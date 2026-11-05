Il Brighton & Hove Albion ospita il Newcastle United domenica 29 novembre 2026 all'American Express Community Stadium.

Nell'ultimo confronto, disputato il 2 maggio 2026, il Newcastle United ha vinto 3-1 al St. James' Park. In precedenza, nell'ottobre 2025, il Brighton & Hove Albion aveva battuto in casa il Newcastle United per 2-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Brighton & Hove Albion-Newcastle United: dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Newcastle United di Premier League?

Brighton & Hove Albion-Newcastle United si gioca all'American Express Community Stadium domenica 29 novembre 2026.

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Newcastle United di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Newcastle United:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più affidabile e sicuro per acquistare i biglietti è rivolgersi direttamente al portale ufficiale del Brighton & Hove Albion per i posti nei settori di casa, oppure al sito ufficiale della biglietteria del Newcastle United per i posti nel settore ospiti, se si ha diritto ad acquistarli tramite un abbonamento per le trasferte o punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Brighton & Hove Albion-Newcastle United di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Newcastle United:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: In genere costano circa da 30 a 85 £ .

In genere costano circa . Pacchetti hospitality ufficiali: In genere partono da circa 150 a oltre 300 £ a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard in rivendita: In genere partono da circa 68 £ per posti nell'anello superiore o con visuale limitata.

In genere partono da circa per posti nell'anello superiore o con visuale limitata. Prezzi medi di mercato: Spesso si aggirano intorno a 129-300 £ e oltre.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Brighton & Hove Albion e Newcastle United

Il Brighton arriva alla partita con un rendimento recente altalenante: nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie e un pareggio, ma domenica ha perso 2-0 contro il Liverpool in Premier League. Prima di quella sconfitta, il Brighton aveva mostrato un'ottima forma nelle competizioni nazionali, con un netto 5-0 sul Crystal Palace e una vittoria per 2-0 sul campo del Sunderland. L'unica altra occasione in cui non ha vinto in quella serie è stata lo 0-0 contro lo Jablonec in Conference League, partita in cui ha effettuato 26 tiri senza segnare. Nell'arco delle cinque gare, il Brighton ha dimostrato di saper segnare con continuità, ma ha subito goal in due delle ultime tre.

Il rendimento recente del Newcastle è ancora più incostante. La squadra di Jaissle ha vinto due partite, ne ha perse due e ne ha persa un'altra nelle ultime cinque; il risultato più recente è il successo per 2-0 sul campo del Crystal Palace, ottenuto domenica. Quella vittoria è arrivata dopo due sconfitte consecutive contro l'Aston Villa e una pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Coventry City, risultati che evidenziano l'irregolarità delle sue prestazioni. Il successo per 2-1 sull'Hull City ottenuto in precedenza aveva dato segnali incoraggianti, ma il Newcastle ha subito goal in quattro delle ultime cinque partite.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale al maggio 2026, quando il Newcastle ha battuto il Brighton 3-1 in casa in una partita di Premier League. Il Brighton aveva vinto il precedente incontro all'American Express Community Stadium nell'ottobre 2025 per 2-1, mentre nel maggio 2025 le due squadre avevano pareggiato 1-1 in campionato nello stesso stadio. Il Newcastle ha anche battuto il Brighton 1-2 in una sfida di FA Cup nel marzo 2025, con il Brighton vittorioso in trasferta, e ha conquistato una vittoria casalinga per 1-0 nell'ottobre 2024. Negli ultimi cinque confronti, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio: un bilancio in perfetto equilibrio.