Il Burnley ospita il Preston North End domenica 6 dicembre 2026 al Turf Moor di Burnley.

L'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre risale alla FA Cup del marzo 2025, quando il Preston ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 a Deepdale contro i rivali del Lancashire. Prima di quella sfida, i due incontri di Championship nella stagione 2024–25 si erano entrambi conclusi con combattuti pareggi a reti inviolate.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Burnley-Preston North End, compreso dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Burnley-Preston North End di Championship?

Burnley-Preston North End si gioca al Turf Moor di Burnley domenica 6 dicembre 2026.

Championship - Game Week 19 6 dic 2026 - 07:00 Turf Moor

Come acquistare i biglietti per Burnley-Preston North End di Championship?

Per acquistare i biglietti per la partita di Championship tra Burnley e Preston North End, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquista direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Burnley FC, dove gli abbonati e i soci hanno accesso prioritario alla vendita per le partite casalinghe al Turf Moor. I tifosi del Preston North End devono acquistare i biglietti loro riservati direttamente tramite la biglietteria ufficiale del Preston per sedersi nel settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli disponibili tramite i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Burnley-Preston North End di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Burnley e Preston North End:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari per adulti (fasce standard): da 30 a 45 £

da 30 a 45 £ Biglietti ridotti (anziani e giovani adulti): da 20 a 30 £

da 20 a 30 £ Biglietti per ragazzi (minori di 18 anni): da 10 a 15 £

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali acquistabili direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Fasce standard: da 70 a 88 £

da 70 a 88 £ Tribune laterali / posti di prima fascia nell'anello inferiore: da 105 a 134 £

Burnley-Preston North End di Championship: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Burnley e Preston North End

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Burnley ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, segnando otto goal e subendone nove. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio casalingo per 1-1 contro il Queens Park Rangers il 3 novembre. In precedenza era arrivato un pareggio a reti inviolate con il Portsmouth, mentre la pesante sconfitta interna per 4-1 contro il Lincoln City, a fine ottobre, resta il punto più basso di questa serie di risultati.

Il Preston ha attraversato settimane difficili, raccogliendo appena un pareggio nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro lo Sheffield United il 3 novembre. In precedenza aveva perso 4-0 contro il Birmingham City e 4-1 contro il Wrexham, subendo 14 goal nelle cinque partite e segnandone soltanto sei.

Burnley-Preston North End: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale alla FA Cup del marzo 2025, quando il Preston ha battuto il Burnley 3-0 a Deepdale. Prima di allora, una partita di Championship nel febbraio 2025 era finita 0-0, così come la gara d'andata al Turf Moor nell'ottobre 2024. Negli ultimi cinque confronti, il Preston ha il bilancio migliore, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Fa eccezione il successo casalingo del Burnley per 3-0 nel febbraio 2023.