Il Cagliari ospita il Venezia sabato 12 dicembre 2026 all'Unipol Domus di Cagliari.

Nel loro più recente incontro di Serie A, il 18 maggio 2025, il Cagliari ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 all'Unipol Domus, conquistando agevolmente la salvezza. Prima di quella sfida, il Venezia aveva battuto di misura il Cagliari per 2-1 nel dicembre 2024, durante la prima metà della stagione 2024–25 nella massima serie.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti per Cagliari-Venezia, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Cagliari-Venezia di Serie A?

Cagliari-Venezia si gioca sabato 12 dicembre 2026 all'Unipol Domus di Cagliari.

Serie A - Game Week 15 12 dic 2026 - 09:00 Unipol Domus

Come acquistare i biglietti per Cagliari-Venezia di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Cagliari e Venezia:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale del Cagliari Calcio (cagliaricalcio.com): È il canale ufficiale, più sicuro e diretto per acquistare i biglietti della partita. La vendita in genere apre una o due settimane prima dell'incontro, spesso con una fase di prelazione per i titolari della tessera del tifoso Passione Cagliari, seguita dalla vendita libera.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli dei canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Cagliari-Venezia di Serie A?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di Serie A tra Cagliari e Venezia:

1. Canali ufficiali del club

Curva (Nord / Sud): I prezzi partono generalmente da circa 25 € e arrivano a 30 € .

I prezzi partono generalmente da circa e arrivano a . Distinti (Centrali / Alti): I prezzi vanno da 40 € (per le fasce scontate o soggette a restrizioni) fino a 60 € per i posti standard a prezzo intero.

I prezzi vanno da (per le fasce scontate o soggette a restrizioni) fino a per i posti standard a prezzo intero. Tribuna Blu: I prezzi vanno da 60 € (tariffe agevolate o ridotte) a 90 € per i biglietti interi per adulti.

I prezzi vanno da (tariffe agevolate o ridotte) a per i biglietti interi per adulti. Tribuna Rossa: I prezzi vanno da 80 € (tariffa ridotta) a 120 € per i biglietti interi per adulti al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Curva / settori dietro le porte: I prezzi partono generalmente da circa 65-80 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Distinti / anelli inferiori e superiori dei settori laterali: I prezzi sono generalmente compresi tra 90 e 140 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Tribune / posti premium: I prezzi vanno da 150 a oltre 220 €.

Cagliari-Venezia di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Cagliari e Venezia

Nelle ultime cinque partite di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte. L'unico successo è arrivato per 1-0 contro il Frosinone il 7 novembre, dopo le sconfitte contro Lazio (2-1), Roma (4-2), Bologna (0-2) e Monza (4-0), una serie che ha messo in luce fragilità difensive. In quelle cinque gare, il Cagliari ha segnato quattro goal e ne ha subiti nove. Quella contro il Frosinone è stata la prima partita senza reti subite in quel periodo.

Nelle ultime cinque partite di campionato, il Venezia ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. La gara più recente si è conclusa con una vittoria per 2-1 sull'Udinese il 6 novembre, dopo una sconfitta per 1-0 contro il Como. In precedenza erano arrivate le sconfitte contro Inter (0-2) e Genoa (1-0), oltre alla vittoria per 1-0 sul Napoli. In quelle cinque partite, il Venezia ha segnato quattro goal e ne ha subiti quattro.

Cagliari-Venezia: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato in Serie A il 18 maggio 2025, quando il Cagliari ha vinto 3-0 in casa. Prima di allora, il Venezia aveva ottenuto una vittoria per 2-1 sul proprio campo nel dicembre 2024. Negli ultimi cinque scontri diretti, disputati tra Serie A e Serie B, il Cagliari ha ottenuto tre vittorie e il Venezia una, con un pareggio.