La squadra di Castro ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte; a preoccupare soprattutto sono le due sconfitte consecutive in Liga. Nelle ultime due uscite ha perso 3-1 contro il Villarreal e 4-2 contro il Barcellona, subendo sette goal complessivi. L'unica vittoria in questo periodo è stata il 5-2 contro il Real Betis a fine agosto, un risultato che ora appare lontano alla luce di quanto accaduto dopo.

Celta Vigo-Levante: I precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria del Levante per 2-3 a Balaídos nel maggio 2026, un risultato in controtendenza rispetto ai precedenti recenti. Negli ultimi cinque confronti, il Celta Vigo ha ottenuto risultati migliori, con tre vittorie contro una del Levante e un pareggio. Il 2-0 casalingo del Celta nell'aprile 2021 e il successo per 2-1 sul campo del Levante nel novembre 2025 indicano che, in generale, ha avuto la meglio. La vittoria del Levante all'inizio di quest'anno dimostra però che il divario tra le due squadre non è immutabile.