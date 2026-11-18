Il Brighton & Hove Albion ospita il Monaco giovedì 10 dicembre 2026 all’American Express Community Stadium di Brighton.

La sfida di UEFA Conference League sarà il primo confronto ufficiale tra Brighton & Hove Albion e AS Monaco nelle competizioni europee. Il Brighton arriva alla partita con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore sulla scena continentale contro un’avversaria francese di esperienza.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Monaco, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Monaco di Conference League?

Brighton & Hove Albion-Monaco si gioca giovedì 10 dicembre 2026 all’American Express Community Stadium di Brighton.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 15:00 The American Express Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Monaco di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Brighton & Hove Albion e Monaco:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I tifosi possono acquistare i biglietti direttamente sul portale ufficiale del Brighton & Hove Albion, in base alla disponibilità, allo status di abbonato e alle regole di assegnazione dei biglietti.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Brighton & Hove Albion-Monaco di Conference League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per Brighton & Hove Albion-Monaco di Conference League:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per adulti: Da circa 35 € a 75 € .

Da circa . Biglietti ridotti (giovani e anziani): Prezzi scontati generalmente compresi tra 20 € e 45 €.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso generale / posti standard: A partire da circa 90 €-150 € .

A partire da circa . Posti premium / lungo i lati del campo: Spesso a prezzi da 200 € a oltre 350 €.

Brighton & Hove Albion-Monaco di Conference League: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Brighton & Hove Albion e Monaco

Il Brighton ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha battuto il Brentford 2-0 in Premier League e ha anche conquistato una vittoria per 1-0 in casa del Manchester City. Le due sconfitte del Brighton sono arrivate contro il Liverpool, per 2-0 in Premier League, e contro il Manchester City, per 2-2 in Carabao Cup. Nelle cinque partite il Brighton ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro.

Il Monaco ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è l’1-1 contro il Le Mans in Ligue 1, mentre l’ultima vittoria è stata il 2-0 sull’FC Nordsjaelland in Conference League. In questa serie di partite il Monaco ha battuto anche il Friburgo 3-0 in Conference League, ma ha perso 3-1 contro il Paris FC in Ligue 1. Nelle cinque gare il Monaco ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Brighton & Hove Albion-Monaco: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui confronti diretti tra Brighton & Hove Albion e Monaco relativi ai loro ultimi cinque incontri. Queste informazioni saranno aggiornate quando i dati saranno disponibili.