Il Cardiff City ospita il Lincoln City sabato 5 dicembre 2026 al Cardiff City Stadium di Cardiff.

Nel confronto del dicembre 2025, il Lincoln City si impose di misura per 2-1 in casa. A quel risultato fece seguire una netta vittoria per 2-0 in trasferta al Cardiff City Stadium nel marzo 2026.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Cardiff City-Lincoln City, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Cardiff City-Lincoln City di Championship?

Cardiff City-Lincoln City si gioca al Cardiff City Stadium di Cardiff sabato 5 dicembre 2026.

Championship - Game Week 19 5 dic 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

Come acquistare i biglietti per Cardiff City-Lincoln City di Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Cardiff City e Lincoln City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti ufficiali per i posti ordinari direttamente tramite i portali di biglietteria ufficiali di Cardiff City FC o Lincoln City FC.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Cardiff City-Lincoln City di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Cardiff City e Lincoln City:

1. Canali ufficiali dei club

Posti ordinari: Di solito costano da 20 a 50 sterline .

Di solito costano . Posti a tariffa ridotta (anziani e ragazzi): Generalmente costano da circa 10 a 25 sterline .

Generalmente costano . Pacchetti hospitality ed executive: Partono da 90 sterline e arrivano a oltre 150 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard in rivendita: Generalmente costano da circa 30 a 63 sterline .

Generalmente costano . Posti premium o con visuale centrale: Di solito costano da 70 a oltre 120 sterline .

Di solito costano . Upgrade VIP o hospitality: Possono superare le 150-300 sterline.

Cardiff City-Lincoln City di Championship: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Cardiff City e Lincoln City

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Cardiff City ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando 11 goal e subendone sette. Il risultato più recente è un pareggio per 3-3 contro il West Ham United, arrivato dopo una pesante sconfitta per 3-0 contro il Wolverhampton Wanderers. La prestazione migliore in questa serie di partite è stata la vittoria per 5-1 sul Watford.

Il Lincoln City ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Nell’ultima gara ha perso 1-0 contro il Watford, dopo essere stato sconfitto 3-1 dal Birmingham City. L’unica vittoria nel periodo è stata quella per 4-1 sul Burnley, mentre contro il West Ham United ha subito sei goal senza segnarne alcuno.

Cardiff City-Lincoln City: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al marzo 2026 in League One, quando il Lincoln City vinse 2-0 al Cardiff City Stadium. Prima di allora, il Lincoln aveva vinto 2-1 in casa nel dicembre 2025, sempre in League One. Nelle quattro partite più recenti di cui si ha notizia, il Lincoln City ha vinto tre volte e il Cardiff una. Le due squadre si erano già affrontate in League Two nel 2000 e nel 2001.