Come acquistare i biglietti per Bristol City-Swansea City: prezzi per la Championship, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Bristol City ospita lo Swansea City sabato 5 Desember 2026 all’Ashton Gate di Bristol.

Nell’ultimo confronto di campionato, disputato nel febbraio 2026, lo Swansea City ha battuto di misura il Bristol City per 1-0. In precedenza, nel novembre 2025, il Bristol City aveva offerto una buona prestazione all’Ashton Gate, sconfiggendo lo Swansea City per 2-0.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Bristol City-Swansea City, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bristol City-Swansea City di Championship?

Bristol City-Swansea City si gioca all’Ashton Gate di Bristol sabato 5 Desember 2026.

Championship - Game Week 19 5 dic 2026 - 07:30 Ashton Gate

Come acquistare i biglietti per Bristol City-Swansea City di Championship?

Per acquistare i biglietti per Bristol City-Swansea City di Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale del Bristol City FC per i settori riservati ai tifosi di casa, oppure tramite lo Swansea City AFC per il settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bristol City-Swansea City di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per Bristol City-Swansea City di Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Generalmente da 25 a 40 £ .

Generalmente da . Biglietti a tariffa ridotta: A partire da circa 15 a 25 £ .

A partire da circa . Pacchetti hospitality ed executive: Generalmente a partire da 75 £ fino a oltre 150 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Settore dietro la porta: A partire da circa 104 £ .

A partire da circa . Anello inferiore della tribuna laterale: A partire da circa 117 a 520 £.

Bristol City-Swansea City di Championship: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Bristol City e Swansea City

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Bristol City ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Wolverhampton Wanderers, preceduta da una vittoria per 2-3 sul Bolton Wanderers. In questa serie di partite, il Bristol City ha anche pareggiato 0-0 con lo Stoke City e perso 0-1 sia contro lo Sheffield United sia contro il Blackburn Rovers. Nelle cinque gare ha segnato tre goal e ne ha subiti cinque.

Le ultime cinque partite di Championship dello Swansea City hanno portato due vittorie e tre sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta per 3-1 contro il Portsmouth, arrivata dopo un netto successo per 4-0 sul Blackburn Rovers. Lo Swansea City ha anche subito una pesante sconfitta per 5-0 contro il Queens Park Rangers e perso 0-1 contro il West Ham United, mentre in precedenza aveva battuto il Millwall per 1-0. Nelle cinque partite lo Swansea City ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Bristol City-Swansea City: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando lo Swansea City ha battuto in casa il Bristol City per 1-0 in Championship. Nelle ultime cinque sfide ufficiali tra i due club, il Bristol City ha vinto due volte, lo Swansea City altrettante e una partita è terminata in parità. I precedenti sono equilibrati: nessuna delle due squadre è riuscita a stabilire una netta supremazia nelle ultime stagioni.