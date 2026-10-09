Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Deportivo Alaves: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Celta Vigo affronta il Deportivo Alaves domenica 18 ottobre 2026 all'Abanca Balaidos di Vigo.

Il precedente incontro al Balaídos, nel marzo 2026, è stato una sfida spettacolare e ricca di gol, in cui il Deportivo Alavés ha avuto la meglio sul Celta Vigo per 4-3. Il Deportivo Alavés vanta il miglior bilancio nei recenti confronti diretti in campionato, avendo ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque sfide contro il Celta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Celta Vigo-Deportivo Alaves, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Celta Vigo-Deportivo Alaves in Liga?

Celta Vigo-Deportivo Alaves si gioca all'Abanca Balaidos di Vigo, domenica 18 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 9 18 ott 2026 - 10:15 Abanca Balaidos

Come comprare i biglietti di Celta Vigo-Deportivo Alaves in Liga?

I biglietti per Celta Vigo-Deportivo Alavés sono disponibili sia attraverso i canali ufficiali sia attraverso quelli secondari in vista della sfida del 18 ottobre all'Estadio Abanca Balaídos. Segui questi passaggi:

1. Biglietteria ufficiale del club

Per assicurarti i biglietti d'ingresso generale direttamente tramite il venditore principale, visita il portale ufficiale di biglietteria dell'RC Celta. In genere i biglietti vengono messi in vendita al pubblico da 1 a 2 settimane prima della partita, con i soci del club e gli abbonati che ricevono l'accesso prioritario prima della vendita generale.

2. Piattaforme del mercato secondario

Se i biglietti si esauriscono sui canali ufficiali, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHubmettono in elenco posti caricati da abbonati e rivenditori. Tieni presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie possono oscillare al di sopra o al di sotto del valore nominale a seconda della domanda complessiva.

3. Acquisti al botteghino

I biglietti per il pubblico generale possono essere acquistati anche di persona presso le biglietterie dell'Estadio Abanca Balaídos a Vigo nei giorni che precedono il calcio d'inizio, a condizione che la partita non sia completamente esaurita.

Quanto costano i biglietti di Celta Vigo-Deportivo Alaves in Liga?

I biglietti d'ingresso generale per Celta Vigo-Deportivo Alavés variano a seconda del settore scelto, della categoria del posto e del canale di acquisto.

1. Biglietteria ufficiale del club

Per assicurarti i biglietti d'ingresso generale direttamente tramite il venditore principale, visita il portale ufficiale di biglietteria dell'RC Celta. I biglietti ufficiali al valore nominale vengono generalmente messi in vendita al pubblico da 1 a 2 settimane prima della partita, con i soci del club e gli abbonati che ricevono l'accesso prioritario prima della vendita generale.

Gol (curva dietro la porta): 25 € - 35 €

Marcador (settore alto e basso dietro la porta): 35 € - 50 €

Río (settore laterale): 40 € - 75 €

Tribuna (settore laterale principale):60 € - 90 €

2. Piattaforme del mercato secondario

Se i biglietti si esauriscono sui canali ufficiali, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHubmettono in elenco posti caricati da abbonati e rivenditori. Tieni presente che i prezzi dei biglietti sulle piattaforme secondarie possono oscillare al di sopra o al di sotto del valore nominale a seconda della domanda complessiva del mercato.

Settore Gol: 55 € - 80 €

Settore Río Baixo / Río Alto: 85 € - 120 €

Settore Tribuna Central / Premium:100 € - 150 €+

Celta Vigo-Deportivo Alaves in Liga: tutto quello che devi sapere

La forma di Celta Vigo e Deportivo Alaves

Il Celta Vigo non ha vinto nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, collezionando tre pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro l'Omonia Nicosia in Europa League il 16 settembre, e nell'ultima uscita in Liga ha anche pareggiato 1-1 con il Malaga. In precedenza, il Celta ha pareggiato 1-1 con il Getafe e 0-0 con la Real Sociedad prima di perdere 0-2 contro l'Athletic Bilbao. In queste cinque gare ha segnato quattro gol e ne ha subiti sei.

Il Deportivo Alaves ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare di Liga. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Valencia il 15 settembre, dopo il ko per 2-1 contro il Racing Santander tre giorni prima. Prima di questo calo, l'Alaves aveva battuto l'Osasuna 5-2 e il Villarreal 1-0 in due partite consecutive. Nelle cinque gare ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

Celta Vigo-Deportivo Alaves: i recenti precedenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre è arrivato in Liga il 22 marzo 2026, quando il Celta Vigo ha ospitato l'Alaves all'Abanca Balaidos e ha perso 3-4. Prima di allora, l'Alaves aveva vinto 1-0 in casa nel novembre 2025, mentre i due club avevano pareggiato 1-1 a Mendizorroza nel gennaio 2025. Negli ultimi cinque confronti registrati in Liga, l'Alaves ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Celta e un pareggio.