Come acquistare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Crystal Palace: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Brighton & Hove Albion affronta il Crystal Palace domenica 18 ottobre 2026 all'American Express Community Stadium di Brighton.

La sfida tra Brighton & Hove Albion e Crystal Palace è nota come M23 derby, una rivalità accesa che affonda le sue radici nelle intense battaglie in campionato e in coppa della fine degli anni '70. Il loro confronto ufficiale più recente, l'8 febbraio 2026, ha visto il Crystal Palace imporsi per 1-0 in trasferta all'American Express Stadium.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Brighton & Hove Albion-Crystal Palace, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Crystal Palace di Premier League?

Brighton & Hove Albion-Crystal Palace si gioca all'American Express Community Stadium di Brighton, domenica 18 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Come comprare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Crystal Palace di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Crystal Palace, segui questi passaggi generali attraverso i canali ufficiali dei club:

Portali ufficiali per i biglietti dei club: Il modo più sicuro e affidabile per acquistare i biglietti è farlo direttamente attraverso i siti ufficiali di ticketing del Brighton & Hove Albion o del Crystal Palace. I tifosi di casa devono acquistare tramite il portale del Brighton, mentre i tifosi ospiti devono comprare attraverso l'allocazione ufficiale del Crystal Palace. Ottieni una membership del club: Le partite ad alta richiesta come il M23 derby raramente vengono messe in vendita libera. Diventare membro ufficiale del club, come MyAlbion+ per il Brighton, dà accesso prioritario alle finestre di vendita dei biglietti prima che gli eventuali posti rimanenti vengano aperti al pubblico. Controlla i punti fedeltà / le uscite scaglionate: Per le partite di rivalità, la vendita dei biglietti viene spesso distribuita per fasce in base ai punti fedeltà accumulati assistendo alle partite precedenti. Tieni d'occhio le date di uscita annunciate dai club per sapere quando si apre la tua fascia. Pacchetti hospitality: Se i biglietti di accesso generale sono esauriti, acquistare i pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita attraverso il club ospitante è un altro modo garantito per assicurarsi un posto, anche se a un prezzo più alto. Piattaforme secondarie di biglietteria: Piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub spesso presentano posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Brighton & Hove Albion-Crystal Palace di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Crystal Palace variano a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali dei club o tramite rivenditori secondari:

Valore nominale e vendite ufficiali del club

Biglietti standard adulti: I biglietti ufficiali per il giorno della partita acquistati direttamente dal Brighton & Hove Albion variano generalmente da 33 £ a 78 £ per gli adulti, a seconda della categoria del posto e della fascia della partita.

Ridotti e giovani: Sono disponibili tariffe scontate, in genere da 18 £ a 40 £ , per senior (65+), giovani adulti (under 21) e junior (under 18).

Tifosi ospiti: Le allocazioni standard del settore ospiti per i tifosi del Crystal Palace seguono il tetto massimo per i biglietti in trasferta della Premier League, con un prezzo massimo di 30 £ per ogni biglietto adulto.

Hospitality nel giorno della partita

Pacchetti hospitality: Le opzioni premium per il giorno della partita, come l'accesso alle lounge e le esperienze gastronomiche all'Amex Stadium, partono da circa 222 £ a persona, a seconda della lounge e del livello del pacchetto.

Rivendita secondaria e piattaforme secondarie

Rivendita generale: A causa dell'elevata domanda per il M23 derby, i biglietti di accesso generale esauriti attraverso i canali ufficiali compaiono spesso su piattaforme secondarie di ticketing come StubHub a partire da una cifra compresa tra 108 £ e 112 £+ .

Brighton & Hove Albion-Crystal Palace di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Brighton & Hove Albion-Crystal Palace, il momento di forma

Il Brighton arriva da un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Leeds United in Premier League, dopo la sconfitta per 4-3 contro il Chelsea. I Seagulls hanno inoltre ottenuto due successi consecutivi per 4-0 contro il Tromsoe nelle qualificazioni alla Conference League e contro l'Aston Villa in campionato. Nelle cinque partite, il Brighton ha segnato 13 gol e ne ha subiti sei.

Nelle ultime cinque partite il Crystal Palace ha fatto registrare un bilancio di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte, anche se il risultato più recente è stato il migliore. La squadra di Sage ha battuto il Middlesbrough per 3-0 in Carabao Cup e in precedenza aveva superato il Fulham per 3-2 in Premier League. Il Palace ha perso contro il Manchester City per 4-1, contro l'Everton per 2-0 e contro il Freiburg per 3-0 in un'amichevole precampionato. Ha segnato nove gol e ne ha subiti 12 nelle cinque uscite.

Brighton & Hove Albion-Crystal Palace: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 del Crystal Palace all'Amex l'8 febbraio 2026. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 0-0 al Selhurst Park nel novembre 2025. Nelle cinque sfide di Premier League più recenti presenti nel dataset, il Crystal Palace ha vinto tre volte contro una vittoria del Brighton, con un pareggio. In quelle partite il Palace ha segnato cinque gol contro i sette del Brighton.