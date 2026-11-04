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Come acquistare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Brentford: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Brighton & Hove Albion
Brentford
Premier League

Il Brighton & Hove Albion affronta il Brentford in Premier League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Brighton & Hove Albion ospita il Brentford domenica 8 novembre 2026 all’American Express Community Stadium di Brighton.

Nell’ultimo confronto di Premier League, disputato nel febbraio 2026, il Brighton ha vinto 2-0 in trasferta al Gtech Community Stadium grazie ai gol di Diego Gómez e Danny Welbeck. Prima di quella partita, nell’aprile 2025, il Brentford aveva battuto il Brighton 4-2 in casa in una gara ricca di gol.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?

Brighton & Hove Albion-Brentford si gioca domenica 8 novembre 2026 all’American Express Community Stadium di Brighton.

crest
Premier League - Game Week 10
The American Express Community Stadium

Come acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita tra Brighton & Hove Albion e Brentford, hai diverse possibilità, a seconda che tu sia socio del club e delle tue preferenze:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Il modo principale e più affidabile per acquistare biglietti al prezzo di listino è rivolgersi direttamente al portale ufficiale di biglietteria del Brighton & Hove Albion. Tieni però presente che per l’acquisto diretto è generalmente necessario essere soci del club e che i biglietti per le partite più richieste si esauriscono rapidamente.

2. Piattaforme di rivendita

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Brentford variano notevolmente a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

  • Ingresso ordinario (prezzo di listino per adulti): I biglietti standard per la partita costano generalmente da 30 a 95 sterline, con variazioni significative in base al settore e alla categoria dell’incontro.
  • Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP ufficiali all’American Express Stadium partono da circa 250 sterline e arrivano a oltre 500 sterline a persona, con accesso alle lounge e ristorazione prima della partita inclusi.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti dei canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub li propongono a prezzi determinati dalla domanda:

  • Biglietti standard di rivendita: Partono generalmente da circa 120 sterline per i posti nell’anello superiore o sui lati corti.
  • Posti sui lati lunghi e premium: I posti con una visuale migliore nell’anello inferiore dei lati lunghi costano di solito da 150 a oltre 350 sterline.
  • Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality di fascia alta o i pacchetti executive premium superano spesso le 1.000 sterline, a seconda dei servizi inclusi.

Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Brighton & Hove Albion e Brentford

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, il Brighton ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con un successo per 3-0 contro l’Arsenal in Premier League, un risultato che ha confermato la qualità offensiva mostrata dalla squadra in questa stagione. Nello stesso periodo ha anche battuto il Coventry City 5-0 in trasferta e il Manchester United 3-2 in Carabao Cup. L’unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea, che a fine agosto ha vinto 4-3 in Premier League. In queste cinque partite, il Brighton ha segnato 14 gol e ne ha subiti sei: una squadra che crea molte occasioni, ma che ha mostrato qualche fragilità difensiva.

Nelle ultime cinque partite, il Brentford ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta: è rimasto imbattuto, ma ha pareggiato tre volte. La prestazione più convincente è stata la vittoria per 3-0 contro il Chelsea in Premier League a settembre. Ha inoltre pareggiato 2-2 con l’AFC Bournemouth e 1-1 sia con il Sunderland sia con il Leeds United. In queste cinque gare, il Brentford ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque, dimostrando di saper mettere in difficoltà gli avversari, ma anche di faticare a trovare continuità.

BHA

BHA - Forma

CRY
V5-0
JAB
D0-0
LIV
S2-0
MCI
S2-2
MCI
V0-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BRE

BRE - Forma

AVL
D2-2
LIV
S1-2
HUL
D1-1
SUN
S3-2
NFO
V2-0
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Brighton & Hove Albion-Brentford: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando il Brentford ha ospitato il Brighton al Gtech Community Stadium e ha perso 2-0 in Premier League. Prima di allora, nel novembre 2025, il Brighton aveva vinto 2-1 all’Amex. Negli ultimi cinque scontri diretti presenti nei dati, il Brighton è in vantaggio con tre vittorie contro una del Brentford, oltre a un pareggio. Le partite sono state relativamente aperte, ma i risultati recenti contro il Brentford danno alla squadra di Hurzeler un vantaggio psicologico in vista della gara di domenica.

Testa a testa

Brighton & Hove AlbionPareggioBrentford
2
2
1
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
S
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
V
S
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
S
V
V
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
S
V
V
S
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
D
S
D
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
S
S
D
V
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
S
S
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
V
V
V
D
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
D
V
V
D
V
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
D
D
S
D
S
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
S
D
D
S
D
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
S
V
S
S
V
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
D
D
S
V
S
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
D
V
V
S
D
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
V
S
S
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
S
S
D
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
S
S
S
V
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
S
D
S
S
S
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
S
D
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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