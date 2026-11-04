Il Brighton & Hove Albion ospita il Brentford domenica 8 novembre 2026 all’American Express Community Stadium di Brighton.

Nell’ultimo confronto di Premier League, disputato nel febbraio 2026, il Brighton ha vinto 2-0 in trasferta al Gtech Community Stadium grazie ai gol di Diego Gómez e Danny Welbeck. Prima di quella partita, nell’aprile 2025, il Brentford aveva battuto il Brighton 4-2 in casa in una gara ricca di gol.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?

Brighton & Hove Albion-Brentford si gioca domenica 8 novembre 2026 all’American Express Community Stadium di Brighton.

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Come acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita tra Brighton & Hove Albion e Brentford, hai diverse possibilità, a seconda che tu sia socio del club e delle tue preferenze:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo principale e più affidabile per acquistare biglietti al prezzo di listino è rivolgersi direttamente al portale ufficiale di biglietteria del Brighton & Hove Albion. Tieni però presente che per l’acquisto diretto è generalmente necessario essere soci del club e che i biglietti per le partite più richieste si esauriscono rapidamente.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Brentford variano notevolmente a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario (prezzo di listino per adulti): I biglietti standard per la partita costano generalmente da 30 a 95 sterline , con variazioni significative in base al settore e alla categoria dell’incontro.

I biglietti standard per la partita costano generalmente , con variazioni significative in base al settore e alla categoria dell’incontro. Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP ufficiali all’American Express Stadium partono da circa 250 sterline e arrivano a oltre 500 sterline a persona, con accesso alle lounge e ristorazione prima della partita inclusi.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti dei canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub li propongono a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard di rivendita: Partono generalmente da circa 120 sterline per i posti nell’anello superiore o sui lati corti.

Partono generalmente da circa per i posti nell’anello superiore o sui lati corti. Posti sui lati lunghi e premium: I posti con una visuale migliore nell’anello inferiore dei lati lunghi costano di solito da 150 a oltre 350 sterline .

I posti con una visuale migliore nell’anello inferiore dei lati lunghi costano di solito . Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality di fascia alta o i pacchetti executive premium superano spesso le 1.000 sterline, a seconda dei servizi inclusi.

Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Brighton & Hove Albion e Brentford

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, il Brighton ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con un successo per 3-0 contro l’Arsenal in Premier League, un risultato che ha confermato la qualità offensiva mostrata dalla squadra in questa stagione. Nello stesso periodo ha anche battuto il Coventry City 5-0 in trasferta e il Manchester United 3-2 in Carabao Cup. L’unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea, che a fine agosto ha vinto 4-3 in Premier League. In queste cinque partite, il Brighton ha segnato 14 gol e ne ha subiti sei: una squadra che crea molte occasioni, ma che ha mostrato qualche fragilità difensiva.

Nelle ultime cinque partite, il Brentford ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta: è rimasto imbattuto, ma ha pareggiato tre volte. La prestazione più convincente è stata la vittoria per 3-0 contro il Chelsea in Premier League a settembre. Ha inoltre pareggiato 2-2 con l’AFC Bournemouth e 1-1 sia con il Sunderland sia con il Leeds United. In queste cinque gare, il Brentford ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque, dimostrando di saper mettere in difficoltà gli avversari, ma anche di faticare a trovare continuità.

Brighton & Hove Albion-Brentford: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando il Brentford ha ospitato il Brighton al Gtech Community Stadium e ha perso 2-0 in Premier League. Prima di allora, nel novembre 2025, il Brighton aveva vinto 2-1 all’Amex. Negli ultimi cinque scontri diretti presenti nei dati, il Brighton è in vantaggio con tre vittorie contro una del Brentford, oltre a un pareggio. Le partite sono state relativamente aperte, ma i risultati recenti contro il Brentford danno alla squadra di Hurzeler un vantaggio psicologico in vista della gara di domenica.