Il Brighton & Hove Albion ospita il Brentford domenica 8 novembre 2026 all’American Express Community Stadium di Brighton.
Nell’ultimo confronto di Premier League, disputato nel febbraio 2026, il Brighton ha vinto 2-0 in trasferta al Gtech Community Stadium grazie ai gol di Diego Gómez e Danny Welbeck. Prima di quella partita, nell’aprile 2025, il Brentford aveva battuto il Brighton 4-2 in casa in una gara ricca di gol.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?
Brighton & Hove Albion-Brentford si gioca domenica 8 novembre 2026 all’American Express Community Stadium di Brighton.
Come acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?
Per acquistare i biglietti della prossima partita tra Brighton & Hove Albion e Brentford, hai diverse possibilità, a seconda che tu sia socio del club e delle tue preferenze:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: Il modo principale e più affidabile per acquistare biglietti al prezzo di listino è rivolgersi direttamente al portale ufficiale di biglietteria del Brighton & Hove Albion. Tieni però presente che per l’acquisto diretto è generalmente necessario essere soci del club e che i biglietti per le partite più richieste si esauriscono rapidamente.
2. Piattaforme di rivendita
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti di Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League?
I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Brentford variano notevolmente a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.
1. Canali ufficiali del club
- Ingresso ordinario (prezzo di listino per adulti): I biglietti standard per la partita costano generalmente da 30 a 95 sterline, con variazioni significative in base al settore e alla categoria dell’incontro.
- Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP ufficiali all’American Express Stadium partono da circa 250 sterline e arrivano a oltre 500 sterline a persona, con accesso alle lounge e ristorazione prima della partita inclusi.
2. Piattaforme di rivendita
Se i biglietti dei canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub li propongono a prezzi determinati dalla domanda:
- Biglietti standard di rivendita: Partono generalmente da circa 120 sterline per i posti nell’anello superiore o sui lati corti.
- Posti sui lati lunghi e premium: I posti con una visuale migliore nell’anello inferiore dei lati lunghi costano di solito da 150 a oltre 350 sterline.
- Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality di fascia alta o i pacchetti executive premium superano spesso le 1.000 sterline, a seconda dei servizi inclusi.
Brighton & Hove Albion-Brentford di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere
La forma di Brighton & Hove Albion e Brentford
Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, il Brighton ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con un successo per 3-0 contro l’Arsenal in Premier League, un risultato che ha confermato la qualità offensiva mostrata dalla squadra in questa stagione. Nello stesso periodo ha anche battuto il Coventry City 5-0 in trasferta e il Manchester United 3-2 in Carabao Cup. L’unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea, che a fine agosto ha vinto 4-3 in Premier League. In queste cinque partite, il Brighton ha segnato 14 gol e ne ha subiti sei: una squadra che crea molte occasioni, ma che ha mostrato qualche fragilità difensiva.
Nelle ultime cinque partite, il Brentford ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta: è rimasto imbattuto, ma ha pareggiato tre volte. La prestazione più convincente è stata la vittoria per 3-0 contro il Chelsea in Premier League a settembre. Ha inoltre pareggiato 2-2 con l’AFC Bournemouth e 1-1 sia con il Sunderland sia con il Leeds United. In queste cinque gare, il Brentford ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque, dimostrando di saper mettere in difficoltà gli avversari, ma anche di faticare a trovare continuità.
Brighton & Hove Albion-Brentford: I precedenti recenti
L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando il Brentford ha ospitato il Brighton al Gtech Community Stadium e ha perso 2-0 in Premier League. Prima di allora, nel novembre 2025, il Brighton aveva vinto 2-1 all’Amex. Negli ultimi cinque scontri diretti presenti nei dati, il Brighton è in vantaggio con tre vittorie contro una del Brentford, oltre a un pareggio. Le partite sono state relativamente aperte, ma i risultati recenti contro il Brentford danno alla squadra di Hurzeler un vantaggio psicologico in vista della gara di domenica.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|9
|8
|0
|1
|14
|5
|+9
|24
V
V
V
V
S
|2
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|+10
|21
S
S
V
V
V
|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
V
S
V
V
V
|4
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|+4
|16
V
S
V
V
S
|5
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|+2
|15
S
V
V
S
V
|6
|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
V
D
S
D
V
|7
|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
V
S
S
D
V
|8
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
V
V
V
S
S
|9
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
V
V
V
D
S
|10
|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
D
V
V
D
V
|11
|9
|2
|5
|2
|11
|10
|+1
|11
D
D
S
D
S
|12
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|+1
|11
S
D
D
S
D
|13
|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
S
V
S
S
V
|14
|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
D
D
S
V
S
|15
|9
|2
|3
|4
|9
|11
|-2
|9
D
V
V
S
D
|16
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|-7
|9
V
S
S
V
V
|17
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
S
S
D
D
D
|18
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
S
S
S
V
D
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
S
D
S
S
S
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
S
D
S
S
S