Promossa nella Lega A della UEFA Nations League dopo un’ottima campagna nell’edizione 2024/25, la Cechia vorrà mantenere il suo posto tra le principali nazionali europee. Puoi già acquistare i biglietti per le prossime partite della Cechia.



Dopo le prime quattro gare della fase a gironi contro Croazia, Inghilterra (due volte) e Spagna, in programma tra settembre e ottobre, la Cechia chiuderà il suo cammino nel Gruppo 3 affrontando la Spagna in casa e la Croazia in trasferta. La prima delle due partite, contro la Spagna, si giocherà allo Stadion Letná di Praga giovedì 12 novembre.

Lo Stadion Letná ha ospitato 50 partite ufficiali della Cechia da quando, nel 1993, è stata istituita la federazione indipendente. La nazionale di casa non vi ha mai perso una gara ufficiale, pur avendo subito dodici sconfitte in amichevole.

La Cechia saprà essere all’altezza della sfida contro i detentori della Coppa del Mondo? GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Cechia-Spagna di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i migliori canali d’acquisto.

Quando si gioca Cechia-Spagna di UEFA Nations League?

Cechia-Spagna si giocherà allo Stadion Letná di Praga giovedì 12 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

Come acquistare i biglietti per Cechia-Spagna di UEFA Nations League

La vendita ufficiale dei biglietti avviene direttamente attraverso il portale principale della Federazione calcistica della Repubblica Ceca (FAČR), solitamente tramite Ticketportal Czech Republic o Ticketstream. In genere, la FAČR mette in vendita i biglietti circa 4-6 settimane prima del calcio d’inizio.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per Cechia-Spagna di UEFA Nations League?

La Federazione calcistica della Repubblica Ceca suddivide i posti in tre categorie standard (elencate di seguito), con prezzi ufficiali che generalmente partono da circa 490 CZK e arrivano a oltre 1.500 CZK (all’incirca da 20 € a oltre 60 €).

Categoria 3 (dietro le porte) : L’opzione più economica, generalmente nelle tribune sud o nord. È anche la zona in cui storicamente si trovano i tifosi di casa più attivi (Czech Republic Supporters Seats).

: L’opzione più economica, generalmente nelle tribune sud o nord. È anche la zona in cui storicamente si trovano i tifosi di casa più attivi (Czech Republic Supporters Seats). Categoria 2 (angoli e settori laterali superiori) : Fascia di prezzo intermedia, con un buon equilibrio tra costo e visibilità del campo.

: Fascia di prezzo intermedia, con un buon equilibrio tra costo e visibilità del campo. Categoria 1 (tribune laterali / tribune principali premium): I biglietti standard più costosi, lungo i lati principali del campo, con una visuale ottimale e senza ostacoli sulle panchine e sulla linea di metà campo.

Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali della nazionale quando la partita si avvicinerà e consulta anche i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Stadion Letná

Lo Stadion Letná (attualmente denominato ufficialmente epet ARENA per ragioni di sponsorizzazione) è la storica casa dell’AC Sparta Praga, squadra della massima serie ceca, e un punto di riferimento del calcio del Paese.

Situato nel pittoresco quartiere di Letná, affacciato sul centro di Praga, lo stadio ha ospitato per oltre un secolo eventi sportivi indimenticabili e grandi raduni politici. Può accogliere circa 18.887 spettatori: è uno stadio raccolto, ma capace di generare un’atmosfera molto rumorosa.

Momenti memorabili allo Stadion Letná

La Rivoluzione di velluto (1989) : Al di là dello sport, Letná ha avuto un ruolo importante nella storia europea. Durante la «Rivoluzione di velluto» anticomunista, le aree di accesso dello stadio furono aperte e divennero una vera e propria tribuna affacciata sulla vicina spianata di Letná, dove oltre 800.000 manifestanti si riunirono per chiedere la democrazia.

: Al di là dello sport, Letná ha avuto un ruolo importante nella storia europea. Durante la «Rivoluzione di velluto» anticomunista, le aree di accesso dello stadio furono aperte e divennero una vera e propria tribuna affacciata sulla vicina spianata di Letná, dove oltre 800.000 manifestanti si riunirono per chiedere la democrazia. Le straordinarie qualificazioni a Euro 1996 (1995) : Lo stadio, da poco rinnovato, ospitò la nazionale della Repubblica Ceca appena nata. Le storiche vittorie nelle qualificazioni contro Paesi Bassi e Norvegia a Letná diedero slancio al percorso della Cechia fino alla finale di Euro 1996.

: Lo stadio, da poco rinnovato, ospitò la nazionale della Repubblica Ceca appena nata. Le storiche vittorie nelle qualificazioni contro Paesi Bassi e Norvegia a Letná diedero slancio al percorso della Cechia fino alla finale di Euro 1996. Le grandi notti di Champions League: Casa dello Sparta nella leggendaria epoca dello «Sparta di ferro», Letná ha ospitato grandi squadre come Real Madrid, Barcellona e Arsenal. La sua particolare struttura chiusa trattiene il suono, rendendolo uno stadio dall’atmosfera intimidatoria per i club europei in visita.

Il tema nero e il muro della storia: Partecipando a una visita ufficiale dello stadio, noterai gli eleganti interni neri, un richiamo voluto ai colori originali delle maglie dello Sparta Praga, prima che il club adottasse il suo celebre rosso intenso.

Cechia-Spagna di UEFA Nations League: Tutto quello che c’è da sapere

Cechia-Spagna: La forma recente

Classifica FIFA: Cechia (48ª) e Spagna (1ª)

Nonostante le emozionanti vittorie negli spareggi per la Coppa del Mondo contro Repubblica d’Irlanda e Danimarca, entrambe ai rigori, la Cechia non è riuscita a brillare al Mondiale FIFA. Nella fase a gironi del torneo ha perso contro Corea del Sud e Messico e pareggiato con il Sudafrica.

La Spagna è stata protagonista a livello mondiale la scorsa estate, sollevando la Coppa del Mondo in Nord America. Dopo aver aperto il torneo con uno spento 0-0 contro Capo Verde, ha vinto sette partite consecutive, subendo un solo goal.

Cechia-Spagna: I precedenti recenti

La Spagna domina i precedenti contro la Cechia: è imbattuta in tutti e sette gli incontri disputati finora, con cinque vittorie e due pareggi.

L’ultimo confronto tra le due nazionali risale a giugno 2022, in UEFA Nations League. La Spagna vinse 2-0 all’Estadio La Rosaleda di Malaga, grazie ai goal di Carlos Soler e Pablo Sarabia.