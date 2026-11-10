Il derby galiziano, noto come O Noso Derbi, è una delle rivalità regionali più accese e storiche del calcio spagnolo. Il 3 gennaio 2027 il Celta Vigo ospiterà i vicini del nord e acerrimi rivali del Deportivo La Coruña all’Estadio de Balaídos per un’importante sfida di Liga.

GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali per assicurarti i posti migliori per questo derby da non perdere. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti.

A che ora inizia Celta Vigo-Deportivo La Coruña di Liga?

LaLiga - Game Week 18 3 gen 2027 - 09:00 Abanca Balaidos

Dove acquistare i biglietti per Celta Vigo-Deportivo La Coruña?

Il modo migliore per acquistare i biglietti per il derby galiziano è rivolgersi direttamente al sito ufficiale del Celta Vigo. Acquistare i biglietti dal club garantisce che siano autentici e venduti al prezzo nominale. Tuttavia, data l’enorme richiesta locale per questa sfida, i biglietti sulla piattaforma ufficiale possono esaurirsi rapidamente. StubHub è un’alternativa affidabile per entrare allo stadio il giorno della partita se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Celta Vigo-Deportivo La Coruña?

I biglietti standard disponibili sulla piattaforma ufficiale del Celta Vigo partono da 60 € al prezzo nominale. I prezzi variano in base alla categoria e alla posizione del posto all’interno dell’Estadio de Balaídos.

Se i biglietti destinati alla vendita generale sui canali ufficiali si esauriscono, le piattaforme di rivendita come StubHub offrono un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo minuto, con prezzi a partire da circa 300 €.

Celta Vigo-Deportivo La Coruña di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Celta Vigo-Deportivo La Coruña: Lo stato di forma

Il Celta Vigo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La più recente si è conclusa con uno 0-0 contro il Levante in Liga; nello stesso periodo ha pareggiato 0-0 in campionato anche con il Real Betis. I risultati peggiori sono stati la sconfitta per 3-0 contro il Rayo Vallecano e quella per 2-1 contro l’Union Saint-Gilloise in Europa League. L’unica vittoria è arrivata in Europa, in trasferta contro il Celtic per 2-1. In queste cinque partite il Celta ha segnato tre goal e ne ha subiti cinque.

Il Deportivo La Coruña ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è stato uno 0-0 contro l’Espanyol in Liga, mentre il successo per 2-1 sull’Osasuna, arrivato a inizio novembre, è stato il risultato più significativo. Ha inoltre vinto 3-0 in trasferta contro l’Auriense in Copa del Rey e pareggiato 1-1 con il Levante in campionato. L’unica sconfitta è stata quella per 1-0 contro l’Atletico Madrid. In queste cinque partite il Deportivo ha segnato sei goal e ne ha subiti due.

Celta Vigo-Deportivo La Coruña: I precedenti recenti

L’ultima sfida ufficiale tra i due club risale al 5 maggio 2018, quando pareggiarono 1-1 in una partita di Liga all’Abanca Balaidos. Negli ultimi cinque confronti diretti riportati nei dati, che comprendono anche un’amichevole precampionato, il Celta Vigo ha un netto vantaggio: quattro vittorie contro nessuna del Deportivo, con un pareggio. Il successo più ampio del Celta in questa serie è stato il 4-1 casalingo dell’ottobre 2016.