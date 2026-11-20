Il Cardiff City ospita il Southampton sabato 12 dicembre 2026 al Cardiff City Stadium di Cardiff.

Nei confronti di Championship della stagione 2023-24, il Southampton ha vinto 2-0 al St Mary's, prima che il Cardiff City rispondesse con una vittoria in rimonta per 2-1 nella capitale gallese. Il loro incontro più recente si è disputato nel secondo turno della EFL Cup 2024-25, quando il Southampton si è imposto per 5-3 al Cardiff City Stadium al termine di una partita emozionante.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Cardiff City-Southampton, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Cardiff City-Southampton in Championship?

Cardiff City-Southampton si gioca sabato 12 dicembre 2026 al Cardiff City Stadium di Cardiff.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

Come acquistare i biglietti per Cardiff City-Southampton in Championship?

Per acquistare i biglietti per Cardiff City-Southampton in Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali del Cardiff City: Se tifi per la squadra di casa nella partita al Cardiff City Stadium, puoi acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale del Cardiff City o la sua app ufficiale.

Se tifi per la squadra di casa nella partita al Cardiff City Stadium, puoi acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale del Cardiff City o la sua app ufficiale. Settore ospiti del Southampton FC: Se segui il Southampton in trasferta, al club è riservata una quota di biglietti per il settore ospiti (solitamente circa 3.200). Sono venduti direttamente tramite il sito ufficiale del Southampton dedicato ai biglietti o telefonando alla biglietteria, con finestre di vendita prioritarie determinate dai punti fedeltà accumulati per le trasferte e dal possesso dell’abbonamento.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Cardiff City-Southampton in Championship?

Ecco una panoramica dei costi stimati dei biglietti per Cardiff City-Southampton in Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Settore ospiti del Southampton (Cardiff City Stadium): I biglietti ufficiali per i tifosi ospiti del Southampton costano 32 £ per gli adulti, 24 £ per gli over 60, 20,50 £ per i tifosi dai 16 ai 21 anni e 16 £ per gli under 16. I biglietti per adulti con posti accessibili in sedia a rotelle costano 27 £ .

I biglietti ufficiali per i tifosi ospiti del Southampton costano per gli adulti, per gli over 60, per i tifosi dai 16 ai 21 anni e per gli under 16. I biglietti per adulti con posti accessibili in sedia a rotelle costano . Biglietti per i tifosi di casa del Cardiff City e ingresso ordinario: Costano generalmente da 20 a 50 £ per l’ingresso ordinario, a seconda della tribuna e delle riduzioni legate all’età, mentre le categorie più richieste o i servizi executive hanno prezzi più elevati.

Costano generalmente da per l’ingresso ordinario, a seconda della tribuna e delle riduzioni legate all’età, mentre le categorie più richieste o i servizi executive hanno prezzi più elevati. Pacchetti hospitality: Costano da 90 a oltre 150 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi basati sulla domanda di mercato:

Posti standard in rivendita: Partono generalmente da circa 50 a 78 £ .

Partono generalmente da circa . Posti centrali e con vista premium in rivendita: Costano generalmente da 90 a oltre 145 £ .

Costano generalmente da . Upgrade VIP e hospitality in rivendita: Partono da 150 a oltre 250 £.

Cardiff City-Southampton in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Cardiff City e Southampton

Il Cardiff City ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime quattro partite di Championship disputate. Il risultato più recente è una vittoria per 5-4 contro il Burnley il 7 novembre. Prima aveva pareggiato 3-3 con il West Ham United e perso 3-0 contro il Wolverhampton Wanderers. Nelle ultime cinque gare il Cardiff ha segnato 11 gol e ne ha subiti sette, in una serie di partite aperte e ricche di reti.

Il Southampton ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Championship. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-0 contro il Preston North End il 7 novembre, che ha interrotto una serie comprendente le vittorie contro il Queens Park Rangers (4-1) e il West Ham United (2-3 in trasferta). Nelle cinque partite considerate, la squadra ospite ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

Cardiff City-Southampton: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra Cardiff City e Southampton si è disputato in Carabao Cup il 28 agosto 2024, quando il Southampton ha vinto 5-3 al Cardiff City Stadium. In Championship, il Cardiff ha vinto 2-1 in casa nell’aprile 2024, mentre il Southampton si è imposto 2-0 al St Mary's nel dicembre 2023. Nelle ultime cinque partite registrate in tutte le competizioni, il Southampton ha vinto tre volte e il Cardiff una; risulta inoltre un’amichevole del 2021 vinta 4-0 dal Southampton.