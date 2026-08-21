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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Leeds United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

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Brighton & Hove Albion
Leeds United

Tutto quello che c’è da sapere sull’acquisto dei biglietti per la prossima partita casalinga del Brighton in Premier League

Il Brighton ha iniziato nel modo migliore la sua stagione 2026/27 all'American Express Stadium, travolgendo l'Aston Villa per 4-0. Sulla carta, affrontare i campioni in carica dell'Europa League sembrava un impegno d'esordio molto complicato, ma i Seagulls sono partiti a razzo, segnando tutti e quattro i gol nei primi 31 minuti.

Il prossimo impegno casalingo del Brighton in Premier League sarà contro il Leeds United sabato 5 settembre, in occasione della 3ª giornata.

Prestazioni impressionanti sulla costa meridionale non sono certo una novità per il Brighton. La squadra di Fabian Hürzeler ha ottenuto vittorie di prestigio contro Manchester City, Liverpool e Chelsea la scorsa stagione.

Riuscirà a superare anche il Leeds? Potresti essere lì per scoprirlo. Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Brighton & Hove Albion-Leeds United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Leeds United in Premier League?

Brighton & Hove Albion-Leeds United si giocherà all'American Express Community Stadium di Brighton sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 3
The American Express Community Stadium

Come acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Leeds United in Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Brighton & Hove Albion-Leeds United di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (solitamente Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o accedere agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate agli ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà. Di fatto, non arrivano quasi mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

BHA

BHA - Forma

BOL
V1-0
TRO
D0-0
AVL
V4-0
TRO
V4-0
CHE
S4-3
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LEE

LEE - Forma

MUN
S1-1
FCA
V4-0
NFO
V0-1
NFO
V0-2
BRE
D1-1
Gol segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Brighton & Hove AlbionPareggioLeeds United
2
2
1
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FIN
7Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Brighton & Hove Albion - Leeds United

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Formazione
Leeds United crest
Leeds United
LEE
3-4-2-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. YalcouyeM. YalcouyeM. De CuyperM. De CuyperD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasJ. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-Lewin
Leeds United crest
Leeds United
LEE
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

Formazione titolare

Leeds United

Panchina

Allenatore

  • F. Hurzeler
  • D. Farke
Brighton & Hove Albion

Infortuni e squalifiche

Leeds United

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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